Compartimos en estas páginas una guía de restaurantes que tiene un objetivo muy preciso: apoyar a esos emprendedores que se han esforzado muchísimo por volver a la hoy difícil escena culinaria, marcada por la pandemia del Covid-19.

En esta guía encontrarán información fundamental que le dará una idea del giro o propuesta del restaurante, precios aproximados, además de la dirección y teléfono. Las cartas ampliadas y mayores detalles de pedidos anticipados, pagos, horarios de atención, servicios (delivery y/o recojo en local) y otras recomendaciones las encontrarán en las redes sociales y páginas web de cada local.

En esta amplia lista también se incluye un mapa interactivo, donde podrán ubicar con precisión la dirección de su restaurante favorito y qué tan lejos de su casa está (hemos incluido aquellos que tienen descuento especial del Club de Suscriptores El Comercio).

Como indicamos al inicio de esta nota, que su elección se incline por aquellos que están cerca suyo, en su mismo distrito o un uno vecino. Apoyemos en lo posible a que la circulación de vehículos repartidores de comida sea la estrictamente necesaria. Por nuestro bien y el de las personas que nos brindan este servicio.

Ahora que lo sabe, échele un vistazo a esta guía y disfrute su pedido, siempre con los cuidados previos.

MIRAFLORES

Agallas Cantina Cevichera

En su carta Pa’ tu Jato, Mariano Escobal tiene sus combos Rica Vicky (dos cebiches clásicos, un chaufa de mariscos, un chicharrón de pescado y dos chelas o gaseosas personales, por S/110) y Batería (tres cebiches, dos arroces, dos chicharrones y un six pack, por S/210). Y en platos, varios cebiches, chicharrones y arroces desde S/27; además de opciones criollas por persona o en fuentes para que alcance para todos. Toda la carta está aquí: agallas.pe.

Av. Vasco Núñez de Balboa 755, Miraflores (Mercado 28)

Pedidos: WhatsApp 90072-9770.

AGALLAS Cantina Cevichera está realizando delivery. (Foto: Difusión / Facebook Agallas)

AGALLAS Cantina Cevichera está realizando delivery. (Foto: Difusión / Facebook Agallas)

Anticuchos Grimanesa

Todo el sabor de la maestra anticuchera, las más célebre del país, llega a casa. Su carta ofrece unos contundentes anticuchos de corazón (en porciones de uno, dos y tres palitos, desde S/12), de pollo y también mixto: un palito de corazón más rachi, cuajo y molleja con papa y ají, por S/30. Las zonas de reparto son diversas: desde Miraflores, San Isidro, Surquillo, Magdalena, Lince, Pueblo Libre, Jesús María, San Miguel, San Borja, Surco, Barranco, La Molina, Monterrico y otros por consultar.

Calle Ignacio Merino 466, Miraflores

Pedidos: WhatsApp 94186-9568. Horario: lunes a sábado de 2:30 a 8 p.m.

Anticuchos Grimanesa está haciendo delivery. (Foto: Facebook / disfusión)

Bao?

Tienen opciones en pancitos al vapor (baos), bowls (con base de arroz con ensalada) y salad (base de lechuga, col, zanahoria, culantro y kiuri). Hay precios desde S/10, como su clásica bao cangre burger; también el especial dragon bowl de pollito crocante a S/27; el Confucio salad con costilla de cerdo deshilachada a S/28 o el Remix bowl (tres sabores en uno) a S/28. Además, sides, postres como la bombita Fuji (min pao frito relleno de manjar a S/6) e infusiones. Revisen su Bao Market, con tres opciones Party Pack para disfrutar en familia, desde S/50.

Av. La Mar 830, Miraflores / Av. Angamos Este 2625, San Borja.

Pedidos: https://linktr.ee/baolima

Los bao son panecillos cocidos al vapor. La creatividad impuesta por el chef Javier Miyasato y su socio Marcelo Wong se luce en el relleno.

Django

Tienen cinco tipos de hamburguesas (todas son smash, en pan brioche y vienen con papas fritas): la clásica desde S/23; la broner con tocino y BBQ desde S/27; la onion smash con cebolla desde S/24; y las crispy de pechuga de pollo crujiente (desde S/25) y la animal con tocino y doble queso (a S/32). Hay también hot dogs; opciones al plato, guarniciones, postres, milkshake y bebidas. Además, la opción Django en Casa, con packs, para 4 y 8 personas (S/75 y S/135), de hamburguesas envasadas al vacío, queso cheddar, tocino, salsa Django y pan brioche.

