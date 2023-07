Adentrarse a la magnitud de un parto natural es derribar miedos y mitos en torno a la experiencia de dar a luz. En esa línea, conversamos con Glenda Furszyfer, psicoterapeuta, educadora perinatal y autora del libro “Tu poder de dar a luz”, quien nos señaló los múltiples beneficios que este proceso puede brindar a la salud física y emocional de la mujer gestante, su familia y el hijo que está por nacer.

“ Lo que me impulsó a dedicarme a esta profesión fue ser testigo de violencia obstétrica en mujeres a mi alrededor, al igual que las consecuencias que esto dejaba emocionalmente en ella y en el vínculo con sus bebés . Fue algo que me impactó mucho, por lo que detonó mi búsqueda de opciones. Al investigar cómo funciona nuestro cuerpo como mujeres, encontré la opción del parto humanizado, un proceso donde nuestro cuerpo es respetado”, estableció Furszyfer.

La autora de “Tu poder de dar a luz” resaltó que, a través de su experiencia, logró entender que su misión en la vida era promover y facilitar el empoderamiento de las mujeres en el parto, como la posibilidad de mayor crecimiento a todo nivel en la vida. “Tuve un parto de agua hermoso y uno más asistido por parteras”, especificó.

¿En qué consiste la educación perinatal?

De acuerdo con la especialista, la educación perinatal hace referencia a la preparación que deben tener las mujeres y sus familias para llegar al parto informadas acerca de las opciones que tienen y los derechos que deben hacerse cumplir durante el parto. “Debemos ser conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo, cuáles son las etapas del trabajo de parto, las emociones que vamos a sentir y las posiciones que podemos tomar. Asimismo, también será importante tener en claro qué es una emergencia obstétrica y cuándo se amerita una cesárea”, aclaró.

“Muchas mujeres me dicen que tuvieron un parto natural. Sin embargo, cuando les pregunto cómo fue, me comentan que les pusieron suero, las dejaron en ayunas, rompieron su membrana y les pusieron anestesia. Eso no tiene nada de natural, pues se trata de un parto vaginal totalmente intervenido”, enfatizó.

Para aclarar el concepto, la experta recalcó que un parto natural consiste en uno vaginal, sin intervenciones innecesarias, donde no se utiliza oxitocina artificial para acelerar las contracciones. Del mismo modo, en este proceso, se respetan los tiempos de la madre que está por dar a luz, se le permite estar hidratada y alimentada, acompañada por una persona de su elección y con la libertad para elegir la posición en la que quiere pujar.

¿Qué beneficios puede brindar un parto natural a una mujer gestante?

La educadora perinatal indica que, sin lugar a dudas, un parto natural genera empoderamiento, crecimiento emocional y permite descubrir una fortaleza que las mismas madres no conocían de sí mismas. “Nos equipa para hacer frente a las enormes demandas que implica la maternidad y la vida en general. Al lograr dar a luz a un ser humano por tus propios medios, sientes que puedes con todo lo que venga”, agregó.

A nivel emocional, la psicoterapeuta mexicana también comenta que un parto natural impulsa el contacto más fluido y amoroso entre la mamá y el bebé al momento del nacimiento. Del mismo modo, fortalece la admiración y el compañerismo por parte de la pareja.

Un parto natural y humanizado le brinda beneficios emocionales al hijo, pues se satisfacen sus necesidades de respeto, amor y protección. Esto marcará su vida positivamente y permitirá una conexión distinta. Glenda Furszyfer psicoterapeuta y educadora perinatal

A nivel físico, con respecto al parto, existe una serie de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la atención segura del parto, las cuales no son respetadas, sobre todo en Latinoamérica. “Se siguen realizando prácticas que no están sustentadas científicamente, las cuales son agresivas y riesgosas para mamá y bebé”, aseveró Glenda.

Por ello, la doula considera que la educación perinatal es fundamental. “Ese fue el motivo que me llevó a publicar ‘Tu poder de dar luz’. Siento que esta información tiene que llegar a todo el mundo, pues nacer en un ambiente seguro y respetado es un derecho de todas las mujeres y los seres humanos”, sostuvo.

Un parto natural y humanizado también le brinda beneficios emocionales al hijo

¿Qué mitos existen sobre el parto natural?

Para finalizar, la especialista en partos naturales recalcó que existen múltiples mitos creados alrededor de esta experiencia. “Hoy en día, sigo oyendo a mujeres que piensan que se les puede ensanchar la vagina y perderán placer sexual, lo cual es totalmente falso. Todo regresa a su lugar, es la tonicidad muscular”, mencionó.

Por otro lado, afirmó que hay mucho miedo al dolor en nuestra cultura. Sin embargo, la autora considera que sentir el dolor es totalmente normal y soportable, pues nuestro cuerpo no nos dará más presión de la que podamos tolerar.

“Sin el dolor, no podremos sentir el placer y el éxtasis que genera el parto. Debemos aprender a manejar esta energía, más bien, para lograr cambiar un poco estas creencias. El dolor nos permite descubrir nuestro poder y crecer”, finalizó.