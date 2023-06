“¿Qué hago ahora?” suelen preguntarse los estudiantes al terminar la secundaria. Pensar en el futuro muchas veces genera más interrogantes de las que se tenía antes de hacerlo, más aún si el que presenta estas dudas es un adolescente que siente gran expectativa sobre lo que le deparará la vida en los próximos años.

Ante tal escenario, como padres podemos sentir la necesidad de a cercanos a nuestros hijos para darles palabras de aliento o reconfortarles ante la gran incertidumbre que provoca el ingreso a la universidad o la vida laboral.

Sin embargo, de acuerdo a Matt Higgins, un empresario estadunidense de mucho éxito, hay consejos que se deben desterrar y no trasmitir a los más jóvenes ya que solo disminuirían las posibilidades de que tengan éxito en su futuro.

“A lo largo de mi vida y de mi viaje hasta convertirme en millonario hecho a mí mismo, la única clave para prosperar ha sido no ir a lo seguro”, manifestó Higgins en una entrevista con la cadena americana “CNBC”, en donde detalló cuáles son “los peores y más anticuados consejos que los jóvenes deberían ignorar”.

“Piensa en un plan B si las cosas te empiezan a salir mal”

El exitoso empresario hizo hincapié en que, si tu hijo se encuentra planeando su futuro y fijándose objetivos a corto, mediano y largo plazo, es un error incitarlo a pensar en un plan de respaldo por si no sale bien sus cálculos.

“Sólo hay un puñado de cosas que puedas romper a los 20 años que no puedas arreglar a los 30. La única forma de tener la oportunidad de ser la próxima Taylor Swift es creer que lo serás y no preocuparte por lo que pueda pasar si no lo consigues. Confía en tu capacidad para resolver las cosas si el plan A no funciona”, precisó.

“Deja de mirar tu celular todo el día”

Es normal que los padres se preocupen por el tiempo que su joven hijo pasa interactuando con su celular, sin embargo, los smartphone pueden convertirse en grandes aliados para tu trabajo y otras necesidades. “Puede que jugar a videojuegos durante 10 horas seguidas no los ayude, pero puedes aprender todo tipo de nuevas habilidades de manera online”, dijo Higgins.

“Si quieres empezar un negocio secundario, escribir un plan de negocio, lanzar un sitio web o comercializar un producto o servicio, los recursos adecuados están ahí afuera, a bajo coste o sin coste alguno”, continuó.

“No te preocupes por cosas pequeñas”

Según el millonario, “hay estudios demuestran que los empresarios con más éxito aprovechan la ansiedad y hacen que trabaje para ellos, tal y como puede leerse en ‘Leading Through Anxiety’ (Liderando a través de la ansiedad), publicado en Harvard Business Review”.

“La clave es mantener un estado de ansiedad óptimo”, es decir, el equilibrio entre tener suficiente ansiedad para catalizar la concentración y mejorar el rendimiento, pero no tanta como para inhibir la excelencia”.

“Trabaja en una gran empresa y establécete allí”

Los padres suelen decirles a sus hijos que lo mejor para su futuro es ingresar a una empresa y hacer línea de carrera ahí dentro, para así asegurarse un trabajo. Esto era cierto hace años, pero hoy en día puede resultar contraproducente por lo inestable que se encuentra el mercado.

“Para ser conscientes de cómo está el panorama laboral actual, basta con recordar cómo recientemente hasta las grandes empresas tecnológicas, que parecían hasta hace poco nichos de empleo seguros, han despedido a sus empleados: Amazon, Meta (Facebook), Twitter, etc”, dijo Higgins.

“Asegúrate de que tus intereses y habilidades encajan con el puesto que quieres, aunque sea en una pequeña startup o una empresa mediana. Si quieres ir más allá, aprovecha tus habilidades y tu pasión para montar un negocio. Puede parecer una locura, pero con una semana de intensa concentración, podrías utilizar la inteligencia artificial para lanzar un negocio con el que ganar 10.000 dólares al mes, así no tendrás que preocuparte por los despidos”, aseguró.

“Cómprate una casa”

Higgins indicó que, de acuerdo al panorama mundial actual, comprarte una casa puede ser un error. Según explicó, en estos momentos lo mejor es hacer efectivo que pagar deudas, así tengas que “alquilar o vivir en casa de tus padres”.

“El mercado inmobiliario va a sufrir una gran corrección que puede tardar años en desaparecer. Y en un entorno de alta inflación, ahorrar efectivo es más importante que acumular deudas. La deuda de las tarjetas de crédito entre las personas de 18 a 25 años es también la más alta en comparación con cualquier otro grupo demográfico de edad, por lo que hay que ser más prudente con los gastos excesivos”, aseveró.