Imaginémonos que, después de un día lleno de sonrisas y ternura, nuestro bebé empieza a llorar de manera inconsolable y sin razón aparente, por lo que, como padres, tratamos de hacer hasta lo imposible por consolarlo, ya sea alimentándolo, cargándolo, usando el chupón, dándole pequeñas palmadas en la espalda, etc. Sin embargo, tras varios intentos y diferentes métodos, no logramos nuestro objetivo y, al contrario, empezamos a sentirnos impotentes, frustrados, estresados e incluso culpables, ya que no sabemos cómo ayudarlo a calmarse.

Sin duda, esta es una realidad que viven muchos padres de recién nacidos, sobre todo, aquellos que son primerizos, pues en ocasiones la falta de información y experiencia, pueden suponerles un mayor desafío para poder identificar la causa de dicha reacción. En definitiva, una de las más comunes suele ser los cólicos del lactante, los cuales, aunque generalmente no indican un problema de salud grave, sí pueden ser difíciles de manejar, puesto que son episodios prolongados en los que un bebé llora sin cesar, a pesar de estar bien alimentado, cambiado y en un ambiente cómodo.

“Los cólicos en los bebés es una condición bastante común que aparece alrededor de las dos semanas de vida y pueden durar hasta los tres o cuatro meses de edad. Básicamente, estos episodios de malestar a menudo siguen un patrón diario, apareciendo en la tarde o en la noche con una duración de varios minutos o incluso horas. De acuerdo con diversos estudios, estos afectan a aproximadamente del 20% al 40% de los neonatos y se manifiestan mediante síntomas, tales como llanto intenso y prolongado, flexión de piernas hacia el abdomen, cara enrojecida, puños apretados, gases y eructos frecuentes, por lo que para los padres puede ser bastante difícil calmar al bebé”, explicó el doctor Rómulo Puga, pediatra de la Clínica Internacional a Hogar y Familia.

¿Cuáles son las posibles causas de los cólicos del lactante?

De acuerdo con el pediatra, las causas de los cólicos pueden ser:

Tracto gastrointestinal inmaduro: El sistema digestivo de los bebés está aún en desarrollo, lo que puede causarles incomodidad y dolor mientras digieren la leche o fórmula.

Los cólicos en bebés son episodios de llanto intenso y prolongado que generalmente ocurren en lactantes sanos y bien alimentados. Aunque no se conoce con exactitud su causa, se cree que pueden estar relacionados con la inmadurez del sistema digestivo del bebé y la acumulación de gases en el intestino. / Goncalo Costa

Sensibilidad o intolerancia a ciertos alimentos: Algunos bebés pueden tener una sensibilidad o intolerancia a ciertos componentes de la leche materna (si la madre consume productos lácteos, por ejemplo) o a las proteínas de la fórmula infantil.

“Asimismo, es importante tener en cuenta que, hay ciertos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que un bebé sufra de cólicos. Por ejemplo, está condición suele estar relacionada con los bebés prematuros, dado que pueden tener un sistema digestivo aún más inmaduro, lo que incrementa la incidencia de padecerlos. De igual modo, la dieta de la madre durante la lactancia puede influir en el bebé, en especial, si consume en exceso alimentos procesados y ultraprocesados, como frituras, comida chatarra, bebidas gasificadas, entre otros. También la exposición al humo del tabaco antes o después del nacimiento se ha asociado con un mayor riesgo de cólicos. Además, a veces la mamá puede cometer el error de darle de lactar e inmediatamente después acostarlo; sin embargo, para impedir que se produzcan los cólicos es necesario cargarlo y masajearlo para que libere los gases”, señaló Frezzia Grandez, pediatra y vocera de Una Vida por Dakota.

¿Los bebés alimentados con fórmula son más propensos a sufrir de cólicos que aquellos que son amamantados?

En efecto, es más frecuente que los bebes que reciben leches maternizadas sean más propensos a sufrir de cólicos, ya que las fórmulas suelen ser más difíciles de digerir para algunos bebes y pueden causarles gases y molestias intestinales. Además, a veces con el biberón tienden a tragar más aire durante la alimentación, lo que también contribuye a este malestar. En cambio, como destacó la especialista, la leche materna contiene una serie de enzimas que ayudan a la digestión y proteínas que son más suaves para el sistema digestivo inmaduro de un bebé.

“No obstante, cabe mencionar que, en la actualidad hay algunas fórmulas que son especiales para evitar el cólico, puesto que contienen probióticos, los cuales favorecen a una mejor digestión”.

¿Qué cambios dietéticos pueden hacer las madres lactantes para reducir los cólicos en sus bebés?