Av. Hipólito Unanue 101, Miraflores.

Pedidos: 96020-7891. También en Rappi, Glovo y Fritz. Envían a todo Lima Metropolitana.

Django está haciendo delivery. (Foto: Facebook)

El Señorío de Sulco

La chef Flavio Solórzano comparte sus sabores de familia y de casa. Tienen desayuno criollo para sábado y domingo, desde S/30 para una persona, pero también para dos, cuatro (con chicharrón de cerdo, camote frito, tamal limeño, relleno, salchicha huachana, pan francés y sarza criolla, a S/130); incluso se puede añadir sánguches, lomito al jugo (S/38), panceta asada (S/80 el kilo) y más. Y en su carta, tienen desde piqueos como el tiradito de pejerrey a S/27, para luego seguir con entradas como el escabeche de bonito (S/26) o el rocoto relleno (S/35). De plato principal, la lista tiene ají de gallina (S/37), huatia sulcana (S/55), carapulcra con panceta crocante (S/37) y más. No dejamos de mencionar su festín criolo, para 4 a 6 personas, por S/310, ni sus postres. También tienen productos de su depensa (panceta crocante, jamón del país, frejoles, muchame de atún y más, todo empacado al vacío).

Malecón Cisneros 1470, Miraflores.

Pedidos: 441-0183 / WhatsApp 97038-0831. También vía Glovo. Horarios: de 9 a.m. a 8 p.m. Envío a todo Lima Metropolitana.

La huatia es el plato principal de El Señorío de Sulco. (Foto: El Señorío de Sulco)

Fausta Pastelería Casera

Suscriptores del diario impreso tienen 25% de descuento.

Mila Huamán es harto conocida por torta de chocolate con extra fudge y la de alfajor con extra manjar (ambas con porción a S/12 y moldes mediano a S/40 y grande a S/70); también limones de convento (S/4 la unidad), macarrones (S/5), guargueros (12 por S/30) y una larga y tentadora lista que se la pueden enviar por WhatsApp. Además, para probar de todo tiene sus Boxes, con una selección que propone la propia repostera, y que cuestan entre S/40 y S/70.

Calle General Mendiburu 738, Miraflores

Pedidos: WhatsApp 98949-6359 y también por aplicativo. Horario: lunes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m. y domingos de 11 a.m. a 6 p.m.

Fausta nació para engreír al público con exclusivos productos elaborados en forma artesanal para evocar el sabor y cuidado de casa.

Huaca Pucllana

Marilú Madueño mantiene el fogón encendido para atender delivery y recojo en local. Su carta incluye piqueos como las papitas rellenas de carne y queso con salsa huancaína (S/30) y las uñas de cangrejo y langostinos apanados con salsa chifera de limón y canela china al sillau (S/39) para luego proponer entrantes como el pulpo a la brasa a la meuniere de ají papas nativas, habas, choclo y cebolla (S/44). La sazón peruana llega con su risotto con sabores de arroz con pato con tropezones de confit y lonjas de magret al horno (S/ 65) y su clásico lomo saltado con puré de pallares (S/69). La cocina creativa se expresa en platos como la corvina o charela en costra de quinua roja que llega con puré de papa amarilla, espárragos, alcachofas y salsa de hongos (S/69), y tienen asado de tira americano braseado con risotto de ají y parmesano (S/ 69). En su lista también está la hamburguesa La Huaca (S/38). Se completa con vinos de la casa y bebidas.

Calle General Borgoño cuadra 8, Miraflores

Pedidos: 99400-5266 / 445-4042. Horario: lunes a domingo de 11 a 5 p.m.

restaurante LA HUACA PUCLLANA

Kión

Este concepto de chifa combina tradición y modernidad (y no usa glutamato monosódico). Su carta abunda en dim sum: ja kao, siu mai, siu kao (tres unidades desde S/19); las buti kion, que son min pao de pato asado, charsiu y chi jau kay (tres unidades desde S/29) y más. Tiene diversos arroces chaufa (desde S/18) y también aeropuertos variados (desde S/29). Para delivery sirven sus especiales taypa a la plancha (pollo, langostino, charsiu y más por S/49) y el kam lu wantán (S/45). También tallarines (desde S/37) y sopas, y una diversidad de platos a base de ave, res y pescados y mariscos. Miren sus banquetes: personal (S/27), para cuatro personas (desde S/129) y para ocho (S/279).

