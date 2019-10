Argentina acogerá por primera vez la entrega de premios del “Latin America’s 50 Best Restaurants”, una cita culinaria que el próximo jueves 10 de octubre revelará en Buenos Aires cuáles los cincuenta mejores restaurantes de la región latinoamericana.

En su séptimo año de existencia, el certamen viaja al país austral, donde más de 250 expertos de la industria gastronómica determinarán la lista de los mejores establecimientos donde disfrutar de una buena, si no sobresaliente, comida.

En ediciones anteriores, la gala se celebró en Colombia, México y Perú, y en esta ocasión llega a Argentina, un país de marcada vocación culinaria con platos típicos como las empanadas y el asado.

La lista de 2018 coronó por segundo año consecutivo al restaurante Maido -en Lima-, en el que la cocina peruana se fusiona con la japonesa, como mejor establecimiento culinario de la región.

Antes del certamen del 10 de octubre, ya se decidió que la cocinera Carolina Bazán, copropietaria de los restaurantes Ambrosía y Ambrosía Bistro de Santiago de Chile recibirá el “Latin America’s Best Female Chef 2019”, que la distingue como mejor chef latinoamericana.Este premio pretende “apoyar y promover la inclusión en la esfera culinaria y brindar la oportunidad a las mujeres de ser modelos a seguir para inspirar a las futuras generaciones de mujeres jóvenes, tanto en la cocina como fuera de ella”.

Bazán se caracteriza por aplicar un estilo francés a sus menús, que están inspirados en el mercado local."Ser nombrada ‘Latin America’s Best Female Chef’ es un honor para mí, no sólo por lo que he logrado en mis restaurantes, sino por el equilibrio que he tenido que inculcar en mi vida personal y laboral”, dijo la cocinera.

“Trabajé muy duro para esto, pero no habría podido hacerlo sin mi familia. Son mi prioridad en todos los aspectos de mi vida”, añadió.Asimismo, también se decidió que el ganador del “Miele One to Watch” al mejor restaurante emergente latinoamericano fuera para Celele, situado en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.

Los jurados reconocieron que Celele, dedicado al estudio y redescubrimiento de los productos, técnicas y recetas del Caribe colombiano, tiene un gran potencial de ascender en los próximos años en la lista de los “Latin America’s 50 Best Restaurants”.

(Fuente: EFE)