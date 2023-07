El invierno puede ser una época complicada para nuestras mascotas, ya que las bajas temperaturas y las condiciones climáticas adversas llegan a afectar su día a día si es que, como dueños, no mantenemos la rutina a la que están acostumbrados.

Para garantizar que nuestros amigos peludos se mantengan seguros y cómodos durante esta temporada, es fundamental no descuidar sus cuidados esenciales, como, sacarlo a pasear, cepillar su pelaje, mantener sus baños, entre otros.

En busca de mantener una correcta rutina de cuidados para mascotas en temporada de invierno, Hogar&Familia conversó con Celeste Romero, co-fundadora de Kind Paw Grooming Spa para mascotas, para que detalle cuál debería ser nuestro comportamiento con nuestros perros o gatos en estos días, cuando ya se siente el frío propio de la estación.

Cómo mantener una correcta rutina de cuidados para nuestras mascotas

Alimentación

Una alimentación balanceada es esencial para el bienestar de tu mascota en época de invierno, ya que las vitaminas y nutrientes van a mejorar y fortalecer su sistema inmune. “Así, nuestras mascotas van a estar más protegidas frente enfermedades comunes y virales en estos días donde ya se empieza a sentir el frío”, comentó Romero a este medio.

Evitar el sedentarismo

A medida que la temperatura va bajando, muchas veces los dueños preferimos quedarnos más tiempo en casa y descansar, pero esto puede ser malo para nuestros perritos. “No debemos descuidar estas horas de paseo que son vitales para ellos y realizar actividad física. Recuerda que dar una caminata estimula la mente del perrito, disminuye el estrés en casa y también aporta en su salud”, dijo la experta.

“En el caso de los gatos, que no salen a pasear con nosotros, es importante fomentar los juegos dentro de casa, implementar productos que estimulen a mantenerse activos”, continuó.

En invierno, se suele espaciar mucho los tiempos que hay entre baño y baño, pero esto solo va a depender de los cuidados que necesite cada raza y tipo de mascota.

Cepillado de pelaje

No debemos descuidar el cepillado de su pelaje. Esto se debe hacer a diario, independiente del tipo de pelaje que tenga la mascota. “Es importante mantener una rutina cepillado y peinado diario. De lograr mantener la rutina, se podrá disminuir la cantidad de pelo muerto que cae por la casa, ayudará a la circulación sanguínea, aportará brillo y suavidad a su pelaje y, lo más importante, en caso de mascotas de pelo largo, es que evita la formación de nudos en el pelaje”, explicó.

Higiene y baños

En invierno, se suele espaciar mucho los tiempos que hay entre baño y baño, pero esto solo debe depender de la preferencia de cada mascota. La experta aconsejó que los baños siempre se realicen en un ambiente cerrado y sin corrientes de aire, a fin de evitar el cambio brusco de temperatura y, posteriormente, enfermedades.

“La frecuencia de los baños va a depender del tipo de pelaje y la actividad que realice la mascota. Puede haber baños dos veces por semana, pero esta frecuencia normalmente es porque así se lo han recetado por una enfermedad de piel. Por experiencia, diría que los baños suelen darse cada 15 días”, manifestó.

“En el caso de gatitos, existen productos específicos para su limpieza. En gatos de pelo largo, se emplean productos que aporten hidratación al pelaje, ya que eso evita la porosidad. Facilita, también, el cepillado diario en casa y evita la formación de nudos en el pelaje, que es un cuadro bastante frecuente en esta especie”, acotó.

Hidratación

En esta temporada, a veces las mascotas pueden consumir una menor cantidad de agua de lo acostumbrado, por ello, debemos estar atentos a que tomen lo que necesitan dependiendo de su tamaño, peso y tipo de actividad. “Podemos incentivar colocando fuentes de agua en distintas zonas de la casa o, también, aportando hidratación mediante alimento húmedo”, precisó Romero.

Uso de la ropaa

El pelaje de nuestras mascotas tiene las características necesarias para protegerlos tanto del frío como del calor. En temporadas de verano suelen realizar un proceso de muda natural para sentirse más frescos, mientras que los meses de invierno, recuperan el pelo que han perdido para estar más abrigados, a eso se le llama muda opcional.

“El uso de la ropa es opcional, no es algo que vaya a ser obligatorio, no aporta nada la ropa, porque ya el pelaje ayuda a proteger tanto del frío como del calor. Claro que, si una mascota manifiesta frío y necesita de un abrigo, podemos colocarle la ropa. Debemos asegurarnos que sea una prenda que no le genere tal vez ninguna irritación, alergia, además de prestar más atención a la rutina del cepillado, ya que la ropa, al general sección con el pelaje, en el caso de mascotas de pelo largo, contribuye a la aparición de nudos. El cepillado tiene que ser más frecuente”, aseveró.