¡Llegó el regreso a clases! Después de unas largas vacaciones llenas de diversión y relajo, los ‘peques’ están listos para volver a las aulas a estudiar y aprender. Sin embargo, además de ser una época de aprendizaje, el inicio del año escolar también representa algunas dificultades, tanto para los padres como para los hijos, sobre todo al momento de adaptarse a la rutina.

Hogar&Familia, conversó con Talia Elguera (@mamiporcuatro), Jazmin Chura (@jazminchura_) y Lorena Gutierrez (@catayyoblog), tres mamás blogueras expertas que compartieron sus mejores consejos para tener el mejor inicio del año escolar.

¿Cómo motivar a los niños para el regreso a clases?

¿Tus hijos tienen distintas edades? Talia Elguera es mamá de cuatro niños. El mayor tiene 14 años y el menor tiene 7, mientras los dos del medio son de 12 y 9 años. Con una gran familia, Talia sabe bien cómo organizarse para el regreso a clases.

‘Mami por cuatro’ afirma que cada niño es distinto. “Mientras más grande, es más difícil ponerle una rutina. Algunos se despiertan más temprano que otros. Al momento de preparar los horarios, los más pequeños son más dóciles, mientras que los adolescentes reclaman un poco porque aún no quieren dormir. Será importante no imponer la rutina y escuchar el aporte de los que piensen algo distinto. Asimismo, lo mejor será ajustar los horarios sútilmente. Por ejemplo, una semana antes, pueden ir adelantando la hora de dormir de 15 en 15 minutos. El objetivo final es que duerman sus 8 horas”, sostuvo.

Mientras más crecen los chicos, más complicado es instaurar un horario para dormir.

Talia resalta que la diferencia de edad también se siente al momento de hacer las loncheras. Como recomendación, aconseja hacer las loncheras junto a los niños para que ellos decidan lo que quieren llevar, siempre con supervisión. “Cada uno siempre quiere algo distinto. Podemos aprovechar esto para que hacer la lonchera sea un momento familiar y que cada uno escoja lo que quiere comer en el día. Para lograrlo, será fundamental tener snacks saludables adecuados en la cocina a su disposición”, añadió.

Por otro lado, al tener más de un niño en casa, es normal que alguno no esté motivado por el inicio de clases. “Los grandes sí suelen querer volver a la escuela, pues extrañan a sus amigos y lo ven como un plan divertido. Sin embargo, en mi caso, mi hijo de 9 es un poco más tímido y siento que ha disfrutado más el tiempo en familia, lo que lo lleva a no estar muy convencido del regreso a clases. Le da nervios iniciar algo distinto”, aclaró.

Si tu pequeño está nervioso por el primer día, procura validar sus emociones. / Yeko Photo Studio

Para motivarlo, la mamá blogger resaltó la importancia de validar sus emociones. No obstante, aunque no tiene nada de malo sentir miedo, será necesario afrontarlo. “Recuérdenle que le hará bien hacer nuevos amigos, disfrutar el recreo, reírse y conocer a los nuevos maestros. Debemos enseñarles a ampliar el panorama y no fijarse solo en lo malo”, destacó.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de no presionarlos ni hacer que todo gire alrededor del regreso a clases. “No torturarlo con el tema, pero sí mantenerlo al tanto cuando pregunte o sea necesario”, indicó.

El checklist del regreso a clases: Ver qué sirve del año pasado y en qué necesitas invertir nuevamente. Por ejemplo, ¿la mochila aún sirve o necesita una nueva? Revisar la cartuchera y ver qué se tiene que reponer. Además, también los puede motivar comprar útiles escolares llamativos, como un lapicero de cohete o un llavero de peluche para poner en el cierre. Tener snacks adecuados para lonchera y hacer una lista de lo que siempre debe haber en la cocina. ¡Nadie quiere llegar tarde en su primer día! Salir con anticipación es imprescindible, sobre todo si quieres tomar fotos de tus peques antes de ir al colegio. Recuerda que todos estamos fuera de costumbre, no solo los chicos.

