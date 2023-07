Pese a los momentos complicados y los problemas que pueden aparecer en el día a día, casi todos desean tener una relación de pareja estable, duradera e inquebrantable. Para lograrlo, existen 8 reglas de oro que se deben seguir al pie de la letra, según dos expertas en psicología.

Ellas son Jessica Griffin, profesora de psiquiatría y pediatría en la Facultad de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts (EE.UU.), y Pepper Schwartz, experta en sexualidad y docente de sociología en la Universidad de Washington (EE.UU.).

Ambas llevan más de 5 décadas analizando el comportamiento de las parejas. Gracias a la experiencia adquirida, han elaborado una lista de máximas para que el amor no se marchite con el paso del tiempo y, por el contrario, se fortifique entre dos personas año tras año.

“La idea equivocada que tiene mucha gente es que las parejas felices discuten menos. Pero no es así, si no que discuten con más eficacia. (…) Cuando trabajamos con parejas que parecen no avanzar en sus desacuerdos, les sugerimos que se den una tregua y elaboren un plan para comunicarse mejor”, aseguraron las expertas a la “CNBC”.

En esa línea, entre los varios ejercicios que recomiendan, exhortaron a las parejas con problemas a que cada uno escriba lo que les molesta del otro y de la propia relación.

Reglas para tener una relación eficiente

Para conseguir que las relaciones de pareja avancen, lo más importante es la comunicación, independientemente del contexto. Por tal motivo, Griffin y Schwartz dieron a conocer las reglas para que ambas partes discutan de manera eficiente y puedan expresar todo lo que sienten sin que el otro se incomode.

Primera regla

Ser sinceros, pero no crueles

Segunda regla

No insultar ni despreciar

Tercera regla

El objetivo es resolver el problema para poder seguir adelante

Cuarta regla

No se abandona la conversación. “Pero está bien pedir un descanso de 20 minutos”, aconsejan.

Quinta regla

Ambos queremos lo mismo: conectar y mejorar nuestra relación

Sexta regla

Objetivo: “Tú y yo contra el problema, no tú contra mí”.

Sétima regla

No culpa. “Intentaremos utilizar afirmaciones del tipo ‘yo siento’ en lugar de culparnos mutuamente”, dijeron.

Octava regla

Exponer necesidades positivas. Por ejemplo: “Necesito sentirme más cerca de ti”, “Me gustaría que me apoyases más”, entre otras...

Importante

Es fundamenta que “tú y tu pareja estéis de acuerdo en que las normas de compromiso incluyen tanto el buen trato como la verdad. Esto los ayudará a ambos a llegar a la raíz de vuestros problemas sin cortar vuestra conexión emocional”, indicaron Jessica Griffin y Pepper Schwartz. “Cuando las parejas se dan espacio para expresar sus opiniones y luego hacerse preguntas, en vez de limitarse a insistir en sus propias opiniones o abandonar la escena, los sentimientos más suaves tienen tiempo de aflorar”, aseveraron.