Av. Núñez de Balboa 737, Miraflores.

Pedidos: 93344-0161. También vía Rappi. Horario: domingo a jueves de 10 a.m. a 8 p.m. Viernes y sábado de 10 a.m. a 11 p.m.

Kión está haciendo delivery. (Foto: Facebook)

La Red

La visión y sazón de Isolina Vargas son pilares de este restaurante que comanda el chef José Del Castillo y que rescata todo el recetario criollo casero. En su carta delivery encontramos muchas opciones, como papa a la huancaína (S/25), tallarines verdes con apanado (S/38), mondonguito a la italiana (S/35), tacu tacu a lo pobre (S/42), pescado a la chorrillana (S/42), jalea mixta (S/45). Entre sus bebidas, hay una larga lista de macerados de S/20 y S/30. También tienen su menú de la semana, de lunes a viernes, con entrada y segundo por S/24,90.

Av. La Mar 391, Miraflores

Pedidos: WhatsApp 96082-6882. También Rappi y vía lared.perueat.com. Horario: lunes a domingo de 12 a 5 p.m.

La red está haciendo delivery. (Foto: Facebook)

La Patarashkita

Los hijos de la gran Elia García de Reátegui comparten en Lima el sabor de la selva. Su carta tiene piqueos como el maduro relleno con queso o maní a S/12, o las canastitas Doña Eli de plátanos crocantes con chalaquita de cocona y cecina a S/18; platos de fondo como el juane de gallina o el pollo canga a S/27, las costillas ahumadas en miel de cacao a S/34, o el mixto de cecina, chorizo y tacacho a S/34. También tienen combos a S/45 y guarniciones a S/11. Además, tienen los productos del Market Amazónico, como sal, especias, frutas y verduras.

Av. Vasco Núñez de Balboa 755, Miraflores (Mercado 28)

Pedidos: 92213-1819. También Rappi y Glovo a toda Lima Metropolitana. Horario: de lunes a domingo de 11 a.m. a 6 p.m.

La Patarashkita está brindando delivery. (Foto: Facebook)

Mayta

Suscriptores del diario impreso tienen 10% de descuento.

La cocina creativa de Jaime Pesaque para esta nueva cuarentena llega vía una carta que selecciona opciones de su propuesta. Entradas como las berenjenas ahumadas (S/35) o las costillas con tucupí y ají dulce (S/41), además del pan de masa madre de cerveza (S/16). Cuatro platos de fondo tientan: tallarines con langostinos, ragú de ossobuco y curry peruano thai (S/50); pesca a la brasa con jugos asiáticos, pak choi y arroz al wok (S/54); su célebre sartén de magret de pato ahumado, foie gras grillado y huevo frito de pato con arroz nir (S/129); y el lomo & langostinos al wok con jugos de lomo saltado, huevos de codorniz, plátanos a la brasa y tacu tacu de pepián (S/69). Completan su propuesta el sánguche de cochinillo (S/31), postres y coctelería, además de su especial Fiesta del Cochinillo, desde S/125. El delivery propio es a San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco y Magdalena.

Av. La Mar 1285, Miraflores.

Pedidos: 422-6708 / 937 220 734. También vía Rappi, Glovo y Fritz. Horario: de 12 a 10 p.m.

Cebiche de atún de Mayta. (Foto: Difusión)

Miss Cupcakes

Paloma Casanave tiene cupcakes y minicupcakes (en cajas de cuatro, desde S/28; los más pedidos son red velvet, oreo, sundae, cookie dough, mango con maracuyá, café y fresas con leche condensada; vienen en cajas de ); tortas de 10 porciones y personales de chocolate (con manjar blanco y fudge casero) y red velvet (con chocolate blanco). Además de sus helados artesanales con sabores red velvet, torta de cumple, chocolate caliente y mango con maracuyá (personal a S/13, pero también hay grandes); cupshakes (cupcakes y tortas licuados con helado artesanal a S/14,50) y cafés. Tiene también La Tiendita de Paloma, un market con café peruano orgánico en grano y molido, salsas especiales para café, manjar blanco y fudge en pomo, además de la mezcla de chocolate caliente para preparar en casa.

