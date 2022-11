A partir de los seis meses de edad, el bebé está listo para iniciar la etapa de alimentación complementaria. En adelante, el niño experimentará diversos sabores y texturas que deben ser integradas de forma estratégica y paulatina para que el menor acepte los alimentos sin problema.

Sobre el método BWL

El ‘Baby Lead Weaning’ (BWL) o en español, “destete guiado por el bebé”, es un método que ha ido ganando gran notoriedad en las nuevas formas de crianza. Su objetivo es familiarizar al niño con los insumos sólidos a través de la exploración y su propia demanda, dándole la potestad de elegir qué comer, cuánto y en qué momento lo desea.

Consiste en colocar los alimentos por separado en pequeñas porciones -la carne debe estar muy bien deshilachada y los otros alimentos cortados en pequeños bastones-, y dejar que el pequeño primero lo manipule, lo palpe y aplaste, para después comerlo. La ausencia de dientes no es un problema, ya que involucran su lengua, encías y paladar.

Este proceso te ayudará a saber que alimentos le gustan más y que otros debe reforzar en la presentación. No olvides que al primer rechazo no todo está dicho, es necesario ofrecer el alimento al menos diez veces para saber que efectivamente no le gusta a tu hijo. Procura variar de 2 a 3 días los ingredientes que irán en el plato para que cautive su atención. Al término de la comida, dale un poco agua para mantenerlo hidratado

Si el niño en un inicio come poco no hay por qué alarmarse, ya que su principal fuente de alimentación es la leche materna o de fórmula, en algunos casos.

¿Qué debe contener el menú? Verduras (evitar las de hojas grandes), frutas (en especial, pera y plátano, que son suaves), y carnes (de pollo y vaca, sin grasa); alimentos que son altos en hierro y fortalecen su crecimiento y hemoglobina. Recuerda consultar con un especialista y darle los alimentos indicados según las necesidades de tu bebé.

Toma en cuenta

Antes de iniciar con el ‘Baby Lead Weaning’, tienes que asegurarte que tu bebé ya no tenga el reflujo de extracción, que se da cuando los niños empujan con la lengua cualquier elemento que sea ajeno a la tetina o al pecho de su progenitora. Esto desaparece entre los cuatro y seis meses, aproximadamente. Previamente haz la consulta con su pediatra, cada niño es diferente y puede que a algunos les tome más o menos tiempo que otros.