La peruana Pía León, cocinera del restaurante ‘Kjolle’, ganó este martes en España el The Best Chef Awards 2019 en la categoría ‘The Best Chef Rising Star’ (mejor chef en ascenso).

La chef limeña de 33 años, esposa del cocinero Virgilio Martínez (Central) abrió hace poco más de un año su propio restaurante, “Kjolle”, por el cual fue premiada en una ceremonia realizada en la sede de la Universidad de Barcelona.

La cocinera Pía León junto su esposo, el chef Virgilio Martínez, en la Universidad de Barcelona.Pía León ganó el primer lugar en la categoría The Best Chef Rising Star Award 2019. (Foto: Instagram)

Se trata del segundo reconocimiento que recibe la joven cocinera peruana por su trabajo en “Kjolle”, luego de que el 2018 fuera elegida como la mejor chef femenina de Latinoamérica en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2018.

The Best Chef Awards 2019 es una ceremonia anual en la que son los propios chefs y profesionales los que deciden los premios. El reconocimiento más importante de la noche fue el que recibió el Bjorn Frantzén, quien fue elegido el mejor chef del mundo (The Best Chef Award).

En esta gala también se entregaron los premios al The Best Chef Best FoodArt Award, para el británico Daniel Watkins, y el The Best Chef Fol-LOVERS Award, para el chef francés Gregoire Berger, del restaurante Ossiano de Dubai.