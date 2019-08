Veda: comida vegana y saludable en Miraflores

En una época en la que somos más conscientes del respeto a los animales, de nuestra salud y del medio ambiente, algunos restaurantes han logrado adaptar diversos platos tradicionales de la comida peruana y extranjera para hacerlos más saludables, sin perder su sabor. Veda Restaurante, bajo la dirección de Percy García, y de la mano del chef Hamilton Bonilla y del maestro kombuchero Alfonso Vergara, tiene una carta hecha exclusivamente de alimentos de origen vegetal.



Hace dos años, tras vivir y estudiar en la India, García fundó Veda bajo principios ayurvédicos, que tienen como pilares la alimentación saludable, la meditación y el respeto por todos los seres sintientes de la tierra. Por eso, su carta incluye platos fusión que no tienen insumos de origen animal ni azúcar, ni gluten. Cualquier persona puede disfrutar de sus propuestas. Para el brunch, el chef Bonilla propone a los comensales el acai bowl, una mezcla de plátano, bebida de almendras y la fruta de moda, acai, como un perfecto aliado para iniciar el día con energía y dulzor. Además, los panqueques hechos con harina de avena y arroz, y un toque de canela (especia que calienta el cuerpo), son el desayuno ideal para alguien que necesita algo más contundente.

—Fusión y sabor—

Dejando lo clásico del desayuno, para las comidas principales Veda tiene propuestas más avezadas. Entre las entradas destacan: la causa maki acebichada, hecha de setas envueltas en rollo de papa amarilla, aliñada con pasta de ají amarillo; y la papa a la huancaína, aliñada con pasta de ají amarillo y zumo de limón, bañada con salsa huancaína de cashews.



En los fondos, los platos calientes ideales para esta temporada son el lomo saltado veda, tiras de tofu y chayote salteados al wok con gajo de tomate, acompañados con papas fritas y arroz basmati; las pizzas artesanales, todas hechas con masa de almidón de yuca, enriquecida con fibra de almendras, queso a base de cashews y los mejores vegetales de la temporada; y el risotto funghi caleb, quinua y arroz integral con una base de bebidas vegetales, champiñones y portobellos salteados.



En cuanto a los postres, destacan la quinua tres leches, bizcocho de quinua con bebida de almendra servido con chantillí vegano y castañas; y el cheesecake de frutos rojos, galleta de cereales andinos y cacao, cubierto con crema de cashews y frutos del bosque y miel de cabuya.



—Coctelería saludable—

Gracias a las bebidas fermentadas llamadas kombucha, Veda ha sacado una gama de cocteles sin alcohol, apta para toda la familia. “Coctelería consciente que logra un estado completo de bienestar físico, mental y espiritual”, indican.



Para los amantes de la sangría, tienen en su carta de bebidas una a base de kombucha de uva borgoña y maíz morado. Para los que les gusta algo más dulce: el Tayta Cáceres, hecho con fermento de oca y zumos de tuna y tumbo.

AL DETALLE

Dirección: Calle Schell 630, Miraflores.

Horarios: de lunes a sábado, de 8 a.m. a 10 p.m.; domingos de 9 a.m. a 5 p.m.

Teléf.: 719-4174.

El precio promedio con bebidas es de S/60.

El almuerzo veda (de lunes a viernes, de 12 m. a 4 p.m.) cuesta S/25 e incluye entrada, bebida y fondo.

Los miércoles tienen "all you can eat" de pizzas por s/ 45