Los cólicos del lactante son un problema que puede causar un gran malestar tanto para el bebé como para los padres; sin embargo, como refirió el doctor de la Clínica Internacional, realizar los siguientes cambios en la dieta de la madre lactante puede ayudar a reducir los síntomas en el bebé:

Mantener una dieta equilibrada y saludable: Asegurarse de que la dieta sea nutritiva y equilibrada, evitando los alimentos procesados y con alto contenido de azúcar, que pueden afectar la digestión.

Los cólicos generalmente comienzan a aparecer alrededor de las 2-3 semanas de vida y pueden durar hasta los 3-4 meses de edad. Los síntomas suelen ser más notorios durante la tarde y la noche. / Oksana Fishkis

Limitar la cafeína: La cafeína en el café, té, refrescos y chocolate puede pasar a la leche materna y puede afectar al bebé, causando irritabilidad o problemas para dormir.

¿Qué métodos se utilizan para diferenciar los cólicos de otros problemas de salud en los bebés?

En primer lugar, para poder realizar un diagnóstico de cólicos, es fundamental observar las señales de alerta o síntomas en el bebé. Una vez los padres acudan al médico pediatra, este debe realizar una historia clínica detallada, la cual debe contemplar los patrones de llanto del bebé, su alimentación, los hábitos de sueño, sus deposiciones y cualquier otro síntoma, así como también la dieta de la madre si el bebé está lactando, mencionó Grandez.

Por su parte, el doctor Puga, recalcó que entre lo métodos más empleados están la regla de los tres, es decir, duración (el bebé llora por al menos tres horas al día), frecuencia (esto ocurre al menos tres días a la semana) y período (este patrón continua durante al menos tres semanas). Igualmente, es importante llevar a cabo un examen físico, con el fin de poder descartar otras posibles causas de malestar, como infecciones, reflujo gastroesofágico, alergias o problemas estructurales.

“También se debe realizar una evaluación de los síntomas asociados que consiste en: el llanto sin otros síntomas, en otras palabras, cuando se producen los cólicos, el bebe suele llorar intensamente, pero no muestra otros signos de enfermedad, como fiebre, vómitos persistentes, diarrea, pérdida de peso o letargo. Asimismo, se consideran los patrones de llanto específico, pues el llanto asociado a los cólicos a menudo ocurre en las tardes o noches”.

Los masajes pueden ser una técnica muy efectiva para aliviar los cólicos en los bebés. Por ello, los especialistas recomiendan colocar al bebé boca arriba y con el dedo índice y medio es importante realizar movimientos circulares suaves en el abdomen.

¿Cuáles son los tratamientos o medidas más efectivos para aliviar los cólicos en los bebés?

Aunque los cólicos en los bebés puede ser un desafío, como indicó el experto en pediatría, hoy en día existen diversas estrategias que han demostrado ser bastante efectivas, por lo que los padres con una adecuada orientación de su médico tratante pueden poner en práctica. Entre ellas se encuentran:

1. Alimentación adecuada

Lactancia Materna : Asegúrate de que el bebé se agarre correctamente al pecho para evitar que trague aire.

2. Posición del bebé

Sostener al bebé erguido: Mantén al bebé en posición vertical durante la alimentación y por al menos 20-30 minutos después de comer para ayudar a prevenir el reflujo y la acumulación de gas.

3. Rutinas calmantes

Establece una rutina tranquila y consistente para el bebé, especialmente antes de dormir.

Usa métodos calmantes, como el balanceo suave, paseos en cochecito, baños tibios, y sonidos suaves.

4. Masajes abdominales y ejercicios

Masaje en el abdomen: Coloca al bebé boca arriba. Luego usa tus dedos índice y medio para hacer movimientos circulares suaves en el sentido de las agujas del reloj alrededor del ombligo. Esto ayuda a estimular el movimiento intestinal, por ende, libera los gases y alivia el dolor.

5. Controlar el estrés de los padres

Los bebés pueden percibir el estrés de los padres, por lo que es primordial que los cuidadores encuentren maneras de manejar su propio estrés y ansiedad.

“Otra opción para abordar esta condición son los medicamentos con simeticona en formato de gotas, puesto que este antiespumante puede ayudar a reducir el gas en el tracto gastrointestinal del bebé; no obstante, siempre es importante consultar con un pediatra antes de iniciar cualquier tratamiento para asegurarse de que sea seguro y adecuado para el pequeño. Por esta razón, no se debe recurrir a remedios caseros o naturales, tales como el agua de anís, dado que no se le debe dar infusiones a los bebés, sobre todo, a los menores de seis meses. De igual forma, es necesario recordar que, los cólicos suelen ser temporales y tienden a mejorar con el tiempo; sin embargo, si los síntomas persisten o empeoran, es vital descartar otras posibles causas”, sostuvo la vocera de Una Vida por Dakota.