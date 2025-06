Durante los meses más fríos, la tos se convierte en una de las principales causas de consulta pediátrica. Aunque en la mayoría de casos se trata de infecciones virales leves, no siempre es fácil para las familias distinguir cuándo la situación amerita una evaluación médica más urgente.

La Dra. Marianna Constantini, médico de urgencias pediátricas de la Clínica Anglo Americana, explica que un proceso viral agudo puede durar entre 3 a 7 días, pero en algunos casos la tos se puede extender hasta 10 o 15 días. Más allá de la duración, lo que debe orientar a los padres es el estado general del niño.

¿Qué observar antes de ir al médico?

Según la especialista, si el niño puede realizar sus actividades cotidianas, mantiene una alimentación adecuada, no se muestra irritable ni somnoliento y respira con normalidad, es probable que se trate de un cuadro autolimitado. En estos casos, se recomienda acudir a consulta pediátrica, evitar la automedicación y seguir el tratamiento indicado por un profesional.

Consultar a tiempo evita complicaciones y permite un tratamiento adecuado, especialmente en menores de edad que no siempre pueden expresar lo que sienten.

Sin embargo, hay señales que requieren una atención inmediata. Estas incluyen:

Respiración rápida o hundimiento del pecho

Fiebre que se mantiene por más de tres días

Alteraciones en el estado general (apatía, somnolencia, dificultad para alimentarse)

Tos que interfiere con la actividad física o el sueño

Presencia de silbidos en el pecho

En estos casos, la indicación es acudir directamente al servicio de emergencias. “La tos no siempre indica algo grave, pero puede ser la primera señal de que algo no anda bien. Observar, no automedicar y consultar a tiempo puede hacer toda la diferencia”, concluye la Dra. Constantini.

