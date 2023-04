Según cifras de la Federación Internacional de Diabetes, cada año, aproximadamente 100 niños desarrollan diabetes tipo 1 en el país. En esa línea, el Ministerio de Salud indica que un diagnóstico correcto y el acceso a información confiable son fundamentales para un niño que vive con esta enfermedad. Además, hace énfasis en la educación que se debe tener sobre los cuidados integrales que requiere esta condición, como el uso de insulina y suministros.

En esta ocasión, Hogar&Familia conversó con Vicky Motta, nutricionista del programa Changing Diabetes in Children, quien nos compartió cinco valiosos consejos que los padres deben tener en cuenta al realizar el plan alimenticio de sus pequeños. “Un niño, adolescente o joven con esta condición debe ser acompañado, guiado y educado para llevar correctamente su diabetes tipo 1 para toda la vida. Es nuestra misión como educadoras en diabetes”, estableció.

Reconoce los tipos de carbohidratos

En palabras de la especialista, nuestra alimentación está basada en los tres macronutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. En el caso del último, existen carbohidratos de absorción rápida y absorción lenta. Los grupos mencionados previamente deben estar equilibrados para mantener los niveles de glucosa aptos.

Por un lado, tenemos a los carbohidratos de absorción lenta. Entre ellos, se encuentra la papa, el camote, la harina, la avena, los fideos y el pan. Por otro lado, los de absorción rápida son, por ejemplo, el azúcar, la miel, la caña y los jugos de frutas. Estos alimentos elevan rápidamente los niveles de glucosa, pues se concentran con mayor rapidez.

La alimentación de un niño con diabetes tipo 1 debe ser ordenada y apropiada tomando en cuenta el tipo de carbohidratos y la cantidad, pues estos elevan el nivel de glucosa. No obstante, este grupo alimenticio es el que le brinda la energía al niño. Por ello, no podemos prohibir su consumo, más sí lo podemos racionar de manera correcta.

Conoce los tipos de insulina y sus funciones

“Los alimentos, al consumirlos, se tienen que transformar en glucosa. La ventaja de las personas no diabéticas es que tenemos un páncreas que elabora suficiente insulina para que la glucosa entre con normalidad. La insulina es esa ‘llavecita’ que permite que la glucosa llegue a nuestras células. Sin embargo, no es así en el caso de los diabéticos”, aclaró Vicky Motta.

El páncreas de un niño con diabetes tipo 1 no produce la cantidad de insulina necesaria. Por ese motivo, el paciente diabético debe aplicársela externamente. En primer lugar, existe la insulina de acción prolongada, la cual simula el páncreas y trabaja durante todo el día (16 a 24 horas). Por otro lado, está la de acción corta, la cual se utiliza para los momentos de comer y solo funciona de manera fuerte durante el momento de ingerir el alimento.

La lonchera no sustituye al desayuno

La nutricionista hizo hincapié en que un niño con diabetes tiene que ir al colegio habiendo consumido un desayuno completo. En relación a lo mencionado previamente, la especialista indicó que, al aplicarse la insulina previo al día escolar, es necesario que tome un buen desayuno, pues la de acción rápida se efectúa al momento. Por lo tanto, el niño necesita realizar un pequeño esfuerzo para levantarse más temprano y poder tomar este alimento.

“En caso el niño tenga una bajada notable de glucosa, adicionalmente a la lonchera, debe llevar una cajita de jugo normal con azúcar o algunos caramelos. Para situaciones así, en nuestro programa educativo, les enseñamos ‘si tú reconoces que te pasa algo raro, tienes que tomar tu cajita e informarle a tu profesor’, añadió.

Al explicarle su condición, utiliza las palabras correctas

En el programa Changing Diabetes in Children, se busca capacitar a los padres y a los niños sobre las medidas de prevención que deben tomar para poder llevar su condición con normalidad. Vicky Motta, basada en su experiencia, comentó que, al explicarles su condición y las medidas que deben tomar, se tiene que hablar al nivel de entendimiento de un niño. “Incluso, pueden explicarlo a través de historias o personajes”, agregó.

La experta recalcó que, cuando son niños muy pequeños, tienden a tener caídas de glucosa porque no comieron lo que les correspondía durante el horario escolar. No obstante, es fundamental saber comunicarse con ellos de manera asertiva y no regañarlos. “Pueden preguntar primero qué estuvo mal con la comida o por qué no tuvo tiempo de comerla”, adicionó.

Facilita la alimentación

Como se mencionó previamente, los infantes tienden a priorizar la hora de juego ante todo. Por eso, los padres deben realizar un esfuerzo para presentar la comida de manera que sea fácil de consumir. Por ejemplo, los sándwiches pueden cortarse en cuatro trozos para que el niño pueda comerlo en menos bocados.

La fruta es una opción rápida y fácil. “Pueden enviar fruta en trozos y aprovechar las vitaminas y los minerales que contiene”, afirmó la especialista en diabetes. No obstante, tendrá mucho que ver la edad del niño y el tiempo de los recreos. Debido a eso, es fundamental estar al tanto de los horarios del colegio y la duración de los periodos libres.

Es fundamental observar los síntomas de hipoglucemia e hiperglucemia para saber cuándo acudir a emergencias

¿Qué puede ocasionar un mal control de la insulina?

En el caso de la insulina de acción rápida, una dosis equivale a un plato. “Si el niño desea otro plato, puede aplicarse una dosis más, según la ración de carbohidratos que quiera repetir”, aclaró Motta. Es imprescindible saber que, si ya se insertó la segunda dosis y no se consume nada, puede provocar una baja de glucosa, a la cual se le conoce como hipoglicemia.

La hipoglucemia es la reducción notable de insulina, la cual puede ser de 70 mg hacia abajo. Los síntomas que se pueden sentir son sudoración fría, cansancio, sueño, pérdida del conocimiento, visión borrosa y temblores. Cuando el nivel está en menos de 50, esto indicará una emergencia médica y se podrá observar una dificultad para hablar por parte del niño. Los padres deben estar atentos a estas señales, pues, si el paciente es muy joven, es probable que los ignore y no los manifieste. “Debemos enseñarles la importancia de comunicarse con los padres”, explicó la nutricionista de Changing Diabetes in Children.

También, en el caso de un aumento de insulina por un consumo excesivo de carbohidratos -sobretodo los de acción rápida-, podría generarse un caso de hiperglucemia. Esta situación se da cuando los niveles de azúcar suben a más de 250. En este caso, se recomienda tomar agua y realizar actividad física para reducir esa cifra. Sin embargo, si supera los 400 mg, significa que ya es una emergencia médica.

Para concluir, Vicky Motta resaltó, una vez más, lo vital que es la comunicación con los padres. Adicionalmente, enfatizó en que la educación que se le dé al niño sobre su condición también es de suma importancia. “Un niño con diabetes tipo 1, bien educado e informado, es un niño que puede llevar su enfermedad sin problemas”, afianzó.

“El niño con diabetes no tiene que ser antisocial, ni excluido en actividades que incluyan comer. Solo debe controlarse, limitarse y cumplir con los cuidados necesarios. Con este programa y las capacitaciones que realizamos, esperamos radicar algunos mitos de la diabetes”, finalizó. El programa Changinf Diabetes in Children cuenta con cinco centros de atención integral y gratuita para niños y adolescentes con tipo 1 en Lima.