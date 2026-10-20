Fairfield by Marriott Lima Miraflores. Foto: Marriott
Fairfield by Marriott Lima Miraflores. Foto: Marriott
Por Redacción EC

Fairfield by Marriott Lima Miraflores celebra su sexto aniversario consolidando su modelo de negocio en la capital, en un periodo marcado por el crecimiento e innovación. El hotel reafirma su compromiso con el desarrollo turístico mediante una oferta adaptable tanto al perfil ejecutivo como al vacacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.