Av. 28 de Julio 810, Miraflores.

Pedidos: 241-7545. WhatsApp 1241-7545. También vía Cornershop, Rappi, Glovo y por la web www.misscupcakes.pe. Horario: lunes a sábado de 9:30 a.m. a 7 p.m. y domingos de 10 a.m. a 7 p.m.

Miss Cupcakes está haciendo delivery. (Foto: Difusión)

Miss Cupcakes está haciendo delivery. (Foto: Difusión)

Neira Café Lab

Harry Neira y su equipo de baristas estarán atendiendo pedidos para llevar durante este período de nueva cuarentena. Tienen variedad de cafés de todo el Perú en grano o molido, y la novedad: su especial “Quédate en casa blend”, pensando en sabores súper balanceados y amables para esta etapa de confinamiento obligatorio. Tienen, además, postres y cold brew para este verano.

Calle Enrique Palacios 1074, Miraflores / Calle Víctor Maurtua 150, San Isidro.

Pedidos: WhatsApp 96054-5913. Horario: lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m. Domingo de 9 a.m. a 6 p.m. a todo Lima Metropolitana. También en playa Las Palmas (Asia): de lunes a domingo de 8 a.m. a 12:30 p.m. y de 3 a 8 p.m.

Neira Café Lab ofrece delivery y recojo en tienda. (Foto: Facebook)

Pizzarte

Suscriptores del diario impreso + digital tienen 23% de descuento / JUEVES EXCLUSIVOS con 30% de descuento

Ofrecen pizza hechas en horno a la piedra a 450°, con mozarella de Cajamarca y en tres tamaños: personal (cuatro slices, desde S/19,90), mediana (6 slices, desde S/29,90) y familiar (8 slices, desde S/39,90). La lista es amplia: está la gaucha, con chorizo a las finas hierbas y trozos de carne salteada; la vegetariana con berenjena, champiñones, brócoli y aceitunas verdes; la carnibacon con tocino y jamón ahumados y carne salteada; o la chicken Cordon Bleu de pechuga de pollo salteada y jamón ahumado con trozos de pimiento. También tienen empadas de carne, de pollo y de jamón y queso, a S/6 cada una, y pan al ajo (S/8) y bruschetta (S/8).

Calle 8 de Octubre 172, Miraflores / Av. Primavera 1977, Surco

Pedidos: 407-2262 | 94620-8885 | 92469-5260| 692-6060. También vía Rappi, Glovo y otros. Horario: de 1 a 10 p.m.

Pizzarte, el desafío de conquistar un paladar amplio y selecto. (Naoko Ivazeta)

Porcus

Suscriptores del diario impreso + digital tienen 20% de descuento / JUEVES EXCLUSIVOS con 30% de descuento

El chef Giacomo Bocchio creó esta taberna limeña miraflorina para demostrar la sabrosa versatilidad de la carne de cerdo. Tiene sánguches como el pan con chicharrón a S/17, el bao de chiasu a S/20 y el pulled pork S/24. En fondos, destacan el aeropuerto de chancho al cilindro, con chorizo y salchicha blanca por S/35; la chuleta charcutier de 650 gr. a S/68, y la carapulcra Porcus con chicharrón de panceta a S/35. En modo cerdo tienen también las salchipapas (S/28), tamal (S/12), siu mai (cinco por S/26) y hasta toctos crujientes (S/10). Y si se le antoja, hay postres desde S/12.

Comandante Juan G. Moore 176, Miraflores.

Pedidos: 301-4726 / 94620-7656. Horario: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Pan con chicharrón de Porcus.

Pueblo Viejo

La sazón chiclayana de la tía Chechi Ríos no se hará extrañar en esta cuarentena. No dejen de pedir sus tortitas de choclo (seis por S/17), la tortilla de raya (con yucas doradas a S/29) y el pescadito a la panca (S/30). De fondos está su arroz con pato a la chiclayana o el pato estofado a S/39,90; el arroz arvejado a S/12; el cabrito a la chiclayana a S/43,50 o el tacu tacu de mariscos de S/39,90. Completa con cuatro tipos de combos a S/26,90 y con su especial Festival del Cebiches de verano, con opciones desde S/30 (y todas salen con su tortita de choclo).

