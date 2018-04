Día del Dulce Peruano: disfruta sin culpa con estos consejos

EL Perú celebra el cuarto sábado del mes de abril el Día del Dulce Peruano, en el cual muchos disfrutarán de estos deliciosos postres que son los favoritos de grandes y chicos. Pero no todo es felicidad, el exceso de estos es perjudicial para la salud.

"Los estudios demuestran que el consumo excesivo de estos postres pueden resultar muy perjudicial a nuestro organismo y como consecuencia enfermarnos de la terrible Diabetes Mellitus u otros males”, aseguró la Nutricionista Claudia Agüero Moscoso.

La nutricionista realizó una comparación entre algunos de estos tradicionales postres con otros alimentos. “Un buen plato de picarones (4 unidades grandes) pueden aportar 965 calorías lo que equivale a consumir 39 granadillas con la gran diferencia que esta fruta nos brinda fibra, vitaminas y minerales necesarios para el equilibrio de nuestro cuerpo. El delicioso arroz con leche tiene 312 calorías en una porción de 250gr (1 taza) comparado con el consumo de casi 13 granadillas.

El consumo excesivo de estos postres puede resultar perjudicial al poseer un contenido alto de azúcares, grasas y calorías que podrían corresponder a más del 50% de las calorías del día.

Agüero, señaló que es inevitable comerlos de vez en cuando, por el cual dio los siguientes consejos para disfrutarlos sin mucha culpa.

1) No consumas azúcar durante el día. Recuerda que el exceso de azúcar es la causa principal de enfermedades cardiovasculares y problemas con el funcionamiento del páncreas como la diabetes mellitus.

2) Evita comer harinas refinas tanto en el desayuno como en la cena. Los panes y galletas contienen gran cantidad de calorías que sumadas con el postre que pensamos ingerir resultaran perjudiciales a nuestra salud.

3) Come muchas verduras frescas en tu desayuno y almuerzo, de esta manera tu cuerpo no estará estresado al momento de probar algún delicioso manjar peruano y no acumularás grasa innecesaria en el cuerpo.

4) Prefiere utilizar proteína vegetal en tus comidas así evitarás acumular grasa satura. Recuerda que la mayoría de postres ya cuentan con un elevado contenido de grasa.

5) Acompaña tu postre preferido con agua pura, jamás con refresco o gaseosa, de esta manera ayudarás a tu cuerpo a dar un respiro y dejarás trabajar mejor a tu páncreas, que es el órgano principal en el procesamiento de la glucosa (azúcar) que entra al cuerpo.

Finalmente, Agüero aconsejó que los deliciosos postres peruanos se deban compartir en familia y con amigos para pasar un grato momento y así disminuir el consumo y no ganar tantas calorías.