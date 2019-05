Día Nacional de la Papa: los beneficios de consumir este tubérculo

La papa es una de las bases de la comida peruana. La encontramos en casi todos los platos criollos, sea cocida, frita o hecha puré. Su versatilidad para la cocina y precio asequible la convierten en una aliada en las mesas peruanas, pero eso no es todo: la papa peruana tiene beneficios en el campo nutricional.



En el Día Nacional de la Papa, dos especialistas en nutrición comentan sobre los beneficios que trae el consumo de este tubérculo:

ANTIOXIDANTES

La papa es fuente de fenoles (las papas rosadas), flavonoides (las moradas) y carotenoides (las amarillas). Estudios han demostrado que estos compuestos con actividad antioxidante previenen o retrasan algunos tipos de daños a las células, tales como el cáncer.



VITAMINAS Y MINERALES

La nutricionista Angela Marreros indica a El Comercio que la papa es una fuente de potasio, magnesio, vitamina A y C (según el tipo de papa). "La especie de papa de pulpa anaranjada es rica en vitamina A y C, así como potasio y hierro, claves para disminuir el riesgo a desarrollar un cáncer al estómago y de enfermedades hepáticas", añade.



CONSUMO

Según el nutricionista Julio Monja no es cierto que al estar en un régimen de pérdida o mantenimiento de peso se deba eliminar la papa de la dieta. "Balanceando bien los carbohidratos, se podría incluir a la papa dentro de un plan, es mejor que consumir arroz blanco o fideo", comenta.



El consumo de este tubérculo dependerá de las necesidades de cada persona, sin embargo, "una recomendación generar podría ser entre 100 o 150 gramos de este tubérculo- comenta- Lo recomendaría con cáscara previa limpieza y desinfección por su contenido de fibra (3 g por cada 150 g)", añade el especialista.



Las papas no hay que consumirlas fritas, ni envasadas, mejor es sancochadas o al horno, para poder sacarle provecho a sus nutrientes.

La papa contiene un elevado porcentaje de agua (77%), es fuente importante de almidón; un hidrato de carbono complejo (18%). (Foto: El Comercio)

TRABAJO PENDIENTE

Según un estudio realizado por el grupo educativo Le Cordon Bleu y liderada por Andrew Gibbon, responsable del área de investigación del Instituto Le Cordon Bleu, existen alrededor de 700.000 familias productoras de papa. Sin embargo, no están bien organizados, muy pocos son capacitados y son el último eslabón de una cadena comercial, que se aprovecha de su vulnerabilidad y de un mercado cada vez más sofisticado, que pide más papa blanca procesada o pre-frita importada.



Además, no existen políticas de estado para salvaguardar la biodiversidad de este producto, que nos representa como país y como sociedad. Existen bancos genéticos pero no garantizan nada ya que no existen acciones concretas para evitar la extinción de variedades del producto.