La pandemia de la COVID-19 provocó que millones de escolares fueran educados de manera virtual por dos años. Pese a que esta forma de enseñanza sacó de apuros ante los peligros de concurrir a lugares públicos y aglomerados en el 2020, muchos niños aún sufren las consecuencias de no poder socializar con compañeros y maestros en persona.

De acuerdo a representantes del Ministerio de Educación (Minedu), los infantes tuvieron un impacto negativo en el desarrollo del lenguaje de los niños debido a que, en el regreso a las aulas en el 2022, se observó entre el alumnado de diversas escuelas dificultades para conversar y compartir ideas con otras personas.

Según explicaron, aquellos que ya presentaban dificultades en el lenguaje vieron interrumpido su progreso, mientras que niños, que no presentaban problemas previos, experimentaron limitaciones en su interacción social, lo que resultó en un menor crecimiento de su vocabulario y habilidades comunicativas.

Recomendaciones para desarrollar el lenguaje en niños

Ante tal panorama, expertos de Ediciones Corefo ofrecen distintas sugerencias para fomentar la comprensión del lenguaje propio, su aplicación en diversas situaciones y actividades para expandir el vocabulario de los niños. Estas recomendaciones pueden ser implementadas tanto en el ámbito escolar, mediante actividades específicas, como en el entorno familiar.

La escucha activa

Fomentar la escucha activa les permitirá aprender desde diferentes ópticas y enriquecer su lenguaje. Asimismo, algunas técnicas lo ayudarán a respetar los turnos, evitar distracciones, no juzgar a los demás, buscar el contacto visual, colocarse a la misma altura, tener en cuenta las expresiones y el lenguaje no verbal de los demás, no restar importancia a lo que nos quieren contar y mostrar empatía.

Practicar expresión oral

Motiva a tu hijo a involucrarse en conversaciones cotidianas en el hogar, ofreciéndole la oportunidad de expresar sus ideas y puntos de vista. Anímalo a hablar en voz alta, esto fortalecerá su confianza en su habilidad de comunicarse y desarrollará destrezas de expresión verbal.

Comprensión lectora en casa

Fomentar la lectura en el entorno familiar es una estrategia efectiva para mejorar la fluidez en el lenguaje oral. Investigaciones respaldan la estrecha relación (con un coeficiente de correlación de 0,6 a 0,8) entre el dominio del vocabulario y la comprensión de lectura. Cuanto mayor sea el conocimiento de palabras y expresiones por parte del estudiante, más amplio será su repertorio léxico. Después de disfrutar de la lectura de un libro o un artículo interesante, dedica tiempo a debatirlo con tu hijo, incentivando su capacidad para expresar ideas y fundamentar puntos de vista.

Sé un ejemplo para él

Los niños aprenden observando a los adultos que los rodean. Asegúrate de ser un modelo de comunicación efectiva, utilizando un lenguaje claro y coherente, y brindando ejemplos de cómo expresar ideas con claridad y respeto.