Av. Paseo de la República 5628, Miraflores.

Pedidos: WhatsApp 92316-4990 y 94679-8915 / 408-0530. Horario: lunes a domingo de 12 p.m. a 5 p.m.

Pueblo Viejo Restaurante está brindando delivery. (Foto: Facebook)

Sabores Peruanos

Suscriptores del diario impreso tienen 25% de descuento.

La chef Lourdes Cuba y su equipo se preparan para brindar delivery y recojo en local durante esta nueva etapa de confinamiento. Su propuesta criolla incluye entradas como papa rellena o causa limeña a S/22; platos de fondo como su célebre y generoso arroz con pato borracho a S/56, el seco de cordero al pisco a S/49, o su mixtura criolla para dos por S/70. Tiene también parrilla peruana y sopas contundentes desde S/24.

Av. Benavides 2392, Miraflores / Av. Javier Prado 6326, La Molina

Pedidos: 449-2145 / 348-7802 / WhatsApp 95986-5977. Horario de atención de 8:30 a.m. a 6 .m.

Sabores peruanos cuenta con dos locales. Uno en Miraflores y otro en La Molina. (Foto: Sabores peruanos)

Sakura Sushi

Suscriptores del diario impreso tienen 25% de descuento / JUEVES EXCLUSIVOS con 30% de descuento

Cocina japonesa para el paladar peruano. Su larga carta ofrece desde piqueos (gyozas crocantes a S/29); poke bowls (el de trucha ahumada tiene salsa de rocoto y guacamole nikkei, por S/34); sashimi (cuatro cortes por S/20), cebiches, nigiris y makis (estos últimos van en cinco piezas por S/18 y 10 por S/32). También tienen platos calientes como el chanchito amai, con panceta de cerdo laqueada en salsa dulce oriental, por S/36; y el tan tan ramen a S/35. También tienen paquetes personales (S/45), de makis para dos (S/85) y otros. Échenle una mirada también al Sakura Market, que ofrece insumos como salsa de ostión, shoyu, sriracha, togarashi, etc., pero también salsas artesanales (desde la acebichada hasta la teriyaki).

Av. Del Ejército 820, Miraflores.

Pedidos: WhatsApp 91593-5530. Horario: martes a domingo de 12:30 p.m. a 8:45 p.m.

Sakura Sushi está realizando a delivery. (Foto: Facebook)

Santo Pez

Suscriptores del diario impreso tienen 25% de descuento / JUEVES EXCLUSIVOS con 35% de descuento

Cocina marina con sabores que marcan la tradición: en su variada lista tienen tartar de atún (S/37); tamalito piurano (S/24); choros a la chalaca (S/25); cebiche clásico (S/35); sudado de pescado y conchas de abanico en punto de chicha y ají (S/37); arroz criollo caldoso, con pulpo, langostinos y conchas a la parrilla (S/39); charela asada con salsa pesto y panceta ahumada (S/47), además de pastas y un par de platos bien criollos.

Av. La Mar 1098, Miraflores / Av. Benavides 4503, Surco.

Pedidos: WhatsApp 987962027 (Miraflores) / 987962026 (Surco). Horario: martes a domingo de 12 a 5 p.m.

La nueva apuesta de Santo Pez.

La nueva apuesta de Santo Pez.

Shizen Barra Nikkei

De la barra fresca, Mayra Flores, Coco Tomita y Renato Kanashiro ofrecen llevar a su casa 10 piezas de makis a S/32: tienen 10 variedades para elegir, desde el acebichado hasta el orenji con trucha. Hay también siete tipos de nigiris (dos unidades por S/18) y nigiris especiales como el umami unagi de anguila kabayaki, tare de tucupí negro y manzana (dos por S/24). Además tiene packs delivery con opciones diversas desde S/60 hasta S/140. Además, platos calientes y sopas ramen para terminar en casa (desde S/30). Y de la cocina caliente: tori no karaage, que es chicharrón de pollo sobre arroz japonés (S/36) o la pasta udon con mariscos salteados en sake y uchucuta (S/46).

Calle General Borgoño 286, Miraflores.

