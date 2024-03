Según el Ministerio de Salud (Minsa), a partir de los 5 años de vida, la caries dental es la principal causa de consulta en sus establecimientos de salud. Asimismo, es la enfermedad más común entre la población infantil. Esto representa un notorio problema de salud para los niños, sobre todo cuando las familias no conocen los hábitos que pueden generar esta afección. Por ello, en Hogar&Familia de El Comercio, conversamos con dos especialistas para enumerar algunas formas de prevenir las caries en los más pequeños del hogar.

“Una caries es un área del diente dañada por la caries. La caries ocurre cuando las bacterias de la boca se combinan con los alimentos y la saliva para producir una película pegajosa (placa). El ácido de la placa desgasta la capa externa del diente (esmalte) y eventualmente crea una caries”, estableció Anne Clemons, dentista de Cleveland Clinic. En relación a ello, Claudia Paredes, odontóloga pediatra de la Clínica Ricardo Palma, agregó que esta afección es causada, en la gran mayoría de casos, por el consumo excesivo de azúcares. No obstante, también puede desencadenarse debido a otras enfermedades.

Según Minsa, a partir de los 5 años de vida, la caries dental es la principal causa de consulta en sus establecimientos de salud.

¿Cómo saber si mi hijo tiene caries dentales?

De acuerdo con la experta de Cleveland Clinic, el principal síntoma de la caries es la sensibilidad al comer o beber alimentos y bebidas calientes, frías y/o dulces. “Sin embargo, esto le sucederá a todos los niños. Por ello, es importante tener en cuenta que todas las personas experimentan el dolor de manera diferente. Algunas tienen una alta tolerancia al dolor, mientras otras son muy sensibles. Incluso, si sienten dolor, es posible que los niños no sean capaces de describir exactamente lo que sienten, por lo que se requerirá la evaluación de un profesional”, especificó.

Clemons indicó que, en algunos casos, se pueden detectar signos visibles de una caries. “Las caries tempranas suelen aparecer como una pequeña mancha blanca. A medida que se desarrolla la cavidad, la mancha va cambiando de color, desde un bronceado claro hasta un tono marrón más oscuro. Estas manchas son más fáciles de ver en la superficie del diente, pero las que se forman entre ellos solo son visibles con la ayuda de rayos X”, resaltó.

El principal síntoma de las caries dentales es el aumento del dolor y la sensibilidad bucal.

En ese sentido, hizo énfasis en que no todos los cambios de color en los dientes de los niños son caries, pues la decoloración de la dentadura también puede deberse a genética, lesiones o ciertos medicamentos. Para estar realmente seguros, se necesitará visitar a un especialista.

¿Por qué es importante prevenir las caries dentales?

Claudia Paredes hizo hincapié en que la caries dental es el punto de inicio para contraer múltiples infecciones que pueden afectar la salud general del niño. “En niños, los tejidos de los dientes -y sus capas- son muy delgados, no como en la estructura dental de un adulto. Por ello, cuando las bacterias están en la boca y encuentran el ambiente adecuado para producir caries, avanzan muy rápido. Son muy agresivas para los niños”, afirmó.

En palabras de Paredes, las infecciones pueden llevar a los niños a situaciones muy severas, como hospitalizaciones. “Esto se debe a que las bacterias pueden llegar tanto al corazón como al cerebro”, aclaró.

“Los niños suelen perder los dientes de leche entre los 6 y los 12 años. Entonces, muchos padres me preguntan si realmente importa que su hijo tenga o no caries. La respuesta es sí. Es verdad que no existen soluciones sencillas ni remedios caseros para esta enfermedad. De todos modos, si su hijo tiene una caries, el análisis y el tratamiento por parte de un dentista será fundamental para no comprometer su salud general”, destacó Clemons.

¿Cómo prevenir las caries dentales en niños?

Paredes destacó que la primera consulta dental debe realizarse dentro del primer año de edad para que los padres tengan la información necesaria para prevenir esta problemática. “Los controles con el odontólogo deben hacerse cada seis meses, tanto en adultos como niños. Si los padres tienen la información necesaria a su disposición, un niño bien cuidado y alimentado ni tiene por qué tener caries”, afianzó.

