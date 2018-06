Rusia 2018: restaurantes hacen ofertas y pasan el Mundial

Solo faltan unas horas para que la fiesta del fútbol más importante de inicio. Si deseas ver los partidos en un restaurantes, sea tomando un delicioso desayuno o compartiendo piqueos con los amigos, te compartimos una guía de los lugares que han armados ofertas y platos especiales para este Mundial Rusia 2018.

Don Belisario:



La cadena de pollerías ofrecerá opciones de desayuno y piqueos, entre las que destacan sus nuevos productos como el pan con pollo a la brasa y las deliciosas brochetas de pollo que podrán ser disfrutadas mientras se ven los partidos en sus locales.



Lugar: en todas sus sedes

Horario: las 9:00 a.m hasta las 11:00 p.m.

Armónica Café:

Si buscas una opción saludable para vivir la fiebre del mundial, Armónica es el lugar perfecto para ti, donde lo rico y lo sano van de la mano.

Todos los días, desde las 8 de la mañana, arma tus combos mundialeros y acompáñalos con la selección de vinos ecológicos y cervezas artesanales.

Además, habrán premios para aquellos que adivinen el score de los partidos.



Lugar: av. Mariscal La Mar 1167, Miraflores.

Horario: Lunes a domingo de 8 a.m. a 10 p.m.

Chili's:

"Estadio Chili´s" es la nueva propuesta mundialista de esta cadena internacional. Cada mesa contará con un individual interactivo que permitirá a los clientes crear su propio equipo de fútbol, a través de una aplicación disponible para Google Play y App Store. Los visitantes podrán diseñar sus propios avatares y jugar contra sus compañeros de mesa. Además, de poder ver los partidos del mundial en los diversos televisores disponibles.



Lugar: todas sus sedes

Horario: 10 a.m. a 11 p.m.

"Carnívoro"

Inspirado en los jugadores de fútbol, el chef y gestor de "Carnívoro, la Hamburguesería", Roberto Mamani decidió crear 5 nuevas combinaciones con mucho sabor y deliciosos ingredientes: La Orejas, El capitán, La foquita, El Profe y la SalchiCueva.



Lugar: todas sus sedes

Horario: 9 a.m. a 2 a.m.

Restaurante Perroquet:

Desayuno Buffet con estación de panes artesanales y bollería, estación de jugos y fruta. Además, se podrá elegir entre la gran cantidad de yogures, cereales, quesos y fiambres, panqueques y mucho más. Todo esto acompañado de una pantalla gigante y transmisión en vivo de partidos durante todo el mundial

Lugar: Calle Los Eucaliptos 590, San Isidro.

Horario: 6:30 a.m. a 11 a.m.

Sofá Café:

Esta cafetería/restaurante ha creado el "desayuno mundialista". Para que sus comensales puedean disfrutar de todos los partidos del mundial. Tendrán alternativas de desayunos ejecutivo, criollo, sofá y saludable desde s/25.



Lugar: en todas sus sedes

Horario: 9 - 10 p.m.

Swissôtel Lima:

Uno de los restaurantes del hotel ofrece este domingo "Desayuno Brunch Mundialista", en donde se podrá disfrutar de estación de quesos, embutidos, ceviches y postres. Se la trasmitirá en vivo los partidos Alemania vs. México y Brasil vs. Suiza.



Lugar: Gran Salón del Swissôtel

Horario: 8:30 a 01:30 pm

Halftime Club:

Este restaurante sport bar abrirá desde las 7 a.m. para ofrecer desayunos mundialistas, inspirados en jugadores de todo el mundo. La recomendación: tikitaka peruano, el desayuno criollo de su carta, a base de chicharron. Además, contarán con diversas cervezas si lo que se quiere es empezar a celebrar desde temprano.



Lugar: Av. La Paz 210, Miraflores.

Horario: 7 a.m. a 1 a.m.

Síbaris:

El restaurante de Francesco De Sanctis, ubicado en Barranco, tendrá nuevo horario de atención para ofrecer un "brunch mundialista". Tendrán café ilimitado toda esta semana.



Lugar: Jirón 28 De Julio 206B, Barranco.

Horario: 9 a.m. a 11:30 p.m. (Menos lunes)