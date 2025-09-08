Devorar, delulu y FOMO: la guía para entender el lenguaje de tus hijos Gen Z

– “Oye, vi ese video de TikTok, ¡estaba tan delulu!”

– “¡Sí! Era muy cringe, pero al mismo tiempo, devoró mis expectativas completamente”

Probablemente todos hemos escuchado, en más de una ocasión, este tipo de conversaciones entre adolescentes de la Generación Z que nos dejan con una pregunta en mente: ¿Qué acaban de decir? Para quienes no las conocen, estas palabras pueden sonar como un idioma totalmente ajeno. Sin embargo, para ellos, son simplemente parte de las nuevas expresiones que esta generación ha adoptado para comunicarse de una forma única, personal y, sobre todo, divertida.

Este fenómeno no es algo completamente nuevo. De hecho, como mencionó Héctor Lazo, psicólogo de la Clínica SANNA San Borja a Hogar y Familia, “Cada generación ha creado su propio lenguaje. En los 80 y 90, por ejemplo, se usaban términos como ‘chévere’ o ‘bacán’, y en los 2000 surgieron expresiones relacionadas con los chats y el MSN.” Lo que realmente cambia con la Generación Z es la velocidad con la que sus palabras se difunden. Gracias a redes sociales como TikTok e Instagram, lo que empieza como un meme o una broma en un video puede convertirse en una palabra de tendencia mundial en cuestión de segundos.

Para los jóvenes de hoy, términos como “devorar”, “delulu”, “cringe” o “FOMO” no son solo palabras; son símbolos de su mundo digital, de sus emociones y de su forma de relacionarse. No se trata solo de un lenguaje, sino de una forma de crear identidad.

Según la psicóloga Mary Castro, de la Clínica Ricardo Palma: “Cada generación busca tener su propio código para entenderse entre ellos y marcar distancia de los adultos. La necesidad de crear este lenguaje es parte de un proceso natural donde buscan innovar y diferenciarse”.

El poder del lenguaje como herramienta de identidad

El lenguaje, más que un simple medio de comunicación, actúa como un potente código de pertenencia que define y refuerza la identidad colectiva de un grupo. Para la Generación Z, usar estas expresiones es un símbolo de inclusión. Tal como lo señaló el experto, estas palabras se convierten en marcadores de identidad, diferenciando a este grupo de otros. Hablar en su jerga es tan importante como la forma de vestir o comportarse; es una forma de decir “yo pertenezco a este grupo, sé lo que está de moda y me identifico con él”.

De acuerdo con la doctora Castro, este lenguaje también es una herramienta de autoafirmación. Ayuda a los jóvenes a diferenciarse de generaciones anteriores, particularmente de sus padres, lo cual refuerza su búsqueda de unicidad. A través de estas palabras, buscan construir su propia identidad, y la manera en que se comunican se convierte en una marca generacional. Como aseguró Liliana Tuñoque, psicoterapeuta de Clínica Internacional, “para muchos adolescentes, entender y usar este lenguaje es casi como una contraseña; si puedes hablarlo, eres parte del grupo”.

Sin embargo, el no adaptarse a este lenguaje puede tener consecuencias sociales y psicológicas significativas. El mayor riesgo es la exclusión, algo que para los adolescentes puede resultar devastador. Como bien apuntó Héctor Lazo, el hecho de no entender o no utilizar estas expresiones puede generar una sensación de estar “fuera de lugar”. En un momento en el que la pertenencia es clave, no encajar en la jerga de moda puede generar inseguridad y aislamiento. Aunque no todos deben usar estas palabras, los que no las comprenden pueden sentir una presión por imitar o un miedo a ser rechazados por su grupo.

Plataformas como TikTok e Instagram son el motor que acelera la difusión del lenguaje juvenil, creando una dinámica de adaptación constante.

“Sin duda, la falta de adaptación puede hacer que algunos jóvenes sientan que están siendo desplazados, lo que podría contribuir a la fragmentación social”, agregó la psicóloga de la Clínica Ricardo Palma.

¿Es una forma de manejar las emociones?

