Wellness: cómo llegar al bienestar físico y mental

El término ‘wellness’ se utiliza desde los años cincuenta, pero recientemente se escucha y lee más en las redes sociales. Halbert L. Dunn, conocido como el "padre del movimiento de bienestar", fue quien empezó a utilizarlo para promover una salud integral, y a unos meses de ingresar al 2020, este concepto está más vigente de nunca, pues tiene como objetivo la ansiada felicidad como producto de un equilibrio entre mente y cuerpo.



► Nutrición: ¿es más saludable comer cinco veces al día?

► Mala leche: el libro que revela cómo las industrias han estado manipulando nuestros alimentos



"Wellness es el sentirte bien de manera integral: tener energía, bienestar emocional, mental y físico, disfrutar tu vida y saber que es algo sostenible", explica Vanessa Delgado, fundadora de DIVERSA y coach en Gestión Humana.

El wellness tiene como objetivo conectarte con quien eres, ayudarte a tener herramientas y rutinas fáciles de seguir en tu vida diaria y empoderarte, indica Delgado. “Puedes lograrlo a través de apoyo personalizado, asesoría o con distintos métodos, pero parte de la base de tomar una decisión y tener una automotivación”, añade.



Una manera de llegar a este estado de bienestar, es a través de la disciplina gentil con uno mismo ya que cada individuo tiene un ritmo de aprendizaje diferente, afirma la especialista. “Cuando somos conscientes de esto podemos adecuar nuevos hábitos saludables de manera integral a nuestra vida diaria”, indica.

Para llegar a un equilibrio cuerpo y mente, es muy importante alimentarnos bien. Según explica la nutricionista Mariel Vera, la alimentación balanceada potencia el bienestar o wellness. “Si no comes saludable no puedes lograr tu equilibrio integral. Tenemos el poder de abrir las puertas de nuestro cuerpo a todo lo que ingresa: alimentación, aprendizajes y emociones”, afirma.



“Con respecto a la alimentación puede ser una gran aventura si lo hacemos de manera consciente ya que existen alimentos que pueden impactar en nuestra salud de forma favorable y no reconocemos realmente su impacto positivo. Lamentablemente en Perú se busca una mejor alimentación cuando ya estamos enfermos o tenemos un problema que solucionar de manera puntual. Lo ideal es mejorar nuestra relación con la comida desde antes, prevenir y disfrutar”, cuenta Vera.



Además, explica que si queremos tener una charla o sesión de esta nueva forma de llegar al bienestar se necesita equipo interdisciplinario. “Siempre estar de la mano con un nutricionista para que la información sea la real”, agrega.



NOS ALEJAMOS DEL WELLNES

Cuando no nos hacemos cargo, transferimos nuestro poder de decisión o voluntad hacia lo externo tal como la vida laboral, el tráfico o los hábitos establecidos difíciles de romper, nos estamos alejando del bienestar.



“Cuando no nos priorizamos como lo más importante, cuando debería hacerlo, también nos alejamos de este objetivo”, explica Vanessa Delgado. La especialista recomienda que uno se organice, se dedique tiempo para sí mismo y busque opciones saludables que estén a la mano y sean compatibles con su realidad y su presupuesto. Si estamos en bienestar, estamos en equilibrio y podemos acercarnos a quienes somos nosotros en esencia, entender nuestra manera de actuar y lograr decisiones más conscientes. Tómese un respiro y busque su equilibrio.



AL DETALLE

Mariel Vera y Vanessa Delgado dictarán un taller integral de wellness y mindfullnes el 26 de octubre. Para más información pueden escribir al marielvera@gmail.com o vdelgado@diversa.pe