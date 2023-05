80 años después de su publicación, El Principito se ha consolidado como uno de los diez libros más leídos de la historia. Desde 1943, la emblemática obra de Antoine de Saint-Exupéry ha logrado convertirse en un icono para todas las edades, desde niños hasta adultos. No obstante, es inevitable recalcar cómo la inmensa ternura y el vigor de el pequeño príncipe puede ser de suma ayuda para enseñarle algunos valores importantes a los más chicos del hogar.

En esta ocasión, para conmemorar este icono de la literatura, conversamos con Maria Fernanda Castillo, Directora de Editorial Planeta en Perú, quien nos compartió los múltiples valores que El Principito puede enseñarle a los más pequeños. “Es una obra que deja muchísimas enseñanzas para chicos y adultos. Además, es accesible para casi todos, pues hay distintas ediciones y, entre ellas, presentaciones económicas”, estableció.

¿Qué enseñanzas encontramos en El Principito?

La amistad es una responsabilidad

Una de las frases que resaltó Maria Fernanda fue “Si tú vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres”. En ella, podemos observar cómo, cuando el cariño y la amistad son verdaderos, uno se siente contento al ver a un ser querido. Al sentir esa felicidad por encontrarnos con alguien, esa emoción nos permite asumir la importancia de cumplir con las expectativas que las personas que valoramos y nos valoran. De esa manera, entendemos que una relación de amistad es una responsabilidad.

No juzgar sin conocer

La Directora de Editorial Planeta en Perú hizo énfasis en la línea que El Principito dice al hacer referencia a su rosa. En ese fragmento, el protagonista señala “Debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras”. Este diálogo resalta la importancia de no juzgar a alguien por las cosas que podemos simplemente oír. Asimismo, gracias a ella, los pequeños pueden aprender que tiene que existir un compromiso entre lo que se hace y lo que se dice o promete.

Debemos reconocer nuestros propios errores

Una de las lecciones más importantes de El Principito es que los errores que más debemos asumir son los nuestros. Así lo explica en la frase “Si logras juzgarte bien a ti mismo eres un verdadero sabio”. Según la obra, nosotros solemos criticar lo que no entendemos o no queremos aceptar. No obstante, aceptar nuestros errores es parte clave de la vida.

No dejarnos guiar por las apariencias

Uno de los fragmentos más icónicos de El Principito es “Los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón”. Al adentrarse en ella, se puede entender que las apariencias son superficiales y los valores de una persona van más allá de lo que se observa exteriormente.

En ese sentido, también se relaciona la frase más emblemática de la obra: “Lo esencial es invisible a los ojos”. En el relato de Antoine de Saint-Exupéry, podemos aprender cómo el verdadero valor de alguien no siempre es evidente. Sin embargo, se puede encontrar con el corazón.

6 obras peruanas que le enseñarán valores a tus pequeños

En el Perú, encontramos múltiples autores que, al igual que de Saint-Exupéry, buscan transmitir enseñanzas para los más pequeños a través de sus obras. Por ello, Maria Fernanda Castillo compartió con nosotros un listado de los títulos peruanos que no pueden faltar en la biblioteca de tu hijo o hija.

Una amistad gigante, de Isabel Menéndez

de Isabel Menéndez Otta, la gaviota que tenía... ¡vértigo!, de Alberto Vergara

de Alberto Vergara Rodillas sucias, de Jorge Pablo Eslava Calvo

de Jorge Pablo Eslava Calvo Conejo, todo para Conejo, de Andrea y Claudia Paz

todo para Conejo, de Andrea y Claudia Paz Peti y un grupo genial, de Andrea y Claudia Paz

de Andrea y Claudia Paz Run Run. La triste y desmesurada vida de un zorro cautivo, de Fernando Ampuero

Para concluir, la especialista resaltó la importancia de introducir a los más pequeños en la lectura. “La mejor forma de motivar a un niño es leyéndole. Permitamos que se enamore de la historia”, finalizó.