¿Cómo afrontar primer grado de primaria?

En el caso de Lorena Gutierrez, su pequeña acaba de vivir su primer primer día de clases. “Mi hija tiene 6 años, por lo que empezó primero de primaria este año”, afirmó. Si tu hijo o hija recién está experimentando el inicio del año escolar, te contamos algunas de sus recomendaciones.

“Trato de involucrarla en todo momento. Antes de iniciar clases, fuimos juntas a comprar sus útiles. Ella me ayudaba a marcar lo que ya habíamos conseguido y elegir las cosas nuevas. Lo mismo hicimos con la lonchera. Juntas, planificamos lo que le mandaría durante la semana. De este modo, pudimos hacer las compras juntas e ir adquiriendo los ingredientes de los platillos que asignamos para cada día”, comentó.

Anima a tu pequeño a participar en la elaboración de sus loncheras. / taras_chaban

En palabras de Lorena, es sumamente importante acomodarse a la rutina con anticipación. “Estuve haciendo que cada día se acueste un poco más temprano, como de 30 en 30 minutos, para que logre ajustarse a la nueva rutina poco a poco”, especificó.

En relación a la motivación, la mamá blogger afirmó que su pequeña sí ha estado muy emocionada por su primer día. “De todas maneras, si tu pequeña/o también está recién ingresando a la primaria, también es importante recordarles que ya no todo será un juego como lo era en el kinder. En ese sentido, recuérdenles siempre que aprender también puede ser divertido. Para ello, los útiles llamativos y aptos son una gran forma de motivarlos”, concluyó.

¿Regreso a clases sin motivación?

Jazmin Chura es mamá de Valentina, una pequeña de 7 añitos que acaba de empezar segundo de primaria. En su caso, su hija no siente mucha emoción por volver a clases. “Le gustan mucho las vacaciones, por lo que me esfuerzo mucho en motivarla previo al primer día. Por ejemplo, algo que la emociona mucho es escoger su mochila, cuadernos y útiles. Le encanta comprar colores pasteles, borradores con forma, los accesorios de Disney y esos pegamentos mágicos nuevos que han salido. Tener su cartuchera linda y organizada le hace mucha ilusión”, aseveró.

Los útiles escolares son una gran forma de motivar a los más chicos.

En la otra mano, para ella, lo principal para un regreso a clases perfecto es dejar todo listo un día antes. “Dejar el uniforme en la cama ya planchado, los cuadernos forrados en la mochila y todos sus accesorios limpios le permitirá ser más independiente, pues, al despertarse, irá directamente a cambiarse y tomar las cosas que ya están preparadas”, resaltó.

“Lo que preparamos más es el tema de dormir. Durante el verano, creo que todas las mamás somos más flexibles con el horario de los chiquits para dormir. Por ende, una semanita antes, lo mejor será restarle media hora a la hora de acostarse para lograr adaptarse al inicio de clases”, recalcó.

Como parte de su checklist, también incluyó realizar una lista de todas las ideas de loncheras para el primer mes. “En la mañana, uno suele estar apurado y puede terminar mandando lo primero que encuentre. Lo mejor es dejarlo todo listo para hacer loncheras divertidas, saludables, con formitas y decoraciones”, aseveró.

“También será vital etiquetar absolutamente todo, desde los lápices hasta los polos de educación física, para que no se pierda nada. Es normal que los chicos extravíen cosas, por lo que las etiquetas pueden ser sumamente salvadoras”, agregó.

Finalmente, Jazmin añadió que puede ser muy útil contarles a los ’peques’ sobre las experiencias que vivirán en la escuela. “El mismo día, procuren levantarse super temprano para poder tomar todo con calma, tomar desayuno y conversar con ellos. Será lo mejor para despejar los nervios”, concluyó.