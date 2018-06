Rusia 2018: ideas para vivir el Mundial en el Día del padre

Costa Rica vs. Serbia / 7 a.m.

Este domingo el equipo de Ashton Mulliken se concentra temprano.

Para el Día del Padre, el chef propone una carta tentadora, empezando por este Dad’s Breakfast (panqueques de plátano y pecanas). También habrá steak and eggs, chicken fried pork, salmon & egg benedict y bacon burger. Hay pantalla para ver los partidos y buenos cocteles para celebrar.

CAFÉ A BISTRO

Av. del Ejército 2193, San Isidro. De 7 a.m. a 12 p.m. Reservas: cafeabistrosanisidro@gmail.com

(Foto: Café A Bistro)

Alemania vs. México / 10 a.m.

En la taquería de Moma Adrianzén suelen atender desde el mediodía, pero este domingo que juegan los charros, la casa abrirá más temprano. Hay tacos de carnitas (cerdo), cochinita pibil, tinga (pollo), langostinos y más desde S/8. También quesadillas desde S/6 y para tomar: desde aguas frescas hasta mezcal y margaritas.

CHINGA TU TACO

Av. La Mar 1300, Miraflores. Este domingo desde las 10 a.m.

(Foto: Chinga tu taco)

Brasil vs Suiza / 1 p.m.

Si papá es hincha del Scratch, un menú brasileño y una caipiriña le vendrán bien. Si quieren aventurarse en familia en los sabores del país alpino, dense un salto este domingo por Zsa Zsa, donde tendrán un piqueo mundial: típica salchicha Rösti más una cerveza Paulaner, por S/44.

CLUB SUIZO BY ZSA ZSA

Genaro Castro Iglesias 550, Miraflores. Reservas: 445-9230.

MEDIA NARANJA BRASILEIRO

Calle Shell 130, Miraflores. Abierto desde las 12:30 p.m.

(Foto: Difusión)

EL REGALO QUE FALTABA

​Camiseta oficial

Si tu papá aún no la tiene, ¿qué esperas? La encuentras a dos precios (S/269 y S/199); casaca roja a S/189. Añadiendo a tu compra S/60 puedes personalizar la camiseta con nombre (pero ojo que la entrega es en 15 días útiles). Dónde: www.coliseum.com.pe

La camiseta que vestirá Perú en el Mundial Rusia 2018. (Foto: FPF).

Para leer

Desde lo más profundo del Archivo Histórico de El Comercio sale “Mundialistas”, un libro de colección a S/35 (con cupón). Otra buena opción para regalar es “Peredo Total”, obra póstuma del querido periodista deportivo, a S/20. De venta en librerías.

El libro ya está a la venta en todas las librerías y quioscos de su preferencia.

Pack Perú vs. Francia

Caudalia tiene promociones para cada partido de Perú. Para el cotejo del jueves 21, propone: por Perú, el Vitoria Malbec, y por Francia el Légende blanco y Les Roques (Syrah/Cariñena). Precio: S/209. Pedidos: www.caudaliabox.com.pe.

Chela artesanal

La Candelaria tiene estas cervezas en una versión para regalar: trae una bandera peruana, 2 botellas de La Blanquirroja, todo por S/35. En supermercados Wong.

Son como niños

El álbum Panini y el paquetón de figuritas bajaron de precio. Así que si tu papá no tiene el suyo, anda y cómprale: S/0,50 y S/100. En algunos supermercados.

(Foto: Difusión)

GUÍA GASTROPELOTERA

To Go parrillero

​Si se reúnen en casa, atención a esta opción del JW Marriott Lima: un paquete de parrilla con chorizos artesanales, cortes Certified Angus Beef (colita de cuadril, asado de tira y bife ancho, además de pechuga de pollo listos para poner a las brasas), champiñones, ensalada, papas al horno, pan y salsas. Hay presentaciones para 10 (S/989) y 5 personas (S/599). Pedidos: 217-7009

(Foto: JW Marriott)

Catalina 555

Desde hoy jueves, las mañanas se llenan de pasión futbolera en el restaurante de Heine Herold, con los desayunos-brunch mundialeros. Desde las 9 a.m. habrá lomito al jugo con tamalito verde, sartén de huevos con jamón y portobellos, budín de plátano y chancay, y mucho más. Este domingo el bonus track llega con sorteos entre los papás.

Calle Santa Luisa 156, San Isidro. Reservas: 637-8292.



Cafeladería 4D

La maestra heladera Ana María Bugosen muestra su afición con dos nuevos helados: Perú Campeón, en forma de balón de chocolate, pana fudge y coco; y Patria, un rojiblanco hecho con fior di panna y bizcochuelo de cacao rojo emborrachado de pisco. El cono cuesta S/9 y el balón con cancha deportiva S/360 (son seis litros de helado).

Av. Salaverry 3103, San Isidro, y más locales.



Halftime Sport Club

Veinte pantallas de 115 pulgadas atraerán al hincha hacia este nuevo restaurante-bar temático que atiende desde las 8 a.m. Platos dedicados a nuestros goleadores y 20 variedades de cerveza son parte de la oferta del local.

Av. La Paz 210, Miraflores. Reservas: 456-1189.



Quimera - BTH

Atención a la opción Grill & Beef (para dos desde S/95) incluye entraña y bife ancho Angus argentino, chorizo a las finas hierbas, chorizo parrillero Chicken Grill, brocheta de pollo y de carne, anticuchos, lomo fino, panceta de cerdo, pierna de pollo al grill, brochetas de verduras y churrasco, con papas fritas y ensalada mixta del huerto. Se sirve de 10 a.m. a 2 p.m.

Av. Guardia Civil 727, Córpac. Reservas: 319-5300.