Chef peruano es elegido el mejor del Oriente Medio por restaurante en Dubái

El chef peruano Roberto Segura fue galardonado como el mejor del Medio Oriente en la reciente edición de los Pro Chef Middle East Awards, que se realizó el lunes en Dubái.

El cocinero nacional fue reconocido por su trabajo en Waka restaurant & bar, que abrió sus puertas en Dubái, hace seis meses. Roberto Segura triunfó en dos categorías: Americas & Caribbean Speciality Chef of the Year y The Pro Chef of the Year Award 2017.

Waka ofrece a sus comensales una comida contemporánea peruana con toques asiáticos y mediterráneos. Roberto Segura vive en Dubái desde hace casi 7 años. Previamente, trabajó en México, Argentina y Nueva York.

Los Pro Chef Middle East Awards se realizan desde hace cinco años con la finalidad de reconocer a los líderes gastronómicos de la región.