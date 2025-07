¿Tu hijo explota, llora o se encierra? Así puedes ayudarlo con primeros auxilios emocionales en casa

Tu hijo no quiere levantarse para ir al colegio y, al preguntarle por qué, apenas puede contener las lágrimas. Tu hija llega triste porque la dejaron fuera de un juego en el recreo. Tu hijo adolescente, tras una discusión con sus amigos, se encierra en su cuarto gritando: “¡Nadie me entiende!” antes de dar un portazo. El más pequeño, frustrado porque su dibujo no le salió como quería, estalla en una rabieta y se llama a sí mismo “un desastre”.

Situaciones como estas suceden todos los días en muchos hogares; sin embargo, a veces nos toman por sorpresa y no sabemos cómo reaccionar. ¿Corregimos la conducta, intentamos distraerlo o le decimos que “no es para tanto”? Lo cierto es que, en esos momentos, lo que más necesitan nuestros hijos no es un consejo ni una solución rápida, sino sentirse acompañados, contenidos y emocionalmente sostenidos.

Y es justamente ahí, cuando entran en juego los primeros auxilios emocionales. Como explicó Liliana Tuñoque, psicoterapeuta de Clínica Internacional a Hogar y Familia, tal como limpiamos y cubrimos una herida visible cuando nuestros hijos se caen, también necesitamos aprender a acompañarlos cuando lo que les duele no se ve.

“Con el ritmo de vida acelerado, el estrés y la sobreexposición de los niños a estímulos, exigencias y cambios rápidos, hoy en día contar con herramientas prácticas para contenerlos emocionalmente se vuelve tan importante como saber qué hacer ante una herida física. Y aunque no todos los padres son psicólogos, sí pueden aprender a identificar señales de alerta, responder de forma empática y ayudar a calmar a sus hijos en los momentos más difíciles”, expresó Patricia Pinedo, psicóloga y especialista en educación familiar.

¿Qué son los primeros auxilios emocionales?

Cuando una persona —ya sea un niño o un adulto— atraviesa por una crisis emocional, sus pensamientos, emociones y conductas pueden verse alterados, dando lugar a reacciones como tristeza profunda, ansiedad, frustración o pensamientos negativos. Según Paul Brocca, docente de psicología en la Universidad Científica del Sur, este estado dificulta tomar decisiones y adaptarse al entorno.

En esas circunstancias, los primeros auxilios emocionales actúan como un “kit de contención” que ofrece apoyo inmediato y protección. “Básicamente, no buscan resolver el problema de fondo, sino brindar calma y alivio en el momento más crítico”, mencionó Pinedo.

A veces, lo que los niños no dicen con palabras, lo expresan con su cuerpo o su conducta.

La psicóloga Alexandra Sabal, de la Clínica Ricardo Palma, destacó que, en el entorno familiar, estos primeros auxilios permiten a los padres acompañar y contener emocionalmente a sus hijos ante situaciones como la sobrecarga escolar, la presión social o cambios en el hogar. Una intervención oportuna puede evitar que ese malestar se convierta en un problema más serio, como la ansiedad crónica.

Por su parte, Emily Mudd, psicóloga pediátrica de Cleveland Clinic, refirió que brindar este tipo de apoyo implica estar presente con una actitud compasiva y sin juicios, validando las emociones del niño y escuchándolo activamente. “Al aplicar los primeros auxilios emocionales, los padres fortalecen el vínculo afectivo y crean un entorno seguro donde el niño aprende a reconocer y regular sus emociones. Esto no solo previene que una emoción intensa se agrave, sino que también fomenta la resiliencia y el bienestar emocional a largo plazo”.

¿Cómo saber si tu hijo atraviesa una crisis emocional?

Muchas veces, los niños no dicen “me siento triste” o “algo me preocupa”, ya que su malestar, principalmente lo manifiestan a través de cambios en el comportamiento, el ánimo o incluso el cuerpo. Por eso, estar atentos a estas señales —aunque sean sutiles— es clave para brindarles apoyo a tiempo.

