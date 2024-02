Tener una mascota en casa es una experiencia llena de amor y alegría que favorece significativamente a nuestra salud física y mental. Sin embargo, es fundamental que esta sea una relación bidireccional, en la que nosotros también le brindemos a nuestro pequeño una serie de cuidados que garanticen su bienestar integral.

No obstante, esto no se considera tan relevante en el caso de los gatos, ya que desde hace mucho tiempo, son concebidos como criaturas independientes y casi autónomas que no requieren de muchos cuidados en comparación con otras mascotas. Si bien en sus hábitos diarios ya incorporan el acicalamiento personal como medida de higiene, sin duda, son animales que también necesitan de ciertas rutinas y atenciones en las distintas áreas para mantenerse sanos y felices.

Por esta razón, Hogar y Familia conversó con dos médicos veterinarios, quienes compartieron una serie de pautas que debemos tomar en cuenta para que nuestros mininos puedan gozar de una vida más plena y saludable.

¿Cómo debe ser la alimentación de un gato?

El tipo de dieta que mantenga un gato, depende en gran medida del estado físico, edad y actividad que tenga cada animal. Sin embargo, sea dieta cruda o procesada, es necesario cubrir todos los requerimientos nutricionales, sobre todo, teniendo en cuenta la calidad de proteína . De igual manera, es importante evaluar cada cierto tiempo su alimentación para ver el impacto en su salud y bienestar, expresó Anghelo Centeno, médico de las veterinarias de Acvet.

“Los gatos son carnívoros estrictos, por lo que una buena dieta es aquella que tiene una mayor concentración de proteína de tipo animal, es decir, carne de pollo, pavita, cerdo o pescado. Si bien son una especie que se autolimita a la hora de comer, ya que suelen consumir pocas dosis en diferentes momentos del día o incluso solo por la noche, es recomendable en felinos jóvenes tres veces al día y en adultos dos raciones. Mientras que la cantidad, puede variar según el peso, el tipo de comida y el nivel de actividad que realice. Asimismo, es crucial asegurarnos de que siempre tengan agua fresca y limpia a su disposición para mantener una buena hidratación”, explicó Consuelo Rojas Melgar, especialista en animales de compañía y médica veterinaria de Aristocat.

Por otro lado, como enfatizó la especialista, es sumamente importante mantenerlos alejados de ciertos alimentos tóxicos, que pueden generar problemas tanto a nivel sanguíneo como intestinal o incluso la muerte de la mascota. Estos son: tomate, cebolla, ajo, puerro, palta, uva, chocolate, galletas, té, café, alcohol, pasas, limón, azúcar, leche de vaca, condimentos y huesos cocidos . Igualmente, algunas plantas resultan peligrosas, tales como el photus, lirios y palmeras.

Proporcionar cuidados adecuados, incluyendo una dieta balanceada, visitas regulares al veterinario y un entorno limpio, contribuye a la salud general del gato. Además, esto reduce el riesgo de enfermedades y promueve una vida más larga y saludable.

¿Cómo mantener una adecuada higiene en el gato?

Definitivamente, el área de la higiene es otro punto fundamental para su cuidado. En primer lugar, se debe limpiar a diario el arenero y cambiar el contenido regularmente. Además, debe estar colocado en un lugar tranquilo y accesible para el cuadrúpedo.

Con respecto a las constantes dudas en tono al baño con agua, Rojas declaró que no se debe realizar esta práctica, pues es una situación de mucho estrés, la cual puede desencadenar diversas enfermedades en los felinos. “Un gatito sano, es un gatito que se acicala y mantiene su pelaje limpio por sí solo”.

“La frecuencia con la que se debe cepillar el pelaje depende del tipo de pelo y del estado emocional del gato, puesto que nunca se le debe obligar si no quiere y tampoco invadir su espacio bruscamente. Por ello, es importante acostumbrarlo poco a poco y en momentos en el que esté relajado. Por ejemplo, se pueden usar feromonas para hacer la experiencia más placentera. No obstante, se suele recomendar para pelo corto una vez a la semana, mediano dos veces y largo de forma diaria , pues la idea es remover el pelo muerto”, indicó Rojas Melgar.

Asimismo, la higiene bucodental es clave, puesto que albergar demasiadas bacterias en la vía oral, puede ocasionar problemas cardíacos y renales. Por este motivo, como precisó el médico de Acvet, es importante acostumbrarlo desde pequeño y realizarlo con pastas dentales para gatos. Incluso para zonas más profundas, se recomienda el uso de snacks masticables especiales que ayudan a una mejor limpieza.

¿Cuáles son los signos de buena salud en un gato?

De acuerdo con el experto, un gato que goza de salud está activo, tiene buen apetito, es cariñoso, con una buena condición corporal y un pelaje suave y brillante. Por ello, no hay que minimizar los cambios de comportamiento, ya que pueden ser un indicador de alguna posible afección. Por esta razón, es esencial programar visitas regulares al veterinario para chequeos y vacunas.

“Las enfermedades más comunes son las oculares, las respiratorias y las orales, motivo por la cual, se consideran dentro del plan de vacunas obligatorio a nivel mundial (rinotraqueitis infecciosa felino, calicivirus y panleucopenia). No se pueden dejar de lado aquellas que son contagiadas por la mamá como la leucemia felina (VILEF) o si sale a la calle, el sida felino (VIF), así como las afecciones parasitarias”, detalló la profesional de Aristocat, Clínica Veterinaria.