El lenguaje no solo refleja la forma en que pensamos, sino que también es una herramienta poderosa para gestionar y expresar nuestras emociones. Esto es especialmente evidente en los jóvenes, quienes, a través de palabras como “delulu” o “cringe”, encuentran una manera de manejar sentimientos complejos de manera más ligera y menos cargada. Según Castro, al usar estos términos, los jóvenes pueden darle nombre a emociones complicadas, como la vergüenza o la frustración, sin que estas se vuelvan abrumadoras. De esta manera, el lenguaje les permite procesar y poner en palabras lo que a veces resulta difícil de expresar.

Muchas veces estas expresiones son como un desahogo o un filtro emocional. Por ejemplo, como explicó la licenciada Tuñoque, usar términos como “delulu” es una forma de reconocer que están fantaseando, pero con un toque de humor.

Redes sociales y la creación del lenguaje Gen Z

Las redes sociales han revolucionado la forma en que nos comunicamos, pero su impacto ha sido aún más significativo en la Generación Z. Hoy, los jóvenes tienen acceso constante a plataformas donde no solo interactúan entre sí, sino que también se exponen a un sinfín de contenido generado por influencers y creadores de contenido.

Básicamente, estos espacios permiten que nuevos términos y expresiones surjan y se integren rápidamente al vocabulario juvenil, creando una dinámica de adaptación constante. Lo que antes podía haber sido un término exclusivo de un grupo pequeño, hoy se convierte en una tendencia global.

“En el pasado, palabras, expresiones o “códigos” se limitaban a barrios o colegios. Sin embargo, las redes sociales han ampliado ese escenario, haciendo que una sola palabra pueda volverse viral. Plataformas como TikTok e Instagram actúan como megáfonos globales, multiplicando el alcance de estos términos. Además, los influencers juegan un papel fundamental en este proceso, pues su influencia sobre los jóvenes es tan grande que, si un creador de contenido dice algo, los chicos lo adoptan rápidamente”, resaltó Tuñoque.

La curiosidad de los padres por el mundo digital de sus hijos, y la disposición a aprender de su jerga, abre la puerta a un diálogo más honesto y a un vínculo familiar más fuerte.

Además, como refirió el psicólogo de Sanitas, las redes sociales no solo permiten que estas palabras se difundan rápidamente, sino que también incorporan otros elementos, como imágenes, videos, memes y sonidos. Estos recursos visuales y auditivos hacen que el lenguaje sea más atractivo, memorable y fácil de compartir entre los usuarios.

La comunicación intergeneracional: de brecha a puente

La brecha entre las generaciones, especialmente en lo que respecta al lenguaje, es un desafío común en muchas familias. Sin embargo, en lugar de percibirla como un obstáculo, puede convertirse en una oportunidad para un aprendizaje mutuo. Según Mary Castro, “si existe un diálogo adecuado, esta diferencia de lenguaje puede convertirse en un puente”. Es decir, en lugar de ser un espacio de incomprensión, las diferencias lingüísticas pueden abrir la puerta a nuevas formas de conectar.

¿Qué pueden aprender los padres de sus hijos?

Los padres pueden descubrir nuevas perspectivas al interactuar con el lenguaje de sus hijos. Como sugirió la psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, “los padres pueden aprender de los hijos a través de la apertura y la curiosidad.” Este enfoque les permite no solo entender mejor a sus hijos, sino también explorar su mundo de una forma más flexible y menos rígida. Los hijos, con su lenguaje fresco y creativo, ofrecen una ventana a formas innovadoras de ver el mundo, algo invaluable para los adultos.

¿Qué pueden aprender los hijos de sus padres?

Por su parte, los hijos también tienen mucho que aprender de sus padres, especialmente cuando se trata de gestionar las diferencias de manera respetuosa. Tal y como expresó Tuñoque, “los hijos pueden aprender de sus padres límites, seguridad y experiencia”. Estas enseñanzas no solo les brindan herramientas para navegar el mundo, sino que también les muestran la importancia de la empatía y el respeto hacia quienes piensan de manera diferente.

