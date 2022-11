El poeta estadounidense Henry Wadsworth dijo alguna vez que la música era un lenguaje universal. Y no se equivocó. Una melodía es capaz de despertar una serie de reacciones, emociones y recuerdos en los seres humanos. Según un estudio realizado por la facultad de psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México), es capaz de influir poderosamente en la mente de los oyentes debido a la fuerza que poseen las notas musicales.

Estas poseen una infinidad de beneficios para los seres humanos, como reforzar la inteligencia emocional, fortalecer la empatía, alivia el ánimo y el estrés. En niños, la música aporta grandes beneficios en su desarrollo cognitivo, físico y lingüístico; además es una gran alternativa para formar su oído musical y despertar su interés por el canto o el manejo de instrumentos. Repasamos algunos consejos que te serán de gran utilidad para llenar tu hogar de música y fomentar las habilidades musicales de tu hijo.

Inicia con temas infantiles

Las canciones con temática infantil son una gran herramienta de estimulación temprana, ya que permite que reconozcan y se familiaricen con los sonidos y los ritmos. De este modo le será mucho más sencillo componer melodías y estimular el gusto por uno o más instrumentos en especial.

Sintoniza diversos tipos de música

Todos los géneros musicales tienen su encanto, permite que tu pequeño conozca un poco de cada uno y encuentre el que más le agrada. Comparte tu preferencia musical colocando tus discos y canciones favoritas, también puedes hablarle un poco más del cantante o la banda y los hechos más resaltantes de su historia.

¡Pónganse a bailar!

¿Cómo sacarle provecho a la música si no es bailando? Cada vez que suene una canción movida, no dudes en sacar al menor a la pista de baile. No solo estimula su gusto por el baile, también influye en su autoestima, su confianza y hace que el vínculo madre - hijo sea más fuerte y saludable.

Incítalo a tocar un instrumento

Es posible que tu hijo se deje encantar por la magia de un instrumento musical, puedes iniciar comprando uno de juguete o fabricar algunos con elementos de casa. Cuando veas que se interesa en alguno en particular, adquiere un modelo más profesional. Aprovecha la oportunidad para destacar su talento e inscribe al niño en una academia de música.

Realiza actividades que impliquen música

Crea planes en familia en el cual el recurso principal sea el canto, el baile y los elementos musicales. Por ejemplo, un concurso de danza, una tarde de karaoke con sus canciones favoritas o una jornada de composición musical de temas que le llamen le gusten a todos.