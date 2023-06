Todos hemos pasado por la etapa escolar, que trae consigo experiencias entrañables. Unas de ellas, que se viven desde la niñez hasta la adolescencia, son las pijamadas. Si bien son noches divertidas e inolvidables en compañía de los amigos, puede representar una preocupación para los padres de familia. Por ello, en Hogar&Familia, conversamos con Alexandra Sabal, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, quien nos indicó los factores que deben ser tomados en cuenta para saber si un niño ya está listo para dormir fuera de casa.

“No hay una edad particular en la que se debería dejar o no ir a los hijos a una pijamada. La respuesta depende del juicio personal de los papás y con lo que se sientan cómodos, tanto ellos como los hijos. Lo que sí se debe tener muy en claro es que, si un niño decide ir a una pijamada, tiene que ser por iniciativa propia, no por sugerencia de los padres”, estableció Sabal.

¿Cómo sé si mi hijo está listo para dormir fuera?

Como se mencionó previamente, Alexandra Sabal recomienda que, si el niño decide ir a una pijamada, tiene que ser por su propia iniciativa. “En algunos casos, los padres buscan motivar a sus hijos a unirse a las pijamadas. No obstante, ese paso debe darse cuando el pequeño esté emocionado por la idea”, agregó.

En ese sentido, la psicóloga señaló algunas recomendaciones para que los padres puedan analizar la situación y concluir si el niño está listo para dormir fuera o no.

Analizar qué es lo que le emociona de la reunión: El pequeño debe ser motivado por algo especial de la pijamada. Antes de dar el permiso, pueden sentarse a conversar y conocer las razones por las que desea ir, tanto como la importancia de las mismas.

Tener una pijamada en casa: Los padres pueden tener una pijamada con su hijo en el jardín o la sala. De esta manera, podrán saber si no le incomoda dormir fuera de su habitación.

Observar su rutina: Es fundamental que el niño sea independiente en su rutina diaria para poder dormir fuera de su hogar.

Dormir en casa de un familiar: Para empezar, pueden dejarlo dormir en casa de algún primo o amigo de la familia. De este modo, tendrá experiencias previas y podrá saber si le gusta la idea o no.

Darle la confianza de comunicar sus emociones: El niño debe ser consciente de que, si algo le molesta o no lo hace sentir cómodo, puede llamar a sus papás a cualquier hora para hablar con ellos.

Las pijamadas pueden brindarle nuevas experiencias a los niños

¿Qué deben hacer los padres antes de dejarlo ir a su primera pijamada?

En primer lugar, la especialista resalta que es imprescindible recordarle a los más pequeños que nadie debe tocar ni mirar sus partes personales. “Es vital repasar esto con nuestros hijos. Lo más probable es que, si va a una pijamada, los padres hablen con los papás del dueño de casa. Sin embargo, uno nunca sabe quiénes más estarán o si hay invitados. Por ello, le debemos recalcar al niño que nadie puede obligarlo a nada”, enfatizó.

Por otro lado, la comunicación también es crucial en estas situaciones. El niño debe tener en claro que puede comunicarse a cualquier hora, en caso sienta miedo o nervios. En esa línea, cabe mencionar la importancia de tener un apego seguro con los hijos, pues se necesita tener una relación transparente y sincera con ellos.

Para finalizar, la experta hizo hincapié en que estas experiencias pueden sumar vivencias y aprendizajes a los niños. “Para los padres, tengan en consideración que una pijamada puede permitirle aprender nuevas cosas y crear recuerdos valiosos”, concluyó.