“Si lo vivimos como un intercambio y no como una lucha, se convierte en un puente muy valioso. Esta apertura y disposición mutua no solo acerca a las generaciones, sino que también fortalece el vínculo familiar”, enfatizó la psicóloga.

¿Cómo pueden los padres conectar con el lenguaje de sus hijos?

Mostrar curiosidad genuina sin juzgar: La curiosidad es una de las herramientas más poderosas. Por eso, como subrayó Castro, los padres deben mostrar interés en entender los términos y expresiones de sus hijos, sin juzgar o burlarse de ellos. La idea es no pretender imitar, sino reconocer que “no tengo que decirlo, pero entiendo lo que estás diciendo”. Esto crea un espacio de confianza y respeto.

Validar primero, luego preguntar: En lugar de hacer comentarios de juicio, los padres deben validar la experiencia de sus hijos. Por ejemplo, si usan una palabra o una expresión que no entienden, el padre puede decir: "Entiendo que esto te divierte, cuéntame más". Esta validación inicial facilita que el hijo se sienta cómodo al explicar.

Términos como "cringe," "FOMO," o "slay" son la forma en que los jóvenes expresan sus emociones y experiencias. Conocer su significado no es solo una moda, sino una herramienta para comprender su mundo.

Preguntar de manera sencilla: Cuando no entiendan una expresión, la mejor estrategia es simplemente preguntar. Hacer preguntas como “Eso suena divertido, ¿qué significa para ti?” abre las puertas a una conversación sin hacer que el hijo se sienta ridiculizado. Esta es una manera de conectar sin imponer.

Incorporar la jerga de manera positiva: Usar el mismo lenguaje que usan los hijos, pero de manera positiva, también ayuda a conectar. Según Liliana Tuñoque una forma efectiva es emplear esas palabras en un tono positivo. Por ejemplo: "Hoy en tu presentación estuviste en modo main character". De esta forma, se refuerza el vínculo sin ridiculizar.

Escuchar con atención: Es esencial escuchar activamente, sin sarcasmo ni ironía, especialmente cuando los hijos usan nuevas expresiones. De acuerdo con Héctor Lazo, escuchar de manera atenta y repetir lo que se ha entendido, aunque sea de forma simple, hace que los hijos sientan que su forma de hablar tiene valor. Este tipo de escucha activa fortalece el vínculo emocional y les permite sentirse comprendidos.

Compartir espacios digitales: Esto puede incluir ver juntos un TikTok o cualquier otro contenido en redes sociales donde se utilicen expresiones o términos que los padres no conozcan. Preguntar sobre el significado de esas expresiones y entender el contexto detrás de ellas es una forma práctica y natural de conectarse. Al interesarse por lo que hay detrás de la palabra, los padres demuestran un interés genuino en el mundo emocional de sus hijos.

Nunca ridiculizar: Los psicólogos coincidieron en que una de las estrategias más importantes es evitar ridiculizar la forma en que los hijos se expresan. Esto puede alejarlos emocionalmente y romper la comunicación. En cambio, preguntar de manera respetuosa y con interés genuino fortalece la relación.

El ABC de la Generación Z

1. Delulu

Significado: Proviene de la combinación de “delusional” (delirante) y la terminación “ulu”, que alude a un estado de pensamiento irracional o fantasioso.

Uso: Se usa para describir a alguien que tiene expectativas poco realistas o que se engancha con algo de manera exagerada. Ejemplo: "Esa persona está muy delulu con sus expectativas de la relación".

2. Cringe

Significado: Algo que provoca incomodidad o vergüenza ajena.

Uso: Se refiere a situaciones o comportamientos que se perciben como incómodos o vergonzosos. Ejemplo: "Ese comentario fue muy cringe".

3. FOMO (Fear of Missing Out)

Significado: Miedo a perderse algo, especialmente eventos o actividades sociales populares.

Uso: Se utiliza cuando alguien siente ansiedad por no estar participando en algo. Ejemplo: "Tengo FOMO porque todos están en esa fiesta y yo no".

4. Mood

Significado: Se refiere a un estado emocional o a una vibra general en un momento determinado.

