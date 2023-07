Mantener relaciones saludables con quienes nos rodean, sin duda, es el secreto para la verdadera felicidad y, no hay seres más puros y sinceros que los animales, los cuales nos brindan su compañía constante y su amor incondicional, motivo por el cual, los perros son considerados mundialmente como el mejor amigo del hombre. Además, diversos estudios han evidenciado que, las personas que tienen mascotas son más felices, ya que cuando pasamos tiempo con un ser querido, el cerebro envía oxitocina- hormona del bienestar- desde el hipotálamo, que recorre el cuerpo y genera un sentimiento de conexión amorosa. Asimismo, nuestro engreído tiene el poder de activar en nosotros, la producción de otras hormonas de la felicidad, como la dopamina, la serotonina y las endorfinas, que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo y reducen los niveles de estrés.

Desde luego, mantener un vínculo con nuestro can es un verdadero tesoro, pues trae consigo múltiples beneficios para nuestro bienestar en general, pero; sobre todo, al adoptar una mascota y comprometernos a darle una vida feliz y saludable nos hace mejores seres humanos. Aunque muchas personas no lo puedan ver de esta manera, los perros nos enseñan diversos valores que, como sociedad, hemos ido perdiendo en el camino, como la empatía, el respeto, la lealtad, el amor, entre otros.

Los perros son animales muy sociables y cariñosos, pues nos proporcionan compañía constante y afecto incondicional, lo que puede reducir la soledad y el estrés, especialmente, en personas que viven solas.

Por esta razón, cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, efeméride con la cual, se pretende homenajear a nuestro mejor amigo y, además, es una gran oportunidad para demostrle cuánto lo amamos. De igual manera, esta fecha tiene como finalidad, concientizar a la población mundial sobre el maltrato y el abandono de animales, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70% de perros en el mundo no tiene un hogar.

¿Cómo podemos celebrar el Día Mundial del Perro?

Si bien no existe una única forma de celebrar este día, los especialistas de Gabrica, nos brindan algunas alternativas de actividades para festejar con nuestro pequeño de cuatro patas.

Su parque favorito

Para nadie es un secreto que, el momento favorito del día de nuestro perro son los paseos, pero para que hoy sea más especial y pueda gozar al máximo, podemos llevarlo a su parque favorito y realizar un paseo más largo de lo habitual para que disfrute del aire libre. Además, para hacer más ameno la salida, podemos llevarle sus snacks y juguetes favoritos y agua.

Comida especial

Probablemente, nuestra mascota se alimente con comida balanceada y tenga una rutina establecida; no obstante, este día es una gran oportunidad para poder hacerle una golosina casera o darle un delicioso premio que normalmente no recibe, eso sí, no olvides que debe ser apta para su consumo.

Para celebrar este día, podemos lleva a nuestro perro a dar un paseo más largo de lo habitual, ya sea para visitar un parque cercano, una playa o cualquier lugar donde pueda correr libremente y disfrutar del aire libre.

Un baño relajante

Si nuestro perro es de los que disfruta la hora del baño, se puede organizar un día de spa, ya sea contactando con la veterinaria de confianza o en casa. En caso optemos por la segunda opción, podemos preparar el ambiente con música relajante, esencias florares de Bach y un shampoo adecuado para él. Igualmente, podemos realizar un masaje en todas sus patitas y cuerpo de forma suave para que se relaje, luego lo enjuagamos con agua tibia y finalmente, lo sécamos muy bien y lo peinamos con un buen cepillo.

Día de juego

Una excelente opción, es invitar a amigos o familiares que tengan perros y organizar un día de juego en un área segura, lo que le permitirá a nuestra mascota disfrutar de la compañía de otros de su especie. Asimismo, si es posible, podemos asistir a eventos locales o encuentros de dueños de perros, lo cual lo ayudará a seguir desarrollando sus habilidades sociales.

Ayudar a otros perros que lo necesiten

Definitivamente, es muy importante consentir a nuestra mascota, aunque también es esencial poder ayudar- en la medida de lo posible- a los millones de animales que, lamentablemente, no tienen la suerte de tener una familia. Por ello, podemos considerar hacer una donación a un refugio de animales u ofrecernos como voluntarios para ayudar a alimentar o atender a perros en estado de abandono. Incluso, si está dentro de nuestras posibilidades, ¡adoptar a un nuevo amigo de cuatro patas! es una muy buena idea para conmemorar este día.

¡Comparte energía positiva! ¡Únete a la comunidad Bienestar en Discord y descubre un lugar lleno de apoyo y motivación! Conecta con personas interesadas en la salud mental y física en un mismo espacio. Unirse es súper fácil. Hazlo a través del siguiente enlace.