“Vamos a darle con fuerza a Fusión para que crezca y, por qué no, llegue a convertirse en la próxima gran Feria del Hogar”

Imagínalo: más de 55 propuestas gastronómicas, cinco mundos de sabores, música en vivo, entretenimiento y la brisa del mar como telón de fondo. Eso es Fusión, la feria que convierte a la gastronomía en una fiesta cultural donde lo peruano dialoga con lo internacional y lo tradicional se encuentra con lo contemporáneo. Un espacio donde los fuegos alimentan, los aromas despiertan memorias y los sabores se transforman en identidad.

“No se trata solo de comer, sino de vivir una experiencia”, nos dice Jaime ‘Choca’ Mandros, gestor de esta propuesta gastronómica organizada por América Multimedia.

“Siempre estuve metido en el mundo de la comida porque me encanta comer desde muy pequeño. Cuando decidí dedicarme al periodismo gastronómico, opté por dejar de lado el de espectáculos y viajar a España para estudiar un máster en gestión de turismo gastronómico en la Basque Culinary Center, donde Gastón Acurio es director”, cuenta.

De regreso al canal, tras culminar sus estudios, planteó la idea de una feria gastronómica que combine entretenimiento y, sobre todo, dé protagonismo a la comida. “La gastronomía peruana, y lo confirman las encuestas, es el mayor orgullo de los peruanos desde hace tiempo. Mira cómo un simple pan con chicharrón nos unió hace poco. El Perú necesitaba un espacio donde se pueda comer rico, disfrutar en familia y al mismo tiempo entretenerse. Así nació esta propuesta”, explica el subgerente de Contenidos de América Multimedia.

¿Cómo se eligieron los más de 55 restaurantes que formarán parte de Fusión? La clave estuvo en la experiencia acumulada. Con “En la mesa”, programa que acaba de cumplir un año en señal abierta, se recorrieron decenas de cocinas y rincones gastronómicos del país. “He probado cada uno de los restaurantes que estarán en la feria y los recomiendo con total convicción”, asegura.

La selección de propuestas no solo reúne a marcas consolidadas, sino también a nuevos talentos de la gastronomía. “Esa es la riqueza de una feria: ofrecer lo que ya es un clásico, como Tori, con la propuesta de pollo de Micha, pero también abrir la puerta a restaurantes que todavía no tienen tanta visibilidad y que el público merece descubrir”, detalla.

En un espacio de más de 24,500 metros cuadrados, la feria se dividirá en cinco mundos temáticos. El Mundo América ofrecerá platos variados. El Mundo del Fuego estará dedicado a las brasas y parrillas. El Mundo Contigo Perú presentará platos de la cocina tradicional peruana. El Mundo Pangucheable ofrecerá creaciones servidas entre panes, mientras que el Mundo De Otros Mundo” se centrará en la cocina internacional.

Jaime 'Choca' Mandros nos cuenta todo sobre la feria gastronómica de América Multimedia, Fusión. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Fiesta en la mesa

Fusión no solo será un banquete de sabores: también será un gran escenario de entretenimiento pensado para todas las edades. Desde temprano, las familias podrán disfrutar de espectáculos infantiles, mientras que en distintos horarios se presentarán shows criollos, de cumbia, salsa, rock y folclore. La feria busca que cada visitante encuentre un espacio para divertirse, ya sea en familia o entre amigos.

El jueves se inaugura con presentaciones de Ernesto Pimentel junto a su orquesta, Puros Sentimientos y Son del Duque. El viernes será el turno de Yahaira Plasencia y de un show especial de “Al fondo hay sitio” con Erick Elera, que sorprenderá a los fanáticos de la serie. Durante todo el fin de semana, los conciertos arrancarán al mediodía, creando un ambiente festivo que acompañará la experiencia gastronómica hasta la noche.

“Una de las novedades será el Mundo América, un espacio de streaming en vivo durante los cuatro días del evento. Allí se realizarán conversaciones y dinámicas con talentos del canal, como Verónica Linares y Rebeca Escribens, además de chefs, influencers y especialistas en gastronomía. Las transmisiones podrán seguirse también en YouTube y TVGo“, detalla Mandros.

Los más pequeños tendrán su propia Zona Infantil con juegos e inflables, mientras que los adultos contarán con una zona de bar. En ella, propuestas como la de Sastrería Martínez ofrecerán coctelería de primer nivel, acercando al público bebidas que usualmente requieren reservas o precios exclusivos. Además, el evento contará con estacionamiento gratuito, un detalle que busca facilitar la experiencia y motivar la asistencia de familias completas.

En el mapa de las ferias gastronómicas del país, Fusión busca abrir su propio camino. No pretende competir, sino sumar a un movimiento que ha convertido a la cocina peruana en orgullo colectivo y en fiesta cultural.

“Vamos a darle con fuerza para que crezca y, por qué no, llegue a convertirse en la próxima gran Feria del Hogar”, sentencia.

Además… “Fusión” se realizará del 25 al 28 de setiembre en Arena 1, Costa Verde (San Miguel). Las entradas están a la venta en Joinnus: S/30 vía web y S/40 en puerta, con 20% de descuento con tarjetas Scotiabank. Los pagos dentro de la feria serán 100% digitales (POS, tarjetas, Yape y Plin).



¿Qué restaurantes serán parte de Fusión?

Estos son algunos de los destacados restaurantes que estarán en la feria: