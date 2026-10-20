Fairfield by Marriott Lima Miraflores celebra su sexto aniversario consolidando su modelo de negocio en la capital, en un periodo marcado por el crecimiento e innovación. El hotel reafirma su compromiso con el desarrollo turístico mediante una oferta adaptable tanto al perfil ejecutivo como al vacacional.

Desde su apertura, su trayectoria se ha fundamentado en la calidad de servicio característica de Marriott International, apoyándose en su ubicación estratégica en Miraflores para mantenerse como una alternativa relevante en la plaza hotelera limeña.

Para Eduardo Ortiz, Gerente General de Fairfield by Marriott Lima Miraflores, este aniversario representa “el esfuerzo, la dedicación y el compromiso” que han mantenido “desde el primer día para ofrecer una experiencia de hospitalidad auténtica y memorable. La confianza de nuestros huéspedes, clientes, aliados estratégicos, asociados y medios de comunicación nos impulsa a seguir innovando y elevando nuestros estándares de servicio”.

/ Gregory Alonso

Experiencia en Rooftop 128

La oferta culinaria ocupa parte importante dentro de la experiencia del hotel; por eso, Rooftop 128, ubicado en el piso 13 y con una privilegiada vista de Miraflores, combina gastronomía, coctelería y un ambiente relajado, convirtiéndose en un espacio pensado tanto para huéspedes como para el público local.

La renovada oferta culinaria del establecimiento invita a un viaje gastronómico por la costa, sierra y selva peruana, revalorizando los insumos y sabores autóctonos bajo un enfoque de cocina contemporánea. Con este concepto, el espacio apunta a conectar al turismo internacional con la riqueza de la identidad gastronómica local a través de una cuidada selección de platos.

Entre las novedades destacan el Tiradito Fairfield, el Ceviche de Salmón, el Timbal de Quinua Andina y el Quinoto de las Tres Quinuas con Lomo en Salsa de Vino. La Amazonía también está presente con el Crujiente Amazónico, elaborado con ingredientes como chorizo amazónico, cecina y plátano. Para compartir, el Piqueo Fairfield reúne una selección de especialidades de la casa acompañadas de salsas artesanales.

El chef Jorge Luján junto al equipo gastronómico de Rooftop 128 desarrollaron esta propuesta inspirándose en la riqueza de los productos peruanos y en la búsqueda de experiencias memorables para los comensales. Así, se convierte en una invitación a descubrir el Perú a través de sus sabores.

Al cumplir su sexto aniversario, Fairfield by Marriott Lima Miraflores fortalece su visión de negocio orientada a la creación de valor actualizando cuatro ejes clave: calidad en el servicio, calidez en la atención, cercanía y capacidad de adaptación a las nuevas demandas del mercado.

La trasformación de Rooftop 128 se consolida como una pieza importante en esta estrategia, que va de la mano con el objetivo de convertir al establecimiento en un punto de referencia urbano en el que convergen el turismo internacional y el público limeño a través de una propuesta gastronómica de autor.