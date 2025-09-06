Desde Messi a Karol G: La peculiar decisión de unos padres latino para poner nombres de celebridades a sus hijos

Cuando una pareja se entera de que se convertirá en padres, comienza con la búsqueda de nombres para sus futuros hijos. Si bien algunos se toman esta tarea con mucha seriedad, otros optan por no complicarse y deciden nombrarlos tal cual como las reconocidas celebridades . Por ejemplo, una familia de Honduras ha ganado popularidad por los llamativos nombres que eligieron para sus hijos.

Este es el caso de Wilmer Medina y Tomasa Rodríguez. Hace poco, dieron la bienvenida a su onceava hija y decidieron bautizarla como ‘Karol G’. Así es, aunque te parezca increíble, la recién nacida llevará el nombre artístico de la cantante colombiana.

Si eres una seguidora de esta cantante, sabrás que su verdadero nombre es Carolina Giraldo Navarro. Aunque lo lógico habría sido que la llamaran ‘Carolina’ a la recién nacida, los padres se orientaron por ‘Karol G’ para rendirle tributo.

Tomasa fue quien decidió nombrar de esa forma a esta nueva integrante de su familia. Por su parte, Wilmer se encargó de colocar los nombres a sus hijos varones.

Karol G es la artista femenina latina con mayor éxito en la actualidad. (Crédito: @karolg | Instagram)

No es la única con nombre artístico

Si pensabas que esta bebé era la única con el nombre de una reconocida celebridad, quedarás sorprendido cuando te revele que sus otros tres hijos también llevan nombres de tres futbolistas reconocidos a nivel mundial.

Uno de los hermanos se llama Messi Mbappé, aludiendo al astro argentino Lionel Messi y al talentoso jugador francés Kylian Mbappé. Otro lleva el nombre de Aldo Balotelli, en referencia al delantero italiano Mario Balotelli y el tercer hermano se identifica como Diego Drogba, rindiendo homenaje al jugador marfileño Didier Drogba.

Leo Messi es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia. (Crédito: @leomessi / Instagram)

Aunque la mayoría de las personas existentes en el mundo tienen nombres inspirados en figuras públicas, es raro que un hombre o una mujer se llame como el nombre artístico o el apellido de una celebridad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!