Es probable que ningún limeño dude de que vive en la capital gastronómica de América Latina. Sin embargo, lo que sí podría causar asombro es que una marca de cerveza haya dado un paso hacia adelante para hacerse presente en un medio de transporte tan masivo y urbano como lo es la Línea 1 del Metro de Lima. Y no de cualquier forma.

Con un registro aproximado de 600 mil pasajeros diarios movilizados a lo largo de once distritos -desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho-, el Metro de Lima alberga ahora a un tren de cuatro vagones con un branding integral, de extremo a extremo, con el flamante lanzamiento de la Cusqueña Trigo Cero alcohol.

(Foto: Backus)

“Ser la primera cerveza en la historia del Perú en alcanzar este nivel de visibilidad es un hito profundamente significativo para nosotros. En Cusqueña reafirmamos nuestro compromiso con la innovación y con ofrecer más opciones de consumo, abriendo nuevas posibilidades para disfrutar en los momentos cotidianos”, afirmó Andrea Ruiz, gerenta de la marca Cusqueña.

El propósito de esta activación es forjar un lazo de conexión con los clientes, respondiendo a la necesidad de relacionarse estrechamente con los peruanos en lugares que forman parte de la vida cotidiana, como lo es la Línea 1 del Metro de Lima.

A su vez, la marca de cerveza premium de Backus anunció que se llevarán a cabo actividades para la degustación y prueba de la nueva de la nueva Cusqueña Trigo Cero alcohol, por lo cual esperan que los consumidores tengan la posibilidad de disfrutar el sabor, cuerpo y aroma de la primera cerveza de trigo sin alcohol producida en el Perú.

“El Metro de Lima es un símbolo de movilidad para la ciudad. Para Cusqueña Trigo Cero alcohol, estar presente allí es una forma de compartir con el consumidor y celebrar la posibilidad de disfrutar de una cerveza premium cuando y donde ellos decidan”, agregó Ruiz.

(Foto: Backus)

La Línea 1 del Metro de Lima, inaugurada en 2011, se suma así a la tendencia global de convertir estaciones y trenes en espacios de arte, cultura y también de gastronomía. En Lima, donde el orgullo por la cocina es parte esencial de la identidad, la existencia de una propuesta de este tipo conecta la experiencia de viajar con el descubrimiento de nuevos sabores.

Por otro lado, la adaptación de las marcas nacionales a la creciente demanda de cervezas sin alcohol es clave, ya que amplía las opciones de consumo y permite que más personas disfruten de la vivencia cervecera sin necesidad de ingerir alcohol. En un país donde la gastronomía ocupa un lugar central, contar con mayor cantidad de alternativas enriquece la mesa y suma a la tendencia de un consumo más responsable y consciente.