La llegada de un nuevo bebé a casa puede poner todo de cabeza, si a esto le sumamos el retorno a clases de sus hermanitos mayores, el reto puede resultar agotador. Aquí te dejamos algunos consejos para prepararlo todo sin morir en el intento.

Dar a luz es un proceso agotador para todas las mujeres, al llegar a casa la tarea no termina, debemos acondicionar todo para la llegada del nuevo bebe. Sin embargo, pese a toda la locura, es un momento sumamente dulce pues tus hijos mayores también se han preparado para recibir a su nuevo hermanito. Pero ¿qué sucede cuando el momento llega justo cuando deben alistarlo todo para volver a clases? Con un poco de paciencia y planificación, no tiene que ser un momento tan abrumador.

Aquí te dejamos algunos consejos para que este reto sea un poco más fácil.

Planifica con antelación

A menos que el parto sea prematuro, las mujeres tenemos una idea general de cuándo vamos a dar a luz y también una idea general de cuándo nuestro hijo volverá a clases. ¡No esperes que llegue el momento para empezar a prepararte!

Prepara el retorno a clases antes de lo habitual. Si bien puedes no tener a la mano la lista de útiles que requiere, sabes lo básico que necesitará. Puedes hacer una lista con las cosas básicas y empezar con las compras con anticipación.

Explícale la situación a tu hijo

Para tu hijo volver a la escuela es una experiencia emocionante y distinta cada año, les genera ansiedad por retornar a sus aulas, encontrarse con sus amigos y compartir con sus maestros.

Comparte sus emociones con él, no asumas que ira con la corriente como si no hubiera pasado nada. Hazle saber que quieres estar allí para su primer día, pero que la naturaleza prácticamente decide cuándo va a llegar el nuevo bebé, por lo que puede que no sea posible.

Alista ayuda

No intentes hacer todo por tu cuenta porque puede ser agotador. Pídele a tu pareja, familiar o amigos que te ayuden con los preparativos de la llegada del bebé y el retorno a clases.

Pasa un poco más de tiempo a solas con tus hijos mayores

A pesar de que el hermanito mayor esté entusiasmado con el nuevo bebé, puede sentirse un poco herido porque no estás tan concentrada en su gran día como lo ha estado en el pasado. Tómate un tiempo para hablar a solas con él, demuéstrale tu amor y dile que pese a los cambios tu amor siempre será el mismo hacia él.

Involucre a su hijo mayor en las decisiones

Si tu hijo mayor se siente más involucrado en las decisiones respecto al regreso a la escuela y la llegada de un nuevo hermano, puede que no se sienta tan olvidado.

Déjalo que escoja su mochila y sus cuadernos. Para la llegada del bebé, deja que elija algo especial, como el atuendo con el que el bebé llegará a casa.

Dale un impulso a la escuela

La llegada del bebé cambia la dinámica del hogar totalmente. Eso puede afectar las emociones y el trabajo escolar de su hijo mayor. Asegúrate de que la escuela sepa que estás dando a luz casi al mismo tiempo que comienza la escuela y que las cosas en casa pueden tardar un poco en calmarse.