Pedidos: WhatsApp 926 855 394. También por Rappi y Glovo. Horario: martes a sábado de 12:30 a 4 p.m. y de 6 a 9 p.m. Domingos de 12:30 a 4 p.m.

Shizen Barra Nikkei está haciendo delivery. (Foto: Difusión)

Shizen Barra Nikkei está haciendo delivery. (Foto: Difusión)

Sinfonía Almacén

Suscriptores del diario impreso + digital tienen 20% de descuento

Esta propuesta delivery llega del hotel Crowne Plaza Lima para disfrutar en casa con platos listos para calentar, servir y disfrutar. Con pedidos anticipados, ofrecen lasaña de carne (S/50 bandeja de un kilo), panceta de cerdo horneada en aromas orientales (500 gramos a S/55), y opciones donde comen dos, como la ensalada de quinua (S/35), el asado de tira borgoña (S/49), el ají de gallina (S/37) o el pescado en salsa parihuela (S/45) y el arroz thai (400 gramos por S/21). Descubra en la lista guarniciones como papas nativas al romero o yuca sancochada desde S/10, sus acompañamientos como puré de manzana desde S/14 y variedad de salsas y ajíes por S/12.

Av. Benavides 300, esq. calle Colón, Miraflores.

Pedidos: WhatsApp 91302-8575. Horario: lunes a domingo de 10 a.m. a 7 p.m. (debe con un día de anticipación y con monto mínimo de S/60)

Sinfonía Almacén está ofreciendo delivery. (Foto: Facebook)

SURQUILLO

Tu Combo Al Toke

Una cocina pequeña pero con mucho corazón es la que atienden Toshi Matsufuji (Al Toke Pez) en sabrosa alianza pandémica con Gonzalo Pajares (El Gran Combo). Su carta tiene cuatro especiales que se deben pedir con un día de anticipación: el tiradito del Tío Darío (S/25), el tiradito del nonno (S/25), el pulpo al olivo (S/25) y la pesca entera del día al ajo en salsa agridulce (S/60). Además de ello, pues tienen sus clásicos cebiche, chicharrón mixto, arroz con mariscos, sudado de mariscos y trío marino, cada uno a S/25. La opción combo chelero (cebiche, chicharrón, arroz con mariscos y dos chelas más una leche de tigre, por S/99) y el vinero (todo lo anterior, más un vino, por S/129) son una buena opción.

Av. Angamos Este 886, Surquillo.

Pedidos: WhatsApp 97997-9920. Horario: lunes a domingo de 12 a 4 p.m. Reparto a Surquillo, Miraflores, San Borja, Surco, Barranco, Magdalena y San Isidro.

El Pollo Escondido

Dos amigos de la infancia se unieron a mediados del 2020 para crear esta ‘dark kitchen’ que se especializa en cocciones a la brasa y al cilindro, especialmente pollo y panceta. Tienen opciones familiares como la de un pollo a la brasa o al cilindro, con papas fritas aromatizadas con finas hierbas, gaseosa y cremas de ají por S/50. Y otra con un kilo de panceta al cilindro con papas y cremas a S/90. Además, combos como el mega mostrito a S/35 o salchipapas a S/25; y guarniciones como la porción de arroz chaufa familiar (S/25) o frejoles (un kilo por S/25).

Calle Marco Polo 20-128, Surquillo.

Pedidos: 94041-5770 / WhatsApp 94906-9315. Y en su web Elpolloescondido.pe. Horario: domingo a jueves de 12 a 9:30 p.m. Viernes y sábado de 12 a 10:30 p.m.

El Pollo Escondido está haciendo delivery. (Foto: Facebook)

El Pollo Escondido está haciendo delivery. (Foto: Facebook)

Napoli Gelato

Para refrescar el confinamiento de verano, tienen helados de variados sabores (S/8 personal y S/30 familiar), además de opciones veganas y clásicas en waffles con tres toppings (S/16), smothie bowls (S/22), postres (S/20) y dos propuestas de brunch.

Av. Manuel Villarán 875, Surquillo.

Pedidos: 93446-4647. Vía Rappi. Horario: lunes a viernes de 12 a 8:30 p.m. Sábado y domingo de 10:30am-8:30pm

Napoli Gelato está brindando delivery. (Foto: Facebook / Napoli Gelato)

Napoli Gelato está brindando delivery. (Foto: Facebook / Napoli Gelato)