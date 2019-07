Astrid & Gastón: 25 años en el mes patrio

Días para el recuerdo. Un viernes jaranero, un sábado de alta cocina y un domingo rebosante de amistad. En este patriótico mes de julio el restaurante Astrid & Gastón concentró en tres días la mayor celebración del aniversario 25 de su fundación, reuniendo entre destacadas figuras de la gastronomía nacional a cuatro reconocidos cocineros extranjeros que llegaron a Lima para ser parte de un fin de semana especial.

El chef francés Alain Ducasse, el argentino Mauro Colagreco, el italiano Massimo Bottura y el español David Muñoz empezaron por celebrar junto a los anfitriones Astrid Gutsche y Gastón Acurio nuestra cocina y bebida de la manera más tradicional. En una preinauguración de la nueva sede de El Bodegón de Pueblo Libre (Julio C. Tello 886), guitarra y cajón acompañaron la sazón para una perfecta noche criolla.

¡Que viva el criollismo!

Bajo este lema peruano y festivo, un menú de 12 actos anunciaba piqueos que desfilaron ante los invitados a ritmo de música criolla en animado maridaje para una jarana de viernes. Valses y tondero en la voz de Mónica Dueñas y Carlos Castillo apuraron el primer plato: cebiche clásico con chicha de jora, seguidos de escabeche y pisco sour, en compañía de los cantantes Sofía Buitrón y Carlos Mosquera. Butifarra con pisco puro siguieron al ritmo impuesto por Leticia Curay y Gerardo Barahona, quienes luego cedieron el micrófono las criollas Rosita Guzmán y Carmen Flórez (la última casi en vísperas de cumplir 80 años). La una dupla de oro sedujo con sus voces a los presentes, que antes de romper en aplausos brindaron con chilcano de guinda que acompañó una generosa papa rellena.

Willy Terry tomó el micrófono para interpretar algunos valses ý armar la jarana en El Bodegón de Pueblo Libre, previo a los eventos en Astrid & Gastón..

La noche gastrocriolla continuó, en comida, bebida y música; anticuchos y cerveza, con valses de Alfredo Valiente y Yayo Rodríguez; piqueo de sangresita, patita, carapulca y cau cau, acompañado de un capitán y los pregones de la bella Milagritos Guerrero, con Pepe Arcela y Willy Terry en valses y marinera; ají de gallina con pisco, lomo saltado y chinchiví (bebida popular recuperada por la familia Villalobos); arroz con pato y chicha de jora; frejoles con seco y pisco, tacu tacu con pisco punch, y picarones con chicha morada. Y más música, siempre criolla, alegre y jaranera para este julio que siempre es mes de fiesta.

​Cena Los amigos del Perú

​La esperada noche, con mesa de gala, llegó el sábado. Astrid & Gastón reunió a "Los amigos del Perú", chefs extranjeros que en el mundo prácticamente se han convertido en embajadores de nuestra cocina, quienes junto a cocineros nacionales sirvieron un menú en honor a los 25 años del restaurante fundado por Astrid Gutsche y Gastón Acurio.

​El maestro de la cocina francesa Alain Ducasse dio inicio a la experiencia con una selección de quesos y pate: Comte 2 años by Marcel Petite, Brie by Fermier y Tomme de Savoie by Mons Affineaurs. En copa, champagne Moet & Chandon Brut Vintage 2012 Epernay AOC.

Mitsuharu Tsumura y Pía León siguieron a continuación. Él con el tiradito de atún, erizo y navaja (del nuevo menú degustación de Maido); ella con su tartaleta Mil Tubérculos (de la carta de Kjolle). Maridó ambos platos el Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2018 Malborough - South Island de Nueva Zelanda.

El chef argentino Mauro Colagreco, del restaurante francés Mirazur que fue elegido recientemente el número 1 del mundo por la lista World's 50 Best Restaurants, presentó un homenaje al choclo, presentando un rosetón multicolor. El Zuccardi Fósil Chardonnay 2017 de la finca San Pablo, en Valle de Uco (Mendoza, Argentina) fue el maridaje elegido.

El flamante nuevo jefe de cocina de Astrid & Gastón, Jorge Muñoz, siguió a continuación: langostino a la brasa en salsa escabechada de ají mirasol destacó en la mesa. Acompañando, un vino de título preciso para la ocasión: de la bodega Jermann, Where Dreams Have No End, vino del año 2014, de la región italiana de Friuli-Venecia-Giulia.

La cocina premiada de Massimo Bottura (su Osteria Francescana fue número 1 del mundo el 2018) apareció en la mesa con su lasaña crocante, plato innovador que reinterpreta la clásica pasta italiana. Un Chianti Classico DOCG Marchese Antinori Reserva 2015 fue su maridaje en copa.

El chef de Osteria Francescana, Massimo Bottura, llevó a Astrid & Gastón su célebre versión de la lasaña crocante. (Foto: Renzo Salazar/El Comercio)

El sétimo paso de este menú por los 25 años de Astrid & Gastón lo puso David Muñoz (chef de DiverXO, el único tres estrellas Michelin de Madrid). Pocos meses después de una visita realizada al Perú, el chef español presenta su interpretación del chupe de camarones, con un Louis Jadot Rose Coteaux Bourguinons 2017 en copa.

Los anfitriones se reservaron los siguientes pasos: Gastón Acurio con su fiesta del lechón y Astrid Gutsche con su postre manzanilla. Terrazas Single Parcel Los Cerezos Malbec 2012 de Luján de Cuyo para acompañar el primero, y La Spinetta Moscato D'Asti Biancospino 2018 del Piamonte, para el segundo.

Esta cena única cerró con Virgilio Martínez. El chef de Central presentó un postre de cacao chuncho de Chahuares (Cusco), maridado con la Mistela de Quebranta Antiguas Familias 2015, de Quilloay, Ica.

Domingo de fiesta

​Astrid & Gastón abrió sus puertas al público el jueves 14 de julio de 1994. Un restaurante de estilo afrancesado que con el tiempo encontró su camino y misión: ayudarnos a los peruanos a reencontrarnos con nuestros sabores, recetas e insumos; a valorarlos y quererlos tanto como a nosotros mismos. Y a celebrarlos siempre. Por eso, la gran fiesta se armó el pasado domingo 14 de julio, cuando en el interior de la Casa Moreyra una gran feria de sabores, con un gran despliegue de sabores y de estaciones de cebiches y brasas que atraían la atención de los felices invitados.

Colorido fin de fiesta en Astrid & Gastón.

La felicidad era la consigna; la amistad, la principal invitada. Y así, en aquel domingo de mediados de nuestro julio patrio, la fiesta se extendió, entre cantos y bailes, brindis y abrazos. Larga vida a la buena mesa. Y que viva el Perú.