La crítica gastronómica de Paola Miglio a Osteria Symposium

Cuando quiero medir un restaurante italiano, lo primero que pido es pasta larga, pero la más simple. Si es posible sin salsa, solo con aceite o mantequilla, un poco de hierbas y quizás ajo. Así puedo descubrir su hechura correcta y disfruto de la sencillez de un plato tan tierno y de casa. Con pocos ingredientes, los errores saltan a la vista de inmediato. Lo ideal es que caiga ligera, se acomode en el plato atolondrada y siempre al dente, nunca apelmazada o en pedazos. La pasta larga no se corta, se enrolla delicadamente en el tenedor y directo a la boca. En Osteria Symposium pedí spaghetti al aglio e olio para comenzar: aquí se encontraron alegremente la elaboración y calidad de insumos, mas no la cantidad. Una cucharada más hubiese justificado precio y plato único.



Osteria Symposium es el hijo pequeño del conocido restaurante Symposium. Un concepto más relajado, que deja el mantel blanco de lado, para recibir a su clientela de manera más informal. Se encuentra ubicado debajo de un gran mercado de comida, así que la rotación de gente apunta a ser alta y el movimiento y ruido también. El espacio, sin embargo, no atrapa por su estética (aún le faltan puntos para ser acogedor, y plantea una arquitectura amplia y fría), mas sí por su mesa y coctelería. Como en el caso de la pasta, la mayoría de sus platos son de muy buena ejecución y el producto que utilizan se presume importante y elegido con cuidado.



La bresaola con arúgula y queso parmesano resulta de buen corte y fresca para comenzar; al igual que las ensaladas, que abordan un juego de texturas entretenido y el dulce-salado con la introducción de pecanas caramelizadas o peras en varias de sus opciones. Hay alternativas solo saladas para los que no son aficionados a esta mezcla. Un plato que me dejó queriendo más fue la melanzane a la parmigiana, una suerte de lasagna de berenjenas con salsa de tomate y mozarella, en la que los ingredientes han sido tratados de manera amable y cuya cocción alcanza el punto ideal. Las pizzas también se plantean efectivas y quizá como una de las mejores de la ciudad: delgadas, de corteza estrecha, menos esponjosas y más crujientes, se revela la elección certera y cantidad adecuada de productos para no atolondrar el paladar, y la calidad de la materia prima. De esta manera se pueden sentir y saborear en cada mordida.



En el postre saltó la confusión, la panna cotta a los frutos rojos no tuvo el éxito esperado, la sugerencia es revisar la receta para que la consistencia resulte más cremosa, suave y amigable, menos gelatinosa. Son cosas que pueden corregirse, al igual que el espacio, que espero adquiera toques más cálidos con el pasar del tiempo. El ticket ojalá y también se ajuste a la cantidad y al tipo de restaurante: el desenfado debería reflejarse en la cuenta. Por lo pronto, Osteria Symposium se convierte en una restaurante notable para acercarse y conocer una cocina italiana más pura y tradicional; para disfrutar de una buena pizza y brindar con un excelente Negroni.

AL DETALLE

​Puntuación: 16/20

Tipo de restaurante: cocina italiana.

Dirección: Av. Vasco Núñez de Balboa 751, Miraflores.

Horario: lunes a sábado de 12:30 p.m. a 11 p.m. y domingo de 12:30 p.m. a 10 p.m.

Bebidas: variada y corta, buena selección.

Precios promedio por persona (sin bebidas): S/100.