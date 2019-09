S.Pellegrino Young Chef: Cynthia Ruelas Diaz gana la semifinal regional del torneo

La chef mexicana Cynthia Ruelas Diaz ganó la semifinal del concurso culinario S.Pellegrino Young Chef, que tuvo lugar el 17 de setiembre en Lima, por lo que representará a Latinoamérica durante la gran final del torneo en mayo del 2020.

"Siento que haber ganado es una gran responsabilidad. La gastronomía para mí lo es todo y voy a hacer lo posible por poner en alto a la región Latinoamérica en la final de Milán el próximo año", dijo Ruelas Diaz quien ganó el favor de los jueces con su plato Milpa Y Mar.

También fueron premiados otros tres chefs por sus aportaciones culinarias al certamen. Se trató de Abraham Almazan, quien ganó el Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy por su plato "A Day In the Sierra Negra"; Sebastián Pinzón Giraldo, quien ganó el S. Pellegrino Award for Social Responsibility con “Cured Fish Jurel With Green Mango Spaghetti, Lacto Fermented Mandarin Lemon And Cold Infusion Of Sour Guava”; y Eliodoro Xicum Cobá, quien ganó el Fine Dining Lovers Community Award con su "Nohoch Ná (Tamal De Mollejas Con Cocidos En Ceniza)".

Esta es la cuarta edición del S.Pellegrino Young Chef, un premio que busca promover las habilidades gastronómicas de los chefs jóvenes y ayudarlos a formar conexiones en el mundo culinario.

La final, programada para el 8 y 9 de mayo en la ciudad de Milán, verá a chefs de todo el mundo compitiendo por el máximo galardón.