Los gatos tienen instintos naturales, como la caza y el rascado. Proporcionar juguetes y áreas específicas para estas actividades satisface sus necesidades naturales y evita comportamientos destructivos.

Sin duda, como reveló la doctora, una opción que protege a nuestra mascota de ciertas enfermedades, como tumores o infecciones urinarias, es la castración. Por lo tanto, en el caso de las hembras, se recomienda esterilizar a partir de los seis meses , mientras que, con los machos es preferible esperar hasta el año, puesto que son más propensos a sufrir de obstrucción ureteral.

Adicionalmente, se debe cuidar y valorar la salud emocional de nuestro amigo de cuatro patas, dado que los gatos son animales muy perceptivos y ante el menor cambio de energía, esto podría influir en una inmunodepresión, la cual trae consigo enfermedades difíciles de tratar, destacó Centeno.

¿Cuáles son las señales de emergencia en un gato y cómo actuar?

Por lo general, como mencionó la doctora, los signos y síntomas que pueden indicar que algo no está bien con nuestro minino son: falta de apetito, vómitos, decaimiento, apatía, dificultad para orinar o defecar, lesiones en la boca e incluso cambio en el olor de su aliento, lo que puede ser un indicio de una afección grave.

“Por ejemplo, s i nuestro gato está sufriendo de una intoxicación, es importante no obligarlo a tomar nada, procurar mantener su cabeza visible y llevarlo con urgencia donde un médico. En caso presente una lesión en la piel, no se debe usar alcohol ni agua oxigenada, sino limpiar la zona con clorhexidina, cubrir con gasas y acudir a la veterinaria. Si la herida sangra se debe generar presión para detener la hemorragia”.

Por consiguiente, es vital contar con elementos que permitan crear un kit de primeros auxilios para nuestro gato. Este debe contar con vitaminas, laxantes, antinflamatorios, gasas, crema para heridas, termómetro, snacks para gatos, vendas, suero fisiológico, tijera, guantes, antihistamínicos, desinfectantes y algún otro medicamento que necesite específicamente nuestra mascota. De igual modo, es esencial tener un transportador que sea acorde con el tamaño del felino y que esté siempre a nuestro alcance en caso de emergencia, manifestó Anghelo Centeno.

¿Cómo se puede crear un ambiente enriquecedor para un gato en casa?

El enriquecimiento ambiental es fundamental para la salud de un gatito y parte de tener un lugar en el que se sienta protegido, libre para explorar y descansar sin temor. De igual forma, es importante crear espacios para su entretenimiento, ya sea por medio de barras o estantes en la pared, cajas para esconderse, incluso hasta bebedores y comederos interactivos, señaló Rojas.

Cuidar a un gato establece y fortalece el vínculo afectivo entre el animal y sus dueños. La interacción diaria, el juego y la atención nutren la relación, creando un ambiente en el cual el gato se siente amado y seguro.

“El juego es una pieza clave para el desarrollo de los felinos, pues mantiene alerta sus cinco sentidos y mejora su coordinación. Aunque no existe el juguete perfecto, ya que eso va a depender de cada animalito, les suele gustar los que pueden perseguir, mover de un lugar a otro y morder, dado que simulan la caza de una presa, lo que los ayuda a cultivar y canalizar su naturaleza. Asimismo, se debe saber que, los gatos pueden arañar los muebles y si bien no es un signo de mala conducta, si se desea evitar, es recomendable que tengan rasgadores, en donde puedan limar sus uñas”, afirmó el médico.

Por su parte, la especialista en animales de compañía, recalcó la importancia de tener un tiempo de calidad con nuestro engreído para interactuar y crear un vínculo, ya sea jugando o con caricias, generando así que el gatito produzca feromonas que hacen del hogar, un espacio en donde se sienta muy feliz.

¿Cómo introducir a un nuevo gato en un hogar con otros animales o niños?

Según Rojas Melgar, nunca se debe llevar a un nuevo integrante si no se conoce su estado de salud, puesto que supone un riesgo para los otros animales del hogar. Por esta razón, es sustancial realizar un descarte de enfermedades virales, así como desparasitarlo interna y externamente. Además, se debe respetar el tiempo y el espacio del gato, por lo que es recomendable mantenerlo en un ambiente separado de las demás mascotas y realizar la adaptación de forma progresiva.

“ En caso llegue un gato a una casa con niños, es crucial que los menores comprendan que no es un juguete y que merece respeto. Por ello, es fundamental que, ante una interacción, siempre haya un adulto presente, quien sepa leer ciertas posturas del gato, tales como las orejas hacia atrás o el golpeteo de la cola, con los que indica que no desea ser molestado”.

Por último, la profesional aseguró que, es preferible que los mininos no salgan a la calle a deambular , ya que pueden encontrarse con otros felinos, corriendo el riesgo de contraer enfermedades mortales, como la leucemia y el sida felino o incluso sufrir de accidentes. Del mismo modo, resaltó la importancia del collar y la placa con el nombre de la mascota y el teléfono del familiar, así como el uso del microchip , el cual funciona como una huella que permite identificarlo en cualquier parte del mundo.