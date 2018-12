Navidad y Año Nuevo: mitos y verdades sobre cómo perder peso en diciembre

En diciembre, las noticias sobre las cantidades de calorías del panetón o de la cena navideña suelen aparecer en los medios y redes sociales. Y como toda acción tiene una reacción, una serie de mitos sobre nutrición empiezan invadir Internet. "Come todo, luego lo quemas en el gimnasio", "cuenta las calorías y no te hagas problemas", o "tómate este quemador de grasa, bajarás de peso en tres días", son algunas de las más escuchadas.

Por ello, conversamos con especialistas en nutrición y dietética para que nos indiquen qué tan cierto son estos mitos. Además nos dan pautas de cómo llevar este mes de fiestas, comiendo rico y sin excesos.

EXCEDETE, NO PASA NADA

FALSO. Los excesos en las fiestas navideñas pueden llevar a nuestros cuerpos a extremos poco saludables, sobre todo en personas que ya tienen una enfermedad crónica no transmisible.

"Ponemos en riesgo nuestros niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa e inclusive úrea y con esto; llevarnos a adquirir alguna enfermedad crónica no transmisible como la diabetes tipo II, obesidad, enfermedades cardiovasculares y entre otras", indicó la nutricionista Carla Torres.

CONTAR CALORÍAS PARA BAJAR DE PESO

FALSO. Aquí es importante aclarar que no todas las calorías son iguales. Los aportes calóricos pueden originarse a partir de diferentes macronutrientes tales como las proteínas, carbohidratos y grasas. Estas pueden provenir de un alimento considerado sano como de uno no tan saludable. Por ejemplo: a nivel nutricional no será igual nunca 45 kcal de una manzana que 45 kcal de una galleta. En este último "alimento", las calorías son vacías porque no aportan nutrientes esenciales para el cuerpo.

"Contar solo calorías y dejar de lado el contenido total de nutrientes de los alimentos ingeridos podría resultar perjudicial para la salud humana sobre todo en personas con condiciones de salud especiales como resistencia a la insulina, diabetes, insuficiencia renal", añadió la nutricionista Claudia Agüero.

GYM Y ÑAM

FALSO. Este es uno de los mitos que debemos evitar creer, y es de los más leídos, escuchados y comentados. "Aunque es típico usar el término, no se queman calorías, se oxidan y convierten en energía", indicó Claudia Agüero. "Es complicado para el cuerpo convertir automáticamente en energía lo que hemos consumido si uno no realiza ejercicio de manera habitual y más aún si presenta una resistencia a la insulina o prediabetes sin detectar", añadió.

Por su parte, la nutricionista Carla Torres aseguró que no se trata de comer lo que quieras sin tener un control. "Debemos asegurar que nuestra alimentación sea variada, equilibrada y suficiente para que cubra nuestras necesidades energéticas. Esto nos ayudará a no tener carencias nutricionales, sentirnos con energía y poder rendir bien en los entrenamientos del gimnasio o la actividad física que preferimos, reducir los tiempos de recuperación, evitar lesiones y reforzar el sistema inmunológico", agregó.

EL BATIDO MÁGICO

FALSO. Lo siento por quienes están esperanzados en estos batidos o bebidas quemadoras de grasa, pues no existe evidencia científica que un alimento te ayude a bajar de peso por sí solo. Para lograr ese objetivo se debe modificar nuestros hábitos alimenticios.

"Los batidos reemplazan tiempos de alimentación completos, generando a corto plazo el famoso 'efecto rebote'. Seguramente logran que alguien pierda peso muy rápido, pero será básicamente por perder líquido y no por perder grasa", añadió Carla Torres.

"No existe ningún alimento mágico para bajar de peso, el único secreto radica en tener una alimentación balanceada sin dejar de lado ningún grupo de nutrientes (proteína, grasas, carbohidratos)", comentó.

PANETÓN NUNCA

FALSO. Sin embargo, la porción del panetón que comamos dependerá del estado de salud actual de la persona y su edad. Según la especialista Claudia Agüero, la tajada de un panetón debe ser parecida a la de la palma de la mano (ojo, sin dedos, solo la palma). "El mejor horario para consumirlo es por la mañana como desayuno para poder oxidar las calorías durante el día. Además, debemos evitar combinarlo con otros alimentos con calorías vacías", añadió.

DICIEMBRE SIN KILOS EXTRAS

Las especialistas recomiendan:

-Hacer ejercicio con regularidad, priorizando ejercicios donde se utilice todo el cuerpo.

-Consumir 3 raciones de verduras frescas (desayuno, almuerzo y cena)

-Eliminar el consumo de azúcar refinada en bebidas y evitarla en general.

-Preparar una chocolatada más saludable con bebida vegetal y empleando cacao (65% mínimo)

-Evitar consumo de bebidas alcohólicas que contengan azúcar como el vino o la cerveza.