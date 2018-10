El restaurante peruano Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, fue elegido por segundo año consecutivo como el Mejor de América Latina en la gala de los 50 Best Latam, realizada la noche de este martes en Bogotá, Colombia.

Fueron ocho los restaurantes peruanos que ingresaron al listado, siendo una de las sorpresas de la velada la incursión de la taberna barranquina Isolina (en el puesto 13). Amaz (puesto 48), Malabar (39), La Mar (17), Rafael (16), Astrid & Gastón (8) fueron otros de los nacionales destacados.

En el segundo lugar del ránking 50 Best Latam 2018 quedó -también por segundo año consecutivo- Central, de Virgilio Martínez.

Durante una rueda de prensa posterior a la consagración de Maido como el Mejor de Latinoamérica, Mitsuharu Tsumura destacó la importancia de que este reconocimiento le dé exposición mundial a la cocina nikkéi (fusión peruano/ japonesa).

"Uno va a un restaurante peruano en el mundo y se encuentra con un plato nikkéi, porque lo nikkéi, más allá de la banderita, convive con nuestra cocina. Lo que creo que va a pasar ahora es que va a haber más interés por entender esta cocina, esta cocina está empezando a vivir sola y el sueño mío es verla todo el mundo", declaró.

Para el chef también es importante que, más allá de los reconocimientos independientes a los restaurantes de América Latina, la región gane un sitio a nivel mundial por sus insumos.

"Lo importante no es que viajen los platos, tampoco es abrir restaurantes. Nosotros como latinos tenemos que pensar en los insumos. Nosotros en América Latina tenemos productos como el ají que están viajando por el mundo. Lo ideal es que estos sean productos que no se utilicen solo para preparar comida peruana, sino que se usen también en la cocina francesa, japonesa. Que se use una papa nativa peruana, una fruta o una hierba de esta zona del mundo", afirmó el cocinero de 35 años.

"No solo es pensar cuántos restaurantes latinos abrir, sino cuántos productos van a viajar a partir de este interés mundial por la cocina latinoamericana y como esto va a afectar a los productores", finalizó el peruano.

Todos los ganadores de los 50 Best Latam 2018. (Foto: Difusión)

SOBRE EL PREMIO

La lista de los "Latin America's 50 Best Restaurants", que este año llegó a su sexta edición, es organizada por la plataforma gourmet William Reed Business Media y patrocinada por S. Pellegrino & Acqua Panna. Este listado reúne las propuestas gastronómicas más selectas de la región, elegidas por 252 expertos.

Lima fue anfitriona de este evento en 2013 y 2014, que después se trasladó, entre 2015 y 2016, a Ciudad de México. Bogotá repitió como sede este 2018.