La crítica gastronómica de Paola Miglio a Home Made

Home Made nace como un café encantador y pintoresco cerca de la Bajada Balta. Una casona típica miraflorina, llena de detalles, bastante personal. Sus terrazas invitaron desde un principio al descanso, al agradable compartir y a disfrutar de unos sustanciosos desayunos caseros. Su bollería era sabrosa y de buena factura, sus galletas de chocolate un vicio y sus alfajores de importante relleno.



El espacio ha logrado mantener el espíritu colorido, eso no se puede negar. La atención sigue siendo pausada pero amable; sin embargo, no se entiende muy bien qué ha sucedido con la carta. Al leerla, extensa y agotadora, no se logra comprender cuál es la línea del espacio y se me dispara inmediatamente ese viejo dicho “el que mucho abarca, poco aprieta”. Hay una variedad de cocinas del mundo que se suman a una tendencia saludable y, al final, nada se aclara. Vengo a comer waffles y encuentro pad thai y hamburguesas. Quizás en un menú corto podría funcionar esta ecléctica iniciativa, pero en una oferta tan larga se generan confusiones y se corre el riesgo de no lograr que todas las preparaciones resulten exitosas.



Con los waffles se ha mantenido la buena hechura: suaves, crujientes, frescos, con miel de maple o de abeja; de arándanos o pecanas, son ese plato abrazador que todo el mundo busca cuando recién se levanta. Pero luego la emoción se comienza a desbaratar: un café demasiado amargo, casi quemado; unos benedictinos miso un tanto deslucidos; un sánguche de pollo al grill y una hamburguesa que piden a gritos más personalidad; y un pad thai de pollo con un fuerte sabor a pescado, apagado en presentación y pasado de cocción. El remate, los postres: suspiros que no le dan al punto y una tartaleta de manzana de masa bastante gruesa y relleno muy elevado en ácido.



Hay que replantear, recomponer. Tener claras las fortalezas y sacarles provecho, dar unos pasos atrás y revisar qué es lo que resulta y qué no. No es bueno alborotarse y dejarse envolver en una vorágine asiática que no se domina. Apostar por lo que se sabe es a veces el camino indicado para lograr una cocina coherente y equilibrada. En Home Made aún hay trazos de ella; queda pendiente reflexionar.

AL DETALLE

Puntuación: 11/20

​Tipo de restaurante: cafetería y desayunos.

Dirección: calle Revet 259, Miraflores.

Horario: de lunes a sábado, de 8 a.m. a 8 p.m., sábados y domingos de 9 a.m. a 3 p.m.

Carta de bebidas: amplia, de bebidas frías y calientes, batidos y jugos. Precio promedio por persona (sin bebidas): S/35.