Uso: Se usa para expresar que algo refleja cómo te sientes en ese momento. Ejemplo: "Ese video es total mood, me siento igual".

5. Devorar

Significado: Hacer algo con mucha energía, en especial destacar o sobresalir en algo.

Uso: Se usa para describir que algo o alguien está haciéndolo muy bien o con intensidad. Ejemplo: "Esa película la devoré en una noche".

6. Slay

Significado: Hacer algo con mucho estilo, destreza o confianza.

Uso: Se usa para describir algo impresionante o digno de admiración. Ejemplo: "¡Ella está slay en esa foto!"

7. Rizz

Significado: Habilidad para ligar o atraer a alguien, especialmente en el contexto de citas.

Uso: Se refiere a tener "flow" o un buen estilo al tratar de seducir o impresionar a alguien. Ejemplo: "Ese chico tiene rizz, seguro que le gustas".

8. Mid

Significado: Algo que es promedio o no tan impresionante, ni bueno ni malo.

Uso: Se usa para describir algo que no cumple con las expectativas. Ejemplo: "La película estuvo medio mid, no fue tan buena como pensaba".

9. Red flag

Significado: Una señal de advertencia o algo que indica que algo no está bien, especialmente en relaciones.

Uso: Se refiere a comportamientos sospechosos o que sugieren problemas. Ejemplo: "Esa actitud es una red flag, ten cuidado".

10. Random

Significado: Algo inesperado o que parece no tener conexión con nada.

Uso: Se usa para describir algo que ocurre sin razón aparente o que es sorprendentemente extraño. Ejemplo: "Eso fue muy random, ¿cómo llegamos aquí?"

11. Low key

Significado: Algo discreto, que no se quiere mostrar demasiado o que no es exagerado.

Uso: Se usa cuando no quieres llamar demasiado la atención sobre algo. Ejemplo: "Low key, me siento cansado de todo esto".

12. Goals

Significado: Algo que se ve como aspiracional o digno de ser alcanzado.

Uso: Se utiliza cuando algo o alguien representa lo que se desea lograr. Ejemplo: "Su relación es goals".

13. Mother

Significado: Se refiere a alguien que es una figura central, como una persona empoderada, segura o líder.

Uso: En algunos contextos, puede referirse a alguien que es el mejor en lo que hace, especialmente en moda o cultura pop. Ejemplo: "Ella es la mother de las tendencias.".

14. Hype

Significado: Gran emoción o expectativa por algo.

Uso: Se refiere a la energía generada alrededor de algo, como un evento o producto. Ejemplo: "¿Vale la pena todo el hype de esa película?"

15. Lol

Significado: Risa en línea, acrónimo de “Laughing Out Loud”.

Uso: Es una forma común de mostrar que algo es gracioso o divertido. Ejemplo: "Eso fue muy gracioso, lol".

16. Prime

Significado: El mejor momento de algo o alguien.

Uso: Se refiere a un estado óptimo o superior. Ejemplo: "Este es mi prime, nunca me he sentido mejor".

17. Estoy en mi peak

Significado: Significa estar en el punto más alto o mejor momento de la vida, una fase de éxito.

Uso: Usado cuando alguien siente que está en su mejor versión. Ejemplo: "Estoy en mi peak, todo está saliendo bien".

18. Ghostear

Significado: Dejar de responder o desaparecer repentinamente de la vida de alguien, especialmente en relaciones.

Uso: Se refiere a cortar comunicación sin explicación alguna. Ejemplo: "¿Por qué me ghosteaste después de nuestra cita?"

19. Gaslightear

Significado: Manipular a alguien para hacerle dudar de su propia percepción de la realidad.

Uso: Se usa para describir el comportamiento de alguien que distorsiona la verdad para hacer que otro dude de sí mismo. Ejemplo: "Él está gaslighteando a su amiga, le está haciendo creer que lo que ve no es cierto".

20. Estoy living

Significado: Estar disfrutando completamente de un momento, estar muy emocionado.

Uso: Se usa para expresar que algo está siendo extremadamente divertido o emocionante. Ejemplo: "¡Estoy living este concierto!"

21. Beef