Una crisis nerviosa no es un término médico ni indica una enfermedad mental específica, sin embargo, cuando se atraviesa por una de ellas, se vive en un estado de estrés, ansiedad, entre otras patologías, las cuales no te permiten realizar tus actividades con normalidad, por más simple que esta parezca.

Según los expertos, en un adulto las “crisis nerviosas” llegan en momentos en que se siente que las exigencias de la vida se tornan, física y emocionalmente, angustiosas.

Pero, ¿cómo puede afrontar un adolescente una de estas crisis? Teniendo en cuenta que su desarrollo aún no ha finalizado y no saben expresar idóneamente lo que están pensado, por lo que las emociones intensas a veces pueden resultar difíciles de controlar.

¿Cómo ayudar a nuestros hijos ante un ataque de estrés y ansiedad?

En un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Dra. Lisa Damour, psicóloga experta en adolescentes, explicó cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a afrontar sentimientos difíciles o intensos.

De acuerdo a Damour, a diferencia de un niño, quien ante la incapacidad de describir lo que siente empieza a sollozar, hiperventilar o ponerse nerviosos, un adolescente suele quedarse en silencio ante una crisis por vergüenza y timidez, pero se suelen desahogar cuando están en la intimidad de su hogar.

Por tal motivo, la experta brindó una serie de consejos para que los progenitores conozcan cómo ayudar a sus hijos adolescentes a controlar una crisis emocional.

-Saber escuchar

Si tu hijo empieza a hablarte sobre sus problemas y lo que le sucede en la escuela o su entorno, deja que se exprese libremente y sin interrupciones. A veces, los padres intentan intervenir o hacer sugerencias, sin pensar que dejar que el menor exprese sus emociones es una de las formas más efectivas de encontrar alivio.

-Ofreces empatía

Tras escucharlo atentamente, es importante ofrecerles apoyo a través de la empatía. Como adultos, podemos ensayar frases como “Lamento mucho que hayas pasado por eso” o “Es terrible lo que estás viviendo”. De esta manera, podemos demostrarles que nos importa su bienestar emocional y que estamos dispuestos a ayudarlos en lo que necesiten.

-Reconocer sus emociones

En ocasiones, los adolescentes se sienten preocupados de que sus emociones puedan ser inapropiadas, ya que estas pueden ser muy intensas. Aunque pueden sentirse profundamente afectados por sus sentimientos, también pueden experimentar cierto temor debido a la intensidad de los mismos.

-Ofrecer ayuda

Piensen juntos en las posibles soluciones, siempre respetando sus ideas. De ser el caso, solicita permiso para ofrecer apoyo, en lugar de simplemente ofrecer consejos, puede fomentar la comunicación y el diálogo con el adolescente.

En algunas ocasiones, los adolescentes pueden responder que solo quieren hablar sobre sus sentimientos, y en ese caso, escucharlos atentamente puede ser la mejor forma de apoyarlos. Sin embargo, si solicitan tu ayuda, significa que están abiertos a recibir consejos y es probable que presten mayor atención a tus sugerencias.

-Apoyar la aceptación

Si no hay solución al problema, apoya la aceptación a este. De acuerdo a la doctora Damour, puedes decirles: “Solo tienes una cierta cantidad de energía, así que guárdala para los problemas sobre los que realmente podemos hacer algo. No la desperdicies en los retos que no puedes controlar ahora mismo”.