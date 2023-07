Durante la adolescencia y la juventud, los hijos buscan tomar sus propias decisiones de manera independiente. Sin embargo, el acompañamiento y asesoría de los padres será fundamental, sobre todo en momentos importantes de su vida, como su primera relación amorosa. Por ello, los papás deben tomar en cuenta algunas señales para poder aconsejar a su hijo durante el camino.

En ese sentido, conversamos con Antonella Galli, psicóloga y psicoterapeuta de la Clínica Ricardo Palma, quien nos indicó ciertas señales que se pueden observar si un joven o adolescente está atravesando una relación tóxica. “Como padres, debemos estar alertas si nuestro hijo no se encuentra feliz o tiene cambios bruscos de comportamiento”, añadió.

Los espacios de conversación serán fundamentales

¿Qué hacer si mi hijo se encuentra en una relación tóxica?

En primer lugar, la especialista indica que las señales más graves son las escenas de celos, la prohibición y limitación del tiempo con amigos, la acaparación de su tiempo y las constantes discusiones hasta altas horas de la noche. Por ende, será importante que los padres presten atención a estos comportamientos.

“Durante la adolescencia, los chicos suelen anteponerse a los deseos de los padres. Por ello, será fundamental que los padres no prohiban, más sí los acompañen durante la relación. Si se le castiga al chico o chica, eso puede hacer que se aferre más a la pareja. Lo que debemos buscar es que él mismo se de cuenta de que la relación no funcione”, estableció Galli.

Para esto, la comunicación será fundamental. No obstante, los padres no deben tocar esos temas sólo cuando el hijo tenga una relación, sino que deben ser conversados desde antes. “Según su edad, el hijo debe saber qué cosas se pueden permitir en una relación y a medida que van creciendo. Como padres, tenemos que animarlos a ser asertivos sin caer en el extremo de aceptar todo lo que le propongan, pues tienen derecho a no estar listos para ciertas cosas”, afirmó la psicoterapeuta.

Recomendaciones para los padres puedan manejar la situación Acompañar y aconsejar, más no prohibir Estar atentos a las necesidades emocionales de tus hijos Animarlos a tener una vida social activa Desde jóvenes, instruirlos sobre la percepción del amor Impulsar su autoestima

En esa línea, un factor esencial también será el fortalecimiento de la autoestima y la identidad del adolescente o joven. “Tienen que saber que tienen derecho a opinar y decir que no”, especificó.

“El apoyo psicológico también puede tener buenos resultados, pues algunos hijos son más reservados que otros y pueden preferir conversar directamente con un profesional. Además, una relación tóxica puede alterar la salud mental del hijo y deteriorar su rendimiento, por lo que se necesitará una psicoeducación del amor”, concluyó.