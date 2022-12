Luego del golpe de estado propiciado por el expresidente Pedro Castillo, su posterior vacancia por parte del Congreso de la República y la asunción al cargo de la vicepresidenta y ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Dina Boluarte, el país se ha sumergido nuevamente en un estado de caos e inestabilidad que se ha ido agudizando con el paso de los días.

Las movilizaciones sociales en diversas partes del país y la respuesta del Ejecutivo ante las protestas han desatado una ola de enfrentamientos y violencia que ya ha cobrado sus primeras víctimas mortales y decenas de heridos. Toda esta convulsión mantiene al país sumergido en incertidumbre, temor y mucho más polarizado que nunca, y si para nosotros los adultos resulta agotador y confuso, para los niños lo puede ser aún más.

Por ello, es importante no hacerlos ajenos a la realidad y dialogar con ellos acerca de los acontecimientos que se están desarrollando a lo largo del país. En este marco, Save The Children Perú, a través de cuenta de Instagram, ha compartido algunos consejos para acompaña a nuestra población más pequeña en el contexto de conflicto.

Pregúntale qué desea saber

La información de la coyuntura que entra por diversos canales de comunicación es minuto a minuto, por lo que a estas alturas es difícil de que tus hijos no estén al tanto de la situación. Ya sea por redes sociales, por comentarios en la escuela o porque lo vieron en la televisión, por ello es importante consultarle qué desean saber, recordemos que para a un infante no debemos cargarlo con detalles que no sean apropiados para su edad o que le resulten difíciles de canalizar. “Para esto no te olvides de recurrir a fuentes confiables, teniendo mucho cuidado con las noticias falsas”, explica Save The Children.

Evita que vea contenido no apropiado

Desde hace una semana despertamos y nos vamos a dormir con imágenes violentas de lo que está ocurriendo. Si para los adultos es difícil procesar, para un menor de edad lo es aún más complicado y perturbador. Con niños pequeños en casa, sobre todo si son menores de siete años, la decisión adecuada es mantenerlos lejos de cualquier contenido delicado que altere su salud mental. De preferencia, busca otras alternativas interactivas para brindarle información respecto a lo que está ocurriendo.

Bríndale seguridad y tranquilidad

La sensación de temor que hoy sentimos los peruanos no es ajena para los niños. Busca un espacio libre para ambos y reúnete con tu pequeño para explicarle -de manera pausada y con un lenguaje apropiado para su edad- todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el país. Evita llevar tus emociones al límite y dale apertura para que exprese su punto de vista. “Recuérdales que estás para protegerle y que pueden contarte cómo te sientes”, detalla la publicación.