En general, algunas de las señales más frecuentes son:

Irritabilidad.

Retraimiento.

Llanto frecuente.

Dificultades para dormir o pesadillas.

Quejas físicas recurrentes, como dolor de cabeza o estómago.

Sin embargo, como indicó Mudd, estos signos pueden variar según la edad:

Niños pequeños: Es común que el estrés se exprese con conductas regresivas, como mojar la cama o pedir dormir con los padres.

Es común que el estrés se exprese con conductas regresivas, como mojar la cama o pedir dormir con los padres. Escolares: Puede notarse que están más sensibles, distraídos o que se niegan a asistir al colegio.

Puede notarse que están más sensibles, distraídos o que se niegan a asistir al colegio. Adolescentes : Tienden a esconder su malestar, por lo que es clave prestar atención a señales indirectas como cansancio constante, irritabilidad o evasión de responsabilidades.

Cuando el problema emocional es más profundo podemos observar cambios prolongados en el apetito, el sueño, la higiene, aislamiento social, agresividad o expresiones de desesperanza, por lo que es momento de buscar apoyo profesional. Comentarios sobre no querer vivir, autolesiones o consumo de sustancias también requieren intervención inmediata.

“Si bien no todo cambio es motivo de alarma, sí es importante estar atentos si estas señales son persistentes en el tiempo, ocurren en diferentes entornos (en casa, en el colegio y con otros familiares) e interfieren con la rutina y las relaciones del niño”, advirtió Emily Mudd.

¿Qué errores debemos evitar al intentar ayudarlos?

Cuando nuestros hijos se ven sobrepasados por una emoción, nuestro primer impulso como padres suele ser “calmarlos de inmediato”. Sin embargo, aunque la intención sea buena, muchas veces nuestras reacciones pueden invalidar y minimizar lo que sienten o incluso aumentar su malestar.

Frases como “no llores” o “no es para tanto” pueden invalidar el sentir del niño. En su lugar, ofrece calma y escúchalo activamente.

Según Liliana Tuñoque, frases como “no es para tanto” o “no llores” pueden parecer inofensivas, pero no ayudan. Por ejemplo, si un niño llora porque se rompió su juguete favorito y le decimos “es solo un juguete”, estamos pasando por alto el vínculo emocional que él tenía con ese objeto. En lugar de eso, la psicoterapeuta sugirió frases como: “Entiendo que estés triste, lo cuidabas mucho”. Sin duda, este comentario, aunque simple, ayuda a validar su emoción en lugar de ignorarla, generando así contención y confianza.

Otro error frecuente, según la especialista en educación familiar, es intentar que el niño “razone” en pleno momento de desborde emocional. Cuando le decimos “¡Pero si no es para tanto!”, olvidamos que el cerebro no puede procesar ni pensar con claridad cuando está en “modo emocional”. En esos momentos, lo más útil no es hablar, sino acompañar desde la calma, y esperar a que la tormenta emocional pase antes de iniciar cualquier conversación.

¿Qué hacer durante una crisis emocional?

Cuando un niño atraviesa un pico emocional—ya sea tristeza intensa, ansiedad, enojo o frustración—los padres suelen sentirse desbordados y no saben cómo actuar. Sin embargo, la forma en la que respondemos en esos primeros minutos puede marcar una gran diferencia en su bienestar y en el desarrollo de sus habilidades emocionales.

De acuerdo con las psicólogas Emily Mudd y Alexandra Sabal, estos serían los pasos para acompañar a tu hijo durante una crisis emocional:

Mantente sereno y presente

Nuestra actitud emocional actúa como espejo: si nos alteramos, el niño también lo hará. Acercarse desde la calma trasmite seguridad.

Por ejemplo: si tu hijo llega a casa, se encierra en su cuarto y no quiere hablar tras desaprobar una nota. Antes de insistir, respira hondo tú también. Tu serenidad es el primer paso para ayudarlo.

