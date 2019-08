La crítica gastronómica de Paola Miglio a Sushi Pop

Recuerdo cuando Sushi Pop comenzó en Lima. Una versión más urbana y asequible que la propuesta del chef Mitsuharu Tsumura y su equipo. Vuelvo a Sushi Pop: encuentro más opciones en la carta, pero menos variedad de producto y más menjunjes sobre los makis, y entonces se me desata la pensadora: ¿es el equipo de cocina quien decide abreviar o es el consumidor el que ha marcado la pauta de la oferta? ¿Somos nosotros quienes pedimos solo pulpo, langostinos y salmón? ¿Por qué solemos engancharnos con unos pocos pescados y mariscos y no ampliamos nuestra gama? Si tanto nos enorgullecemos de nuestra despensa, ¿por qué no la aceptamos?

Y esta vez me refiero a nosotros como comensales, porque he tenido la suerte de conocer el otro proyecto del chef (Maido) y sé de su apuesta por el uso de distintos insumos. Entonces, ¿nos está importando qué y cómo comemos? ¿Sabemos comer o nuestra máxima aspiración es engullir un maki con el pescado de moda y toda la salsa mayonesa del mundo encima? Mucho se discute sobre lo que ofrece un chef en la carta; en lo personal, he sido a veces muy sentenciosa con algunas propuestas, pero el tiempo te hace también comprender que un restaurante es un negocio y que si el comensal pide siempre lo mismo y decide no abrir sus horizontes, habrá que someterse a la demanda. Al menos en locales con este perfil. ¿Es acaso lo que el público ha hecho con Sushi Pop y con tantos otros conceptos que siguen esta línea? Me pregunto mientras reviso su carta, y se los pregunto después de haber podido probar makis y nigiris bien resueltos y ejecutados con casi nada de salsa encima y elegidos entre las pocas opciones sin salmón o langostinos.

Felizmente se puede ir más allá: el menú tiene una rama divertida y no tan larga, pero de buen registro que incluso rescata platos de un Japón desconocido para nosotros. Como el noodles pizza, que en realidad se llama Hiroshima okonomiyaki y al que se le ha cambiado de nombre no sé por qué. Esa contundencia es un clásico de la cocina de la calle y consiste en una crepe sobre la cual se acomodan fideos ramen salteados con panceta de cerdo y una tortilla de huevos de corral. La crepe quizá podría ser más delgada y el equilibrio de sabores mejorar (estaba muy tirado al dulce), pero es un plato confortable. El arroz con pato nikkei es otro para destacar, una opción menos intensa en culantro que se contagia del original de Maido; y el miso ramen, suculento, bien servido y equilibrado.

Más alegría dan los sanguchitos de pollo crocante y los chicharrones de pollo, de perfecta fritura y jugosos en el interior; así como el sánguche de punta de costilla en tres cocciones y la hamburguesa de asado de tira con grasa Angus. Atención a los enrollados de arroz con pato norteño: la masa crujiente y el relleno potente. A las alitas, eso sí, no se les siente tanto el picante y las quisiera con menos aderezo.

El reto al que se enfrenta Sushi Pop es intenso: es una opción que podría ser más libre, pero que se percibe un poco atada de manos. Por suerte, en esta posibilidad para acercarse desde otro ángulo a la cocina de Tsumura, el chef ha sabido, en varios de sus platos, trasladar el espíritu goloso y la sabrosura que lo caracterizan. Sacarle la vuelta a la demanda. Creo que se podría incluso explorar más: no quiero que mi levantada de ceja con respecto a la reducida variedad de insumos marinos y a lo barroco de los makis se sienta capricho. Este espacio no es un “todo lo que puedas comer” y para ver este tipo de conceptos llegar a su esplendor, se necesita abrazar la posibilidad de la novedad. Entonces, ¿por qué no pedir makis de trucha (proveniente de proyectos con buenas prácticas) en lugar de salmón?

MÁS INFORMACIÓN

Puntaje: 14/20

Tipo de restaurante: nikkei.

Dirección: Manuel Bonilla 112, Miraflores.

Horario: lunes a viernes, de 12:30 p.m. a 4 p.m. y de 7 p.m. a 11 p.m.; sábado de 12:30 p.m. a 11 p.m. y domingos de 12:30 p.m. a 10 p.m.

Estacionamiento: playas cercanas.

Carta de bebidas: bastante variada, desde cocteles de la casa hasta cervezas, café y refrescos.

Precio promedio por persona (sin bebidas): S/50.