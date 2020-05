Si The Beatles no eran solo John Lennon, los Bulls no eran solo Michael Jordan. Y si bien en su primer triplete de anillos (1991-93) tuvo socios más perfil bajos (BJ Armstrong, Horace Grant...), los que fueron sus laderos entre 1996-1998 sí eran de un status mediático superior y de un nivel de juego todavía más alto.

Dirigidos por Phil Jackson aquellos Bulls salieron tres veces campeones con una formación que tenía a estos cinco jugadores con más minutos:

Base: Ron Harper

Muy listo y versátil, ejercía de armador formal, aunque también podía moverse en posición de 2. Fue rival de Jordan cuando jugaba en los Cavs de los 80, pero adquirido por Jackson pasó a cumplir un rol secundario en los Bulls.

Tras el triplete, fue bicampeón con Lakers, también de la mano de su amigo Phil. Otro que resignó su rol de estrella para sumarse a la banda orquestada por Su Majestad.

Escolta: Michael Jordan

El mejor de todos los tiempos. O, mínimo, de los últimos 50 años. Fue MVP de las 6 ligas que ganó en los 90. Determinante en puntos y robos, ejercía su poderío en los dos costados. No hubo año de Jordan en los Bulls que no llegara a play off.

A diferencia de sus primeros tiempos con Doug Collins, con Jackson fue más colectivo. Su desarrollo no impidió que acabase su carrera con 30 puntos de promedio. Líder nato. Gigante en la hora límite.

Alero: Scottie Pippen

Un socio brillante y polifuncional. Su perfil bajo ocultaba a un jugador de proporciones, capaz también de ser jugador franquicia. Mejoró año tras año desde su arribo a la liga en el 87.

Secó a Magic en las finales del 91 y potenció su juego ofensivo hasta ser el segundo mejor anotador del cuadro y el primero en apartados como las asistencias. Crack total. Cero celos con Jordan. Sabía que ambos se fortalecían.

Alero: Toni Kukoc

El Jordan europeo. Entre 1989 y 1992, estableció un dominio total en su continente a partir de la excelencia en el disparo, el pase y la visión de juego. Antes de este triplete en NBA, había sido tricampeón europeo de la FIBA como estrella del Jugoplastica.

No era un gran defensa, pero en la liga creció en músculos y rigor. Era la tercera selección de tiro de Bulls, tras Jordan y Pippen. Se puso a un lado para que otros brillasen. Un genio con overol.

Ala-pivot: Dennis Rodman

Un especialista defensivo. El rey en el duro apartado de los rebotes, materia táctica que perfeccionó con su gran lectura de por dónde caía la pelota tras el fallo. Los conocía y los estudiaba a todos.

Su estilo de star pop impidió que se reconozca lo gran jugador que era. Lo asocian más a las fiestas, Madonna y Carmen Electra que a los duelos ganados a Shaq o Malone. Lo llevaron para hacer el trabajo sucio. Cumplió su parte.

Los otros:

El grandulón Luc Longley era titular formal del equipo. Arrancaba (casi) siempre y jugaba de pivot. El australiano era el encargado de chocar con el centro más fuerte del otro lado.

Steve Kerr era un base tirador que sumaba minutos desde su facilidad para el triple. Muy inteligente, decidió partidos calientes. Jud Buechler era un escolta táctico que aportaba pase y buen disparo en pocos minutos.

El canadiense Bill Winnington era otro pivote que sumaba espacio en el equipo para relevar a Longley de la lucha con los grandes pivots de aquel tiempo. Gente como Scott Burrell o John Salley también tuvo participación en aquellos Bulls entrenados por Phil Jackson.

