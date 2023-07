Julia no sabía que se encontraba en un grupo de WhatsApp tóxico hasta que cambió de colegio a su hijo. Ella es madre de un pequeño de 6 años y, junto a su esposo, está pendiente de las necesidades y requerimientos que existen en torno a la educación de su niño, sin embargo, las interacciones entre los padres de familia a través de estos chats le resultaban estresantes.

“En el colegio anterior, el grupo de WhatsApp traía loca a la pobre profesora. Yo sentía pena por ella, porque daba indicaciones claras, pero los padres le hacían cada pregunta cuando todo estaba detallado en el mensaje de la maestra, pero no lo leían”, contó a este medio.

“Si había problemas entre los estudiantes, los padres de uno se ponían a amenazar a los del otro niño, como si fueran matones. Incluso, algunos padres no sabían las respuestas de las tareas y las preguntaban en el chat”, continuó.

Al igual que Julia, son muchos los padres y madres que preferirían no formar parte de estos chats grupales debido al incorrecto uso que le dan algunos de sus pares. Ellos lamentan que se emplee dicho espacio para reclamar nimiedades, preguntar obviedades, escribir a cualquier hora del día buscando una respuesta rápida o que, simplemente, no se comporten como adultos.

“En el nuevo colegio de mi hijo, no hay grupo de padres y me parece perfecto. La subdirectora explicó, en una reunión antes de iniciar las clases, que toda comunicación se hace a través del cuaderno de control”, narró.

“Entonces, tú le dejas un mensajito allí y la profesora lo responde al día siguiente, lo cual me parece bien, porque así no van a estar reventando el celular, con llamadas o mensajes de WhatsApp, con cada cosa”, finalizó.

En estos espacios, lo recomendable es no hablar sobre temas sensibles ante la posibilidad de desatar discrepancias o incomodar a los participantes.

¿Cómo debería ser la forma correcta de interactuar en los grupos de WhatsApp?

WhatsApp ha demostrado ser una herramienta de comunicación ampliamente utilizada en diferentes contextos, incluido el escolar. La propia UNICEF alabó que esta red social de mensajería pueda apoyar la educación de niños y adolescentes en situaciones adversas.

No obstante, la mencionada entidad también puntualizó que su uso debe ser responsable y seguro, promoviendo la privacidad y protección de datos, ya sea del docente, de los estudiantes o de sus padres, quienes deberían mantener una comunicación horizontal y alturada por este medio.

“Cuando empezó la pandemia, desde varios sectores provecharon el WhatsApp debido a que es una herramienta de comunicación muy rápida y fácil de usar. Pero para que la interacción se desarrolle sin problemas por los chats grupales, lo principal es precisar cuál será el objetivo de este”, manifestó la psicóloga clínica infantil Nelly Castro en diálogo con Hogar&Familia.

“Determinar para que se están creando estos grupos es un punto claro para evitar malentendidos posteriores. Generalmente, estos grupos se dan para compartir información o para llegar a acuerdos puntuales y funcionales. Esa tendría que ser la mirada al momento de formar un grupo de WhatsApp”, agregó.

En esa línea, la doctora Castro brindó una serie de pautas lograr una correcta interacción a través de los grupos de WhatsApp:

Si no lo dirías en persona, no lo digas por WhatsApp

Algo importante a tomar en cuenta, explicó la especialista, es pensar antes de escribir o mandar un audio, ya que, si no diría algo en persona, tampoco lo debería trasmitir a través de este espacio porque el mensaje puede adquirir otras connotaciones y tergiversarse.

“Recuerde que los gestos, la postura del cuerpo, y la mirada, transmiten mucha información cuando la interacción es física. Entonces, en estos grupos, si doy mensajes escuetos o frases cortas puede generarse una mala interpretación”, señaló Castro.

No hablar de temas sensibles

La experta sugirió evitar hablar sobre temas sensibles ante la posibilidad de desatar discrepancias o incomodar a los participantes. “No mencionar o debatir temas como religiosos, políticos, o incluso deportivos. Luego de manifestar desacuerdos, la situación puede escalar a enfrentamientos personales”, sostuvo.

Pensar antes de escribir

Pensar antes de escribir es fundamental y leer lo que voy a enviar también es básico. “Leer el mensaje antes de mandarlo esto no solo ayudará a que vea si su ortografía es la correcta, sino que evitará malas interpretaciones de parte de los receptores”, indicó la doctora.

Las rencillas o problemas con algún participante del chat grupal se debe resolver en privado.

Evitar monosílabos

Tener una comunicación clara y sencilla, pero no escueta. “No podemos reducir las respuestas a monosílabos o emojis, no es inapropiado, pero el emisor del mensaje puede pensar que no le están dando la importancia debida a su inquietud”, dijo.

Resolver problemas en privado

Si un problema se desata entre los integrantes del grupo, lo recomendable es no continuar la discusión ahí mismo, sino ir al chat personal de la persona para resolver las discrepancias en persona. “Siempre que se genera un conflicto, lo mejor es resolverlo en el ámbito privado, eso evitará que se hagan comentarios luego y, sobre todo, no se incomodará a los demás participantes”, exhortó.

No esperar una respuesta inmediata

Hay que tener presente que, si no te responden el mensaje, no quiere decir que tengan algo en tu contra. “Estamos acostumbrados a la inmediatez, pero no siempre va a ser así. Las respuestas no van a ser inmediatas, por lo que no debes entrar en conflicto con los presentes en el chat, así te dejen en visto. Cada persona tiene cosas que hacer fuera de su celular, ya te responderán cuando puedan. Hay que ser empáticos”, aseveró.

Importante

Cabe precisar que los grupos de WhatsApp relacionados con las clases de tus hijos son de gran ayuda, permiten una rápida comunicación con la profesora, son útiles para hacer coordinaciones o para realizar preguntas si algún punto tratado anteriormente no quedó muy claro, pero, el éxito de estas interacciones va a depender en gran parte del comportamiento de los padres o participantes, de que tan alturado puedan mantener un debate o cuanta es su capacidad de entender lo que se les dice.