Una de las preguntas más recurrentes entre las madres y padres de familia es: ¿realmente es importante un andador para nuestro hijo? La verdad es que hay muchas opiniones al respecto, pero la mayoría están en contra.

Maria Elena Salinas Ramírez, pediatra neonatóloga de la Clínica Santa Isabel, no recomienda el uso del andador, ya que considera que no estimulan al pequeño y, más bien, obstaculizan su desarrollo psicomotor.

Incluso, la especialista advierte que estos aparatos son peligrosos e interfieren en el desarrollo natural de la musculatura del bebé.

“La mayoría de los padres tienen la impresión de que un andador mantendrá al bebé entretenido de forma segura mientras ellos hacen otras tareas, o que ayudará al bebé a aprender a caminar, pero no es así. En realidad, los andadores impiden que aprendan a caminar por ellos mismos, mientras que los expone a un mayor riesgo de lesiones ”, señala a Hogar & Familia de El Comercio.

Si bien es cierto, algunos progenitores dicen que recurren al andador porque ayuda a que los pequeños caminen más rápido, pero, una vez más, ¿esto es verdadero? Salinas Ramírez desmiente este argumento y pide a los padres que tengan paciencia, ya que cada niña o niño avanza a su tiempo.

En lugar de priorizar un rápido inicio a la caminata, asegúrate de generar un espacio libre en casa para que tu hijo pueda intentar dar sus primeros pasos.

“Colocar al bebé en un andador cuando todavía no sabe caminar hace que su mente no sea capaz de reaccionar a ese movimiento. No está en concordancia lo que hacen sus piernas con su desarrollo mental, no puede coordinar los movimientos”, apunta.

Asimismo, la experta comenta que el uso temprano del andador hace que los bebés se pierdan fases importantes de su desarrollo como el volteo, sedestación, cuclillas, gateo, entre otros.

Desventajas del andador

Dificulta el desarrollo adecuado de la musculatura de las piernas.

Impide la correcta alineación de las piernas con respecto a la pelvis, ya que no realizan adecuadamente la carga.

Dificulta la coordinación de los movimientos.

Impide moverse con libertad y limita las oportunidades de exploración del entorno.

¿Qué se puede hacer para motivar a los niños a que caminen?

La paciencia y confianza son fundamentales en este punto . Además, los pequeños deben sentirse en un espacio libre y seguro para que puedan intentar dar sus primeros pasos, así como gatear, ponerse de pie con apoyo y moverse lentamente.

“Cada bebe tiene su ritmo, respétalo. No interfieras. Tú solo acompáñalo. Cuando esté listo caminará”, recomienda la pediatra neonatóloga.