El 90.6% de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Perú son menores de 11 años, reveló el Ministerio de Salud. Se trata de un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación, así como patrones atípicos de actividad y comportamiento, según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En esta época del año es fundamental estar atentos a las necesidades de todo niño TEA, pues la Navidad y el Año Nuevo son fechas socialmente activas. “Muchos niños desean interactuar, pero no sabén cómo hacerlo, pues los patrones restrictivos y repetitivos generan inflexibilidad, frustración y poca tolerancia ante lo nuevo”, afirmó terapeuta ocupacional y Directora de Sensory Winners.

El momento de los fuegos artificiales es de gran estrés para estos niños.

¿Cuáles son los principales desafíos que afronta un niño con TEA en su día a día?

De acuerdo con el Mag. Héctor Lazo, psicólogo de la Clínica SANNA San Borja, la educación es uno de los principales desafíos que afronta un niño con TEA. “Por ese motivo, se debe atender urgentamente el escaso número de profesionales y la poca -o nula- planificación que existe para la educación inclusiva y la información que se comparte sobre el autismo”, resaltó.

Es preciso señalar que, según Leandra Cardenas, la sintomatología se puede observar desde el primer año de vida. Sin embargo, la experiencia de los mismos evaluadores neuropediatras hace que este tiempo varíe. “En algunos casos, incluso se confunde con otros trastornos del lenguaje o la conducta, por lo que los papás pueden verlo común. Por ende, la etapa escolar es decisiva, pues la profesora puede ser la primera persona en detectar que algo no está yendo dentro de las normas”, añadió.

¿Por qué las fiestas suelen ser más complicadas para un niño con TEA?

Cadenas indicó que uno de los principales problemas para un pequeño con autismo durante la temporada de fiestas es la hipersinsibilidad auditiva. “ Debido a los fuegos artificiales, se pueden generar altos niveles de estrés y ansiedad , pues este estímulo es completamente distinto para ellos. Muchas personas dicen ‘a las personas con autismo no les gusta que canten o que hayan sonidos altos’, pero no es así. El tema principal es que les afectan notoriamente los sonidos repentinos, tal y como aparecen los fuegos artificales”, especificó.

Del mismo modo, a nivel social, el Mag. Lazo también señaló que las reuniones pueden ser un giro inesperado para el pequeño. “Salir de casa y asistir a casa de familiares que ven con poca frecuencia genera una alteración muy fuerte en su rutina, lo cual puede ocasionar una tortura para los niños con TEA, así como las decoraciones y platillos no habituales”, agregó.

¿Cómo se puede manejar la situación?

Para evitar reacciones negativos en los niños con TEA, el Mag. Lazo compartió los siguientes consejos:

Fiestas en casa: Propongamos a nuestros familiares y amigos que vengan a nuestra casa. El mantenerse en su propio hogar los hará sentirse más seguros, pues allí encuentran sus juguetes, su dormitorio, su mascota y todo el ambiente que lo rodea es familiar para él.

Propongamos a nuestros familiares y amigos que vengan a nuestra casa. El mantenerse en su propio hogar los hará sentirse más seguros, pues allí encuentran sus juguetes, su dormitorio, su mascota y todo el ambiente que lo rodea es familiar para él. Mantener rutinas: Respetemos sus horarios, su alimentación y su rutina diaria. Usemos las prendas de vestir que le resultan más cómodas y que no le generen molestias, igual con el calzado.

Respetemos sus horarios, su alimentación y su rutina diaria. Usemos las prendas de vestir que le resultan más cómodas y que no le generen molestias, igual con el calzado. Comprensión familiar: Pongamos al tanto a nuestros familiares y amigos de las características y costumbres del niño. Ejemplo: No forzarlo al contacto corporal, ni hacer que participe de todas las actividades de estos días especiales. No toda experiencia va a ser gratificante para el niño.

Pongamos al tanto a nuestros familiares y amigos de las características y costumbres del niño. Ejemplo: No forzarlo al contacto corporal, ni hacer que participe de todas las actividades de estos días especiales. No toda experiencia va a ser gratificante para el niño. Regalos aptos: Asegurarnos que los regalos sean adecuados en tamaño, textura, sonido y/o luces, de forma tal que le resulte una experiencia placentera.

Asegurarnos que los regalos sean adecuados en tamaño, textura, sonido y/o luces, de forma tal que le resulte una experiencia placentera. A la medianoche: El momento de los fuegos artificiales es de gran estrés para estos niños. Tratemos de que se sientan acompañados y llevémoslo a un lugar de la casa donde el sonido sea lo más leve posible. Los audífonos con bloqueadores de ruidos también son una gran opción.

¿Qué podría suceder si los padres no toman las precauciones necesarias en estas fechas?

La especialista de Sensory Winners sostuvo que l os niños con autismo no suelen ser capaces de regularse o calmarse con facilidad. “Se frustran, por lo que tienden a llorar y perder el control de su comportamiento. Después, entran a un estado de cansancio, después de todo el agotamiento que les ha generado esta crisis. No obstante, muchos piensan que estas reacciones suceden debido a los ruidos en sí, más no es así. Esto sucede debido a lo inesperados que son”, aclaró.

Hoy en día, en palabras de Cadenas, el problema principal se genera porque no se toman las precauciones necesarias. “Anticiparles lo que va a pasar, es lo mejor para chicos con TEA”, recalcó Lazo.

Además de lo mencionado previamente, Leandra Cadenas también señaló que la hipertensión y la taquicardia pueden ser respuestas comunes. “Los estímulos sensoriales generan respuestas en el sistema nervioso”, concluyó.