Día Mundial de la Nutrición: consejos para enseñar a comer saludable a los niños

Alimentarse es una actividad innata del ser humano. Pero obtener todos los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo exige aprender a comer. Este proceso de aprendizaje debe iniciarse en la niñez. Y si bien el Estado debe educar y garantizar la salud pública, existen herramientas que se pueden emplear desde casa para lograr que los más pequeños del hogar opten por comer saludable: un niño que come sano es un adulto sano en el futuro.

Aprovechando que este martes se celebra el Día Mundial de la Nutrición, listamos algunos consejos ideales para ellos:



Ni premio ni castigo: la doctora Claudia Ontaneda, directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la UPC, indica que la comida no debe ser considerada ni un premio ni un castigo. “El comer debe ser un proceso natural y cotidiano, y no debe ser utilizado para condicionar la actitud de un niño”, afirma a El Comercio. Además, indica que es vital que los niños coman bien porque están en formación. De lo contrario, pueden generar enfermedades como diabetes tipo 2, desórdenes alimenticios, frente a lo cual muchas veces ya no hay marcha atrás.



Aprender de nutrición: para Ontaneda, es importante que las escuelas tengan una nutricionista que enseñe a los niños y padres a alimentarse adecuadamente. Pero como no siempre es así, son los padres quienes tienen la responsabilidad de educarse y realizar la mejor elección para sus hijos. “Desde febrero están disponibles las nuevas guías alimentarias del Ministerio de Salud –comenta–. Y son de lenguaje sencillo. No solo hablan desde el punto de vista nutricional, sino también del entorno del niño”.



Proporción adecuada: 25% de frutas, 25% de granos, 25% de proteína (de origen animal o vegetal) y 25% de verduras. El agua también debe ser incluida. (Fuente: MINSA)

Ser consecuentes: la publicidad y la gran cantidad de alimentos ultraprocesados al alcance de los niños han hecho que cada vez sea más común que ellos prefieran una golosina antes que una fruta. Sin embargo, Karissa Becerra, directora de La Revolución, ONG especializada en educación alimentaria, señala que a veces a los adultos se les olvida que ellos son quienes eligen qué les dan de comer a los niños, y no al revés. “Ellos aprenden de nosotros. Si nosotros consumimos alimentos de mala calidad, ellos también los van a consumir. No es posible que los padres inculquen a sus hijos a comer de manera saludable y luego se dejen ver tomando gaseosas. Tenemos que ser consecuentes”, agrega.



Experiencias positivas: Ningún niño nace odiando los brócolis ni las vainitas. Según las especialistas, las experiencias iniciales con los alimentos deben ser positivas. “Los niños tienen que desarrollar el gusto por la comida de buena calidad. Deben tener la oportunidad de conocerla, comerla; sin embargo, no podrán hacerlo si no van al mercado o no saben cómo crece una planta, o si no ayudan a los padres en la cocina”, comenta Becerra.



Una atractiva presentación de los alimentos en el plato o lonchera también influenciará positivamente en los niños a la hora de comer. Sea un buen ejemplo, use su creatividad y disfrute de la comida saludable junto a su hijo.

DATOS

-Cada 28 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Nutrición para incentivar los buenos hábitos nutricionales.

- La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2018 indicó que el 52,1% de niños peruanos presenta malnutrición. El 43,5% de ellos tiene anemia y el 8,6% sobrepeso.

-Las guías alimentarias para la población peruana las encuentran en https://web.ins.gob.pe/es/prensa/guias-alimentarias

-Según estas guías preparadas por el Ministerio de Salud, un cuarto de plato debe ser proteína, un cuarto cereal, un cuarto verdura y otro cuarto fruta.