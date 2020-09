Tras cuatro capítulos, las piezas están en su lugar. Ya sabemos, o creemos saber, quién es quién en “Historias virales”, la serie web grabada durante la pandemia y dirigida por Juan Carlos Fisher. Por eso, a manera de repaso, comentaremos lo que hasta ahora ha sucedido en cada uno de los segmentos que son parte de esta producción, que estrena su quinta entrega.

—"Los Escudero"—

Un adelanto de herencia es la razón por la que una familia, que parece vivir ignorándose desde hace muchos años, decide reunirse a través de una videollamada. Lo que podría parecer un molesto trámite se convierte en un espacio para las revelaciones más inesperadas, cuando a la reunión virtual se suma Zoe, la hija argentina de la que nadie sabía nada.

Durante los primeros cuatro episodios hemos podido conocer la relación tirante, conflictiva y desgastante de los integrantes de la familia Escudero. Sabemos que la madre quiere explotar el problema familiar convirtiéndolo en un documental. El padre finge una enfermedad y los hijos peruanos no soportan a su nueva hermana porteña. La emoción aumentó todavía más en el último episodio, luego de que uno de los hermanos Escudero se enteró de que en realidad tiene otro padre.





—"Comunidad Nuevo Futuro"—

Un grupo de personas en busca de iluminación y paz interior son víctimas de una pareja inescrupulosa que solo quiere ganar dinero a partir de la ingenuidad de los participantes. Comunidad Nuevo Futuro, la otra historia que dirige Juan Carlos Fisher, está llena de secretos también. Durante las primeras cuatro entregas hemos visto que Sheela y Rafael (Jely Reátegui y Rómulo Assereto) están dispuestos a engañar, seducir e ilusionar a los miembros de su congregación con tal de hacer dinero fácil. Pero en el último capítulo uno de los integrantes de la comunidad les ha declarado la guerra. Una publicación en Facebook con una denuncia que deja en evidencia a Sheela y Rafael parece poner fin a la estafa. Tendremos que ver el episodio de esta semana para saber qué sucederá.

—"Asturias Import"—

Los empleados de una empresa que quebró en medio de la pandemia intentan reinventarse bajo las órdenes de una nueva líder, pero el ex gerente general, lleno de celos y de envidia, no lo permitirá. Julio (Carlos Carlín) no soporta el optimismo y el espíritu resiliente de Narda, y lo hemos visto tramar varios planes para quitarle el poder. Pero lo que pudimos ver en la última entrega sobrepasa todo: Julio envió a Narda unas flores que podrían estar contaminadas con un virus, y para conocer si caerá enferma o no, tendremos que estar atentos al nuevo episodio que se estrenará hoy para los suscriptores de El Comercio y mañana para el público en general.

Los episodios se estrenan cada viernes en el canal de You Tube de El Comercio. Los suscriptores del Diario, tanto en versión impresa como digital, pueden ver cada nuevo capítulo un día antes, los jueves.