En esa línea, Clemos apuntó cuatro recomendaciones principales para prevenir las caries dentales en niños:

Impulsar la higiene bucal desde casa:

La higiene bucal debe empezar lo antes posible. “El cepillado y el uso de hilo dental ayudan a eliminar la placa y el ácido que causan las caries. Si a tu hijo no le gusta cepillarse los dientes, procura hacerlo divertido. Pueden utilizar cepillos con música o premiarlos con pegantinas”, asintió la especialista.

Desde el nacimiento, se recomienda estas estrategias para niños pequeños: Recién nacidos: Limpie las encías de su bebé diariamente frotándolas suavemente con una gasa o un paño suave. Primer diente: Es hora de empezar a cepillarse dos veces al día. Utilice un cepillo de dientes para bebés y una pequeña cantidad de pasta dental con flúor del tamaño de un grano de arroz. El flúor ayuda al desarrollo de los dientes y previene las caries. Está bien si su hijo traga esta pequeña cantidad de pasta de dientes. Dos dientes que se tocan: Comience a usar hilo dental entre los dientes una vez al día. 3 años: Use un poco más de pasta de dientes (aproximadamente una cucharada del tamaño de un guisante) y trate de cepillarse durante dos minutos por la mañana y por la noche.

“A medida que su hijo crece, resulta tentador dejar que se cepille solo. Los niños necesitan supervisión por más tiempo del que se podría pensar. La coordinación necesaria para cepillarse correctamente no se desarrolla plenamente hasta la escuela primaria. Una buena regla general es supervisar a su hijo hasta al menos los 8 años. Cada niño es diferente, por lo que algunos pueden necesitar supervisión por mucho más tiempo”, recalcó la dentista de Cleveland Clinic.

Una correcta higiene bucal es fundamental para prevenir la aparición de caries dentales.

Instaurar una dieta balanceada y saludable:

En palabras de la experta, las bacterias que causan las caries prosperan en los alimentos que ingieren los niños. Entre ellos, se encuentran las gaseosas, los jugos de fruta, los pasteles o galletas dulces, las papas fritas, los pretzels, entre otros. “Puede resultar complicado limitar estos alimentos, pero vale la pena el esfuerzo adicional. Intente cambiar bocadillos dulces y salados por opciones más saludables. Por ejemplo, en lugar de gaseosas o jugos de frutas, dele agua a su hijo. En lugar de refrigerios azucarados, opte por refrigerios saludables que sean bajos en azúcar y ricos en proteínas, fibra y grasas saludables, aseguró.

Si el pequeño aún no ingiere alimentos sólidos, Clemons declaró que incluso un bebé que solo consume biberón puede sufrir de caries. “La mayoría de las caries tempranas ocurren cuando el bebé toma el biberón por la noche. El líquido del biberón puede permanecer en la boca de un niño durante horas. Si esa sustancia es algo más que agua, es una receta para la aparición rápida de caries”, reiteró.

Una alimentación adecuada es muy importante para prevenir las caries dentales. Opta por las frutas en lugar de los dulces para tu pequeño.

Evitar el intercambio de saliva con tu bebé:

“Los bebés no nacen con bacterias que causan caries en la boca. Una fuente común de esas bacterias es la boca. Introduces tus bacterias orales en la boca de tu bebé cuando haces cosas como compartir utensilios y tazas. Es posible que su bebé eventualmente contraiga esas bacterias, pero usted puede ralentizar ese proceso si no comparte su saliva”, sostuvo la dentista.

Programar controles dentales cada seis meses

Las visitas de rutina ayudarán al niño o niña a desarrollar una buena relación con su dentista. Del mismo modo, le permitirán al profesional lo siguiente:

Detectar las caries a tiempo, antes de que se desarrollen. Revisar los dientes, las encías y la boca de su hijo. Educar a su hijo sobre cómo cuidar sus dientes. Recomendar estrategias de prevención, como suplementos de flúor, tratamientos de flúor y selladores.

“Trabajar con su dentista puede ayudar a su hijo a crear buenos hábitos y una actitud positiva sobre su salud dental que durarán toda la vida”, concluyó Anne Clemons.