Valida su emoción sin minimizarlo

Evita frases como “no llores” o “no es para tanto”. En su lugar, puedes decir: “Veo que estás muy frustrado” o “entiendo que esto te duele”. Validar no intensifica la emoción, al contrario, la reconoce y permite procesarla. Por ejemplo, ante el caso de la mala nota, puedes decirle: “Todos fallamos alguna vez, es normal sentirse así”.

Ofrece estrategias sencillas de regulación

Respiración profunda (por ejemplo, inhalar contando hasta cuatro y exhalar contando hasta seis) ayuda a reducir la activación corporal.

Practicar mindfulness, enfocándose en los sentidos o en sonidos, facilita que el niño se centre en el presente y reduzca la intensidad de sus emociones.

Ir a un lugar tranquilo o cambiar de ambiente.

Sentarse en silencio unos minutos

La resiliencia se forja con pequeñas acciones diarias: conversando en familia, modelando emociones y creando un espacio seguro para sentir sin estar solo.

Usa recursos creativos o sensoriales

Dibujar lo que siente.

Escribir en un cuaderno emocional.

Escuchar música suave.

Leer juntos.

Abrazarse.

Jugar con plastilina.

Cualquier otra actividad que el niño disfrute y le ayude a reconectarse consigo mismo desde la tranquilidad.

Cuando esté más tranquilo, conversa suavemente

El objetivo no es “sacar” información de inmediato, sino abrir la puerta al diálogo. Puedes decir: “Cuando estés listo, permíteme acompañarte”. Esta frase transmite cercanía y respeto por su proceso. Una vez que se sienta en calma, ayúdalo a ponerle nombre a lo que sintió y hablar sobre lo ocurrido sin juzgarlo.

“Forzarlo a “dejar de sentir” solo interrumpe su aprendizaje emocional. Por eso, acompañar con empatía y sin juicio le enseña al niño que puede sentirse seguro incluso en sus momentos más difíciles. Y eso, poco a poco, le da las herramientas para regularse mejor en el futuro”, sostuvo la psicóloga de Cleveland Clinic.

¿Cómo fortalecer la resiliencia emocional en tu hijo?

La resiliencia no se construye de un día para otro, sino que se cultiva a través de pequeñas acciones cotidianas que ofrecen seguridad emocional y enseñan habilidades para enfrentar desafíos.

Según Patricia Pinedo, incorporar rutinas familiares como el “momento del día” durante el almuerzo o la cena —donde cada miembro comparte algo bueno o difícil que vivió— puede convertirse en un espacio poderoso para enseñar empatía, escucha y validación emocional.

Emily Mudd, por su parte, resaltó la importancia del modelado emocional: cuando los padres expresan lo que sienten, usan estrategias sanas para calmarse o piden ayuda cuando lo necesitan, los hijos aprenden que gestionar las emociones no es un signo de debilidad, sino una habilidad valiosa. Este “efecto espejo” refuerza en los niños la idea de que pueden hablar sobre lo que sienten y buscar apoyo sin miedo.

Además, contar con herramientas concretas como un “botiquín emocional familiar” con pelotas antiestrés, tarjetas de respiración, cuentos sobre emociones, una playlist calmante o un cuaderno para dibujar lo que sienten, ofrece a los niños recursos tangibles para autorregularse. También puede sumarse un “rincón de calma” en casa, un espacio acogedor donde el niño pueda ir a reconectarse consigo mismo sin sentirse castigado.

“Es importante que como padres sepamos que no necesitamos tener una solución definitiva ante cada malestar emocional del niño; basta con estar presentes, escuchar sin juzgar y validar lo que sienten. Este sencillo acompañamiento, realizado con constancia y empatía, fortalece la confianza mutua y enseña a los niños que no están solos frente a sus emociones, incluso en los momentos más desafiantes”, concluyó la psicóloga pediátrica.