El estrabismo es la desviación ocular que puede ser congénita si aparece antes de los seis meses de vida o desarrollarse en cualquier etapa posterior. Entre sus causas figuran factores hereditarios, problemas refractivos relacionados con la medida de la vista, alteraciones en los mismos ojos o en el cerebro, además de enfermedades degenerativas como la diabetes, la hipertensión o los trastornos de tiroides. También puede originarse tras traumas cefálicos o cirugías oculares.

En el caso de los niños, cuanto más temprano se presenta el estrabismo, más difícil resulta alcanzar un adecuado desarrollo visual. Por lo general, esta condición se asocia a la ambliopía, conocida como ojo perezoso, lo que hace que el diagnóstico precoz sea indispensable.

La doctora Fabiola Quezada, médico pediatra oftalmólogo de Oftalmosalud, señala que el estrabismo está estrechamente vinculado al uso de lentes. Puede ser congénito, aparecer en la infancia, la adolescencia o incluso en la adultez, y cada caso responde a distintas causas.

Los pacientes con estrabismo necesitan una evaluación personalizada, ya que las cirugías son más complejas que en quienes solo usan lentes correctores.

En la infancia, recalca, es fundamental acompañar a los niños en su proceso de aprendizaje visual para que logren la máxima agudeza posible. Esto incrementa las probabilidades de éxito en una cirugía de estrabismo y, en la adultez, puede abrir la puerta a una cirugía refractiva cuando corresponda.

Respecto a los pacientes que usan lentes correctores y alcanzan un buen desarrollo visual, la especialista advierte que en la adultez podrían ser candidatos a cirugía refractiva. Sin embargo, esta decisión requiere una evaluación minuciosa por parte de un oftalmólogo estrabólogo capacitado, ya que se deben considerar criterios específicos y personalizar la técnica en cada paciente.

El proceso quirúrgico en personas con estrabismo es más complejo que en quienes solo necesitan lentes correctores. Si no se toman en cuenta los criterios adecuados, existe el riesgo de complicaciones como la visión doble. Por ello, el diagnóstico temprano y la atención especializada resultan determinantes para preservar la salud visual y evitar